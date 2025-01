Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"504a2f21-1752-41d1-a80d-7cc4f8ce7616","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szakaszon pótlóbusz közlekedik.","shortLead":"A szakaszon pótlóbusz közlekedik.","id":"20250129_baleset-villamosok-kozlekedes-buda-moricz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/504a2f21-1752-41d1-a80d-7cc4f8ce7616.jpg","index":0,"item":"45051b49-af41-42aa-8487-cfb406164a6b","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_baleset-villamosok-kozlekedes-buda-moricz","timestamp":"2025. január. 29. 08:05","title":"Baleset miatt nem járnak a villamosok Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b41e9d61-cdab-4ec4-a905-d389bdd5a6e8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy napja még csak több millió font adóelkerülésről szóltak a vádak, most viszont már milliárdos tételekről van szó. ","shortLead":"Egy napja még csak több millió font adóelkerülésről szóltak a vádak, most viszont már milliárdos tételekről van szó. ","id":"20250129_Roman-Abramovics-adoelkerules-ado-Chelsea","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b41e9d61-cdab-4ec4-a905-d389bdd5a6e8.jpg","index":0,"item":"d134afb4-378f-46f0-bdcb-2a2a1a31ca6e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_Roman-Abramovics-adoelkerules-ado-Chelsea","timestamp":"2025. január. 29. 09:14","title":"Egymilliárd fontot követelhetnek Roman Abramovicstól adóelkerülés miatt, a Chelsea neve is szóba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca80d53-1632-4516-a32b-7f8eeb7261d3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a harmadik alkalom, hogy új csapatánál töréssel indít. ","shortLead":"Ez a harmadik alkalom, hogy új csapatánál töréssel indít. ","id":"20250129_Hamilton-osszetorte-Ferrarit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cca80d53-1632-4516-a32b-7f8eeb7261d3.jpg","index":0,"item":"a642d3fe-a0bb-4e91-a638-303bdad22423","keywords":null,"link":"/cegauto/20250129_Hamilton-osszetorte-Ferrarit","timestamp":"2025. január. 29. 15:56","title":"Hamilton máris összetörte a Ferrari egyik autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431644e7-90df-4392-b24e-7db6d44321fe","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Svájci-luxemburgi-magyar cégháló mögött veszti el közpénz jellegét a jegybanki alapítványi vagyon.","shortLead":"Svájci-luxemburgi-magyar cégháló mögött veszti el közpénz jellegét a jegybanki alapítványi vagyon.","id":"20250129_luxusingatlan-MNB-alapitvany-padme","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/431644e7-90df-4392-b24e-7db6d44321fe.jpg","index":0,"item":"10f1e16c-1184-4648-a6fd-12b17b5ea73b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_luxusingatlan-MNB-alapitvany-padme","timestamp":"2025. január. 29. 08:35","title":"Külföldi luxusingatlanokba is átkerült pénz az MNB alapítványából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8ceaf7-e3da-4c02-b862-d216ed02986e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A miniszerelnök szerint a képlet egyszerű.","shortLead":"A miniszerelnök szerint a képlet egyszerű.","id":"20250128_egyesult-arab-emirsegek-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a8ceaf7-e3da-4c02-b862-d216ed02986e.jpg","index":0,"item":"fd2c1933-8056-4de0-85f7-483205f3249b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_egyesult-arab-emirsegek-orban-viktor","timestamp":"2025. január. 28. 16:23","title":"Orbán megérkezett az Emírségekbe, hogy „új lehetőségeket keressen a magyar cégeknek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"247cd4e6-5528-499f-982b-b8e224982257","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A MÁV arra figyelmeztetett, hogy hosszabb menetidőkkel és eseti, forgalmi változásokkal továbbra is számolni kell.","shortLead":"A MÁV arra figyelmeztetett, hogy hosszabb menetidőkkel és eseti, forgalmi változásokkal továbbra is számolni kell.","id":"20250128_vonatforgalom-szeged-kisiklas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/247cd4e6-5528-499f-982b-b8e224982257.jpg","index":0,"item":"fc7ca85d-c0d2-4f52-90dc-99aa67568fdf","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_vonatforgalom-szeged-kisiklas","timestamp":"2025. január. 28. 21:07","title":"Szerda hajnalban újraindul a vasúti forgalom Szegednél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38","c_author":"Domokos László","category":"360","description":"Az első negyedévben lejáró lakossági állampapírok kamata nagyot zuhan, így sokan gondolhatják úgy, hogy a nagy kamateső után érdemes másba tenni a pénzüket. A befektetési szolgáltatók nagy lehetőség előtt állnak.","shortLead":"Az első negyedévben lejáró lakossági állampapírok kamata nagyot zuhan, így sokan gondolhatják úgy, hogy a nagy kamateső...","id":"20250129_hvg-premium-magyar-allampapir-pmap-kamatfizetes-vagyoni-koncentracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38.jpg","index":0,"item":"49a00a6e-6259-4642-b695-5dfa6bbb1d4e","keywords":null,"link":"/360/20250129_hvg-premium-magyar-allampapir-pmap-kamatfizetes-vagyoni-koncentracio","timestamp":"2025. január. 29. 15:21","title":"Fejenként majdnem 10 milliárddal hitelezik az államot: a szerencsés 13-akra most aztán tényleg hullik a pénzeső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99e3748-d27e-4b6a-9187-69b11d702682","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Három év alatt 15 olyan egységet nyitna a Coca-Cola, ahol gép nézi, hogy mit vásárol az ember, és automatikusan vonja le a pénzt érte.","shortLead":"Három év alatt 15 olyan egységet nyitna a Coca-Cola, ahol gép nézi, hogy mit vásárol az ember, és automatikusan vonja...","id":"20250129_Eladok-penztar-nelkuli-bolt-Coca-Cola","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d99e3748-d27e-4b6a-9187-69b11d702682.jpg","index":0,"item":"840c58c7-f777-4bfe-836e-5e754d8c7f94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_Eladok-penztar-nelkuli-bolt-Coca-Cola","timestamp":"2025. január. 29. 12:34","title":"Eladók és pénztár nélküli boltokat nyit a Coca-Cola Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]