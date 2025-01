Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Miután egy bíró felfüggesztette a jogszabály végrehajtását, Donald Trumpék visszakoztak. A magyarországi a Szabad Média Pályázat nyertesei is fellélegezhetnek.","shortLead":"Miután egy bíró felfüggesztette a jogszabály végrehajtását, Donald Trumpék visszakoztak. A magyarországi a Szabad Média...","id":"20250129_visszavonas-feher-haz-tamogatasok-befagyasztas-rendeletet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4.jpg","index":0,"item":"d020f026-bea0-4768-8da8-992331cb6b76","keywords":null,"link":"/vilag/20250129_visszavonas-feher-haz-tamogatasok-befagyasztas-rendeletet-ebx","timestamp":"2025. január. 29. 19:38","title":"Visszavonta a Fehér Ház a támogatások befagyasztásáról szóló rendeletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c71b75a-9d7b-49c2-8211-223c23374e5c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szervezők szerint az összes oda tervezett előadást kiteszik a házból, a jogutód pedig nem foglalkozik a szerződéses sérelmekkel.","shortLead":"A szervezők szerint az összes oda tervezett előadást kiteszik a házból, a jogutód pedig nem foglalkozik a szerződéses...","id":"20250129_Felujitasra-hivatkozva-kitettek-jazzfeszt-Szente-Vajk-vezette-Erkel-Szinhazbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c71b75a-9d7b-49c2-8211-223c23374e5c.jpg","index":0,"item":"d3d0c439-9e1c-41a3-a75e-417fb1580bc5","keywords":null,"link":"/kultura/20250129_Felujitasra-hivatkozva-kitettek-jazzfeszt-Szente-Vajk-vezette-Erkel-Szinhazbol","timestamp":"2025. január. 29. 14:30","title":"Felújításra hivatkozva kitették a jazzfesztivált a Szente Vajk vezette új Erkel Színházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90f11c3f-bb26-46cc-8699-68edb696dbe1","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A populista-szuverenista tábor sokadik tagja gondolja úgy, hogy az Egyesült Arab Emírségek kifürkészhetetlen eredetű pénzügyi alapjaiból szeretné fejleszteni fővárosát. Ez újabb kötelék a furcsa szövetségben, amelyet a magyar miniszterelnök kedden az emírségekben épít tovább.","shortLead":"A populista-szuverenista tábor sokadik tagja gondolja úgy, hogy az Egyesült Arab Emírségek kifürkészhetetlen eredetű...","id":"20250128_orban-viktor-gruzia-emirsegek-moszkva-teheran-eagle-hills-mini-dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90f11c3f-bb26-46cc-8699-68edb696dbe1.jpg","index":0,"item":"2958bf4a-9bf8-4658-a921-60655e6c8cdf","keywords":null,"link":"/360/20250128_orban-viktor-gruzia-emirsegek-moszkva-teheran-eagle-hills-mini-dubaj","timestamp":"2025. január. 28. 14:07","title":"Orbán Viktor újabb barátja kötött üzletet Mini-Dubaj arab befektetőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa03aa5f-539a-4311-8c58-5979949725fa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A helikopter olasz gyártóját Vichai Srivaddhanaprabha családja több mint 2 milliárd fontra pereli.","shortLead":"A helikopter olasz gyártóját Vichai Srivaddhanaprabha családja több mint 2 milliárd fontra pereli.","id":"20250128_hivatalos-baleset-leicester-city-helikopter-vichai-srivaddhanaprabha","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa03aa5f-539a-4311-8c58-5979949725fa.jpg","index":0,"item":"78d0a37d-7db7-4985-a9dc-85a43d2f97a6","keywords":null,"link":"/sport/20250128_hivatalos-baleset-leicester-city-helikopter-vichai-srivaddhanaprabha","timestamp":"2025. január. 28. 16:44","title":"Hivatalos: baleset miatt zuhant le a Leicester City tulajdonosának helikoptere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57cc597b-486c-4313-be3a-61aee745e840","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vajon hazaér-e Kevin Jonas, Joe Jonas és Nick Jonas az ünnepekre?","shortLead":"Vajon hazaér-e Kevin Jonas, Joe Jonas és Nick Jonas az ünnepekre?","id":"20250129_Karacsonyi-komediara-keszul-a-Jonas-Brothers","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57cc597b-486c-4313-be3a-61aee745e840.jpg","index":0,"item":"82a63de6-eb57-46f0-a91f-2ba2ff7d0ebd","keywords":null,"link":"/kultura/20250129_Karacsonyi-komediara-keszul-a-Jonas-Brothers","timestamp":"2025. január. 29. 11:16","title":"Karácsonyi komédiára készül a Jonas Brothers","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3a6d10-2ff7-417e-a2dd-9af337befb5d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A szervezet a struktúráját is megújította, a cél, hogy a szövetség hatékonyabban reagáljon a digitális kereskedelem előtt álló kihívásokra és erősítse a hazai céget exportképességét.","shortLead":"A szervezet a struktúráját is megújította, a cél, hogy a szövetség hatékonyabban reagáljon a digitális kereskedelem...","id":"20250130_A-Google-es-a-PwC-vezetoi-kerultek-a-Digitalis-Kereskedelmi-Szovetseg-elere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea3a6d10-2ff7-417e-a2dd-9af337befb5d.jpg","index":0,"item":"43651f08-34c2-4c88-a1ce-11959850ca04","keywords":null,"link":"/kkv/20250130_A-Google-es-a-PwC-vezetoi-kerultek-a-Digitalis-Kereskedelmi-Szovetseg-elere","timestamp":"2025. január. 30. 08:04","title":"A Google és a PwC vezetői kerültek a Digitális Kereskedelmi Szövetség élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863c6744-c684-4867-a463-2929085c197c","c_author":"Arató László - Kuglics Sarolta","category":"eurologus","description":"A magyar kormány több szempontból egyetért a lengyel uniós elnökség azon megközelítésével, hogy minden téma kapcsán legyen a biztonság az elsődleges szempont – fogalmazott sajtótájékoztatóján Bóka János európai ügyekért felelős miniszter Brüsszelben, az Általános Ügyek Tanácsát követően. Ahol egyébként a magyar jogállamiság is téma volt.","shortLead":"A magyar kormány több szempontból egyetért a lengyel uniós elnökség azon megközelítésével, hogy minden téma kapcsán...","id":"20250128_boka_janos_migracio_jogallamisag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/863c6744-c684-4867-a463-2929085c197c.jpg","index":0,"item":"a46f44dc-4aa1-445d-adb8-611a815f1e36","keywords":null,"link":"/eurologus/20250128_boka_janos_migracio_jogallamisag","timestamp":"2025. január. 28. 17:35","title":"Még nem tudja a kormány, hogyan ne fizesse ki a migrációs bírságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef1fb2a-076d-4275-ae76-f03ba149e74d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Duna Plazát felújítják és csak 2028-ban nyit újra.","shortLead":"A Duna Plazát felújítják és csak 2028-ban nyit újra.","id":"20250129_bezar-duna-plaza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fef1fb2a-076d-4275-ae76-f03ba149e74d.jpg","index":0,"item":"93bbcfc5-1045-4e69-b8ae-16df54005988","keywords":null,"link":"/kkv/20250129_bezar-duna-plaza","timestamp":"2025. január. 29. 18:33","title":"Egy időre bezár a Duna Plaza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]