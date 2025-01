Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"97402d50-2de2-4fd4-b859-110fa6739696","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A világ leghíresebb festménye külön galériát kap, ahová viszont nem lesz érvényes a Louvre többi részére váltott belépő.","shortLead":"A világ leghíresebb festménye külön galériát kap, ahová viszont nem lesz érvényes a Louvre többi részére váltott belépő.","id":"20250128_louvre-atalakulas-mona-lisa-macron-bejelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97402d50-2de2-4fd4-b859-110fa6739696.jpg","index":0,"item":"27c3877b-4ad6-4867-bd25-fa78dfc4ac42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_louvre-atalakulas-mona-lisa-macron-bejelentes","timestamp":"2025. január. 28. 19:59","title":"Hamarosan külön belépőjegyet kell váltania, aki meg akarja tekinteni a Mona Lisát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3762d29c-59af-4822-8740-540146739331","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 81 éves oldschool legendának nincs se mobilja, se órája.","shortLead":"A 81 éves oldschool legendának nincs se mobilja, se órája.","id":"20250129_Christopher-Walken-meg-sosem-emailezett-soha","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3762d29c-59af-4822-8740-540146739331.jpg","index":0,"item":"234ce532-df1b-4ff9-9c04-f4bfef8133c5","keywords":null,"link":"/elet/20250129_Christopher-Walken-meg-sosem-emailezett-soha","timestamp":"2025. január. 29. 09:30","title":"Christopher Walken még sosem e-mailezett, soha!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0725daa0-db4f-49cc-86b1-5a4e88a09322","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Volkswagen ID.7 Pro S-ben egy hatalmas méretű, nettó 86 kWh kapacitású akkumulátor kapható.","shortLead":"A Volkswagen ID.7 Pro S-ben egy hatalmas méretű, nettó 86 kWh kapacitású akkumulátor kapható.","id":"20250129_rekord-hatotav-magyarorszagon-a-vw-id7-pro-s-700-kilometert-tudo-villanyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0725daa0-db4f-49cc-86b1-5a4e88a09322.jpg","index":0,"item":"c255fa81-04b9-4536-ac12-bc7cbeeb8885","keywords":null,"link":"/cegauto/20250129_rekord-hatotav-magyarorszagon-a-vw-id7-pro-s-700-kilometert-tudo-villanyauto","timestamp":"2025. január. 29. 06:41","title":"Rekordhatótáv: Magyarországon a VW 700+ kilométert tudó villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f00ca27-d35e-424d-89d1-354575d03be6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"„A befektetési termékek és a decentralizált pénzügyek felé mozdulunk el” – ígéri a Trump Media vezérigazgatója. A Trump Media Truth.Fi néven fintech márkát kíván indítani. A lépések jelentős összeférhetetlenségi aggályokat vetnek fel.","shortLead":"„A befektetési termékek és a decentralizált pénzügyek felé mozdulunk el” – ígéri a Trump Media vezérigazgatója. A Trump...","id":"20250129_A-Truth-Social-tulajdonosa-a-Trump-Media-kriptovalutakba-valo-befekteteseket-tervez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f00ca27-d35e-424d-89d1-354575d03be6.jpg","index":0,"item":"47b323a4-4b0a-4e62-8520-2a1ae4b41cb2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_A-Truth-Social-tulajdonosa-a-Trump-Media-kriptovalutakba-valo-befekteteseket-tervez","timestamp":"2025. január. 29. 21:22","title":"A Truth Social tulajdonosa, a Trump Media kriptovalutákba való befektetéseket tervez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431644e7-90df-4392-b24e-7db6d44321fe","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Svájci-luxemburgi-magyar cégháló mögött veszti el közpénz jellegét a jegybanki alapítványi vagyon.","shortLead":"Svájci-luxemburgi-magyar cégháló mögött veszti el közpénz jellegét a jegybanki alapítványi vagyon.","id":"20250129_luxusingatlan-MNB-alapitvany-padme","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/431644e7-90df-4392-b24e-7db6d44321fe.jpg","index":0,"item":"10f1e16c-1184-4648-a6fd-12b17b5ea73b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_luxusingatlan-MNB-alapitvany-padme","timestamp":"2025. január. 29. 08:35","title":"Külföldi luxusingatlanokba is átkerült pénz az MNB alapítványából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df97d3bc-5095-4a68-abc7-62110d11be84","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Hiába zárta el az USA a legfejlettebb technológiáktól a kínai mérnököket, így sem sikerült megfojtania a távol-keleti nagyhatalom mesterségesintelligencia-iparát. A DeepSeek-sztori eddigi legfőbb tanulsága, hogy az eddig képzelthez képest sokkal olcsóbban is össze lehet hozni csúcsközeli teljesítményt. De hogy sikerült ez Kínának? És mit jelent ez a globális MI-iparnak?","shortLead":"Hiába zárta el az USA a legfejlettebb technológiáktól a kínai mérnököket, így sem sikerült megfojtania a távol-keleti...","id":"20250129_DeepSeek-olcso-kinai-mesterseges-intelligencia-MI-AI-OpenAI-ChatGPT-Nvidia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df97d3bc-5095-4a68-abc7-62110d11be84.jpg","index":0,"item":"afa90c09-a738-4149-bf4d-a2acae973338","keywords":null,"link":"/360/20250129_DeepSeek-olcso-kinai-mesterseges-intelligencia-MI-AI-OpenAI-ChatGPT-Nvidia","timestamp":"2025. január. 29. 11:00","title":"Az űrversenyhez hasonló pofára esés a DeepSeek sikere: szankcionált, olcsó kínai MI töri össze az amerikaiak álmait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863c6744-c684-4867-a463-2929085c197c","c_author":"Arató László - Kuglics Sarolta","category":"eurologus","description":"A magyar kormány több szempontból egyetért a lengyel uniós elnökség azon megközelítésével, hogy minden téma kapcsán legyen a biztonság az elsődleges szempont – fogalmazott sajtótájékoztatóján Bóka János európai ügyekért felelős miniszter Brüsszelben, az Általános Ügyek Tanácsát követően. Ahol egyébként a magyar jogállamiság is téma volt.","shortLead":"A magyar kormány több szempontból egyetért a lengyel uniós elnökség azon megközelítésével, hogy minden téma kapcsán...","id":"20250128_boka_janos_migracio_jogallamisag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/863c6744-c684-4867-a463-2929085c197c.jpg","index":0,"item":"a46f44dc-4aa1-445d-adb8-611a815f1e36","keywords":null,"link":"/eurologus/20250128_boka_janos_migracio_jogallamisag","timestamp":"2025. január. 28. 17:35","title":"Még nem tudja a kormány, hogyan ne fizesse ki a migrációs bírságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156d05e1-f5a5-4320-91e8-428a939217a1","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre több nyugdíjas érzi úgy, hogy évről évre egyre kevesebbet ér a nyugdíja, pedig az állam az emelésekkel gondoskodik arról, hogy annak vásárlóértéke ne csökkenjen. Mégis, ha ez igaz, akkor vajon miért érzik úgy a nyugdíjasok, hogy rosszabb anyagi helyzetbe kerülnek?","shortLead":"Egyre több nyugdíjas érzi úgy, hogy évről évre egyre kevesebbet ér a nyugdíja, pedig az állam az emelésekkel...","id":"20250130_nyugdij-bankmonitor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/156d05e1-f5a5-4320-91e8-428a939217a1.jpg","index":0,"item":"e3e31685-7731-432f-b54a-950a3307d428","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_nyugdij-bankmonitor","timestamp":"2025. január. 30. 06:09","title":"Így kerültek padlóra a nyugdíjak az elmúlt tíz évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]