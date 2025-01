Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"bf247965-82ed-4147-8572-e9b43e17394c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A gépről evakuálták az utasokat, de négyen így is megsérültek.","shortLead":"A gépről evakuálták az utasokat, de négyen így is megsérültek.","id":"20250128_kigyulladt-del-koreai-utasszallito-gep-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf247965-82ed-4147-8572-e9b43e17394c.jpg","index":0,"item":"b29ccb93-d932-4ceb-bc9b-b0ab31fe3c2e","keywords":null,"link":"/vilag/20250128_kigyulladt-del-koreai-utasszallito-gep-ebx","timestamp":"2025. január. 28. 19:53","title":"Kigyulladt egy dél-koreai utasszállító gép felszállás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ce41f8-1c85-4f5f-bdac-ebd9da85d17e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő reagált Cserhalmi György Vidnyánszkyról tett állítására is: “Ez ebben a formában nem igaz, sajnos”.","shortLead":"A színésznő reagált Cserhalmi György Vidnyánszkyról tett állítására is: “Ez ebben a formában nem igaz...","id":"20250129_Szasz-Juli-es-Horvath-Lajos-Otto-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09ce41f8-1c85-4f5f-bdac-ebd9da85d17e.jpg","index":0,"item":"54a4bf12-7c26-4106-b6ea-66dc7d1a7273","keywords":null,"link":"/kultura/20250129_Szasz-Juli-es-Horvath-Lajos-Otto-baleset","timestamp":"2025. január. 29. 13:31","title":"Szász Júlia Vidnyánszky Attiláról: „A balesetet követően nem beszéltünk egymással”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7420b10e-7482-4c62-9f11-32c22347fb4a","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az MNB a 6,5 százalékos irányadó kamat tartására rendezkedett be október óta, ennek megfelelően januárban sem csökkentett a Monetáris Tanács.","shortLead":"Az MNB a 6,5 százalékos irányadó kamat tartására rendezkedett be október óta, ennek megfelelően januárban sem...","id":"20250128_Itt-van-a-Matolcsy-korszak-utolso-elotti-kamatdontese-mnb-alapkamat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7420b10e-7482-4c62-9f11-32c22347fb4a.jpg","index":0,"item":"310ce3ce-d0d7-4c38-b5c3-96bb9357b399","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_Itt-van-a-Matolcsy-korszak-utolso-elotti-kamatdontese-mnb-alapkamat-ebx","timestamp":"2025. január. 28. 14:12","title":"Itt van a Matolcsy-korszak utolsó előtti kamatdöntése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"541c7d87-5e98-43c2-8b02-912b3063ece4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukránok szerint az észak-koreaiak bár jól képzett, kemény harcosok, de a felkészültségük a 80-as évek taktikai doktrínáit idézi.","shortLead":"Az ukránok szerint az észak-koreaiak bár jól képzett, kemény harcosok, de a felkészültségük a 80-as évek taktikai...","id":"20250129_eszak-koreai-katonak-ukrajna-dronok-harcaszat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/541c7d87-5e98-43c2-8b02-912b3063ece4.jpg","index":0,"item":"37f993e1-1830-4a09-a7b9-5df754bc62b9","keywords":null,"link":"/vilag/20250129_eszak-koreai-katonak-ukrajna-dronok-harcaszat","timestamp":"2025. január. 29. 07:49","title":"Dróncsalinak használják egymást az Ukrajnában harcoló észak-koreai katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97402d50-2de2-4fd4-b859-110fa6739696","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A világ leghíresebb festménye külön galériát kap, ahová viszont nem lesz érvényes a Louvre többi részére váltott belépő.","shortLead":"A világ leghíresebb festménye külön galériát kap, ahová viszont nem lesz érvényes a Louvre többi részére váltott belépő.","id":"20250128_louvre-atalakulas-mona-lisa-macron-bejelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97402d50-2de2-4fd4-b859-110fa6739696.jpg","index":0,"item":"27c3877b-4ad6-4867-bd25-fa78dfc4ac42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_louvre-atalakulas-mona-lisa-macron-bejelentes","timestamp":"2025. január. 28. 19:59","title":"Hamarosan külön belépőjegyet kell váltania, aki meg akarja tekinteni a Mona Lisát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92aa1948-9856-472a-9176-66a36f55933c","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A szervezet korábban bizottságot állított fel az ügy kivizsgálására. A testület az eljárás megindítása mellett azt is javasolta, hogy a szakemberek számára tartsanak képzéseket az edző–versenyző kommunikációról.","shortLead":"A szervezet korábban bizottságot állított fel az ügy kivizsgálására. A testület az eljárás megindítása mellett azt is...","id":"20250129_magyar-uszoszovetseg-etikai-eljaras-takacs-imre-iron-swim-hosszu-katinka-wladar-sandor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92aa1948-9856-472a-9176-66a36f55933c.jpg","index":0,"item":"60fac08b-229f-43bd-b5e9-93c0d81cbd29","keywords":null,"link":"/sport/20250129_magyar-uszoszovetseg-etikai-eljaras-takacs-imre-iron-swim-hosszu-katinka-wladar-sandor","timestamp":"2025. január. 29. 19:15","title":"Az úszószövetség fegyelmi eljárást indít Hosszú Katinka klubjának volt edzője ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88c16c59-ebcd-4a02-bcc8-7a2d960f2d67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rózsa András zuglói polgármester kedden megpróbálta megnézni, mennyi szemét halmozódott fel a helyszínen, de a MÁV megtagadta a belépést. ","shortLead":"Rózsa András zuglói polgármester kedden megpróbálta megnézni, mennyi szemét halmozódott fel a helyszínen, de a MÁV...","id":"20250128_Legalabb-50-kobmeter-szemet-lehet-azon-a-teruleten-ahova-Mini-Dubajt-tervezik-felepiteni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88c16c59-ebcd-4a02-bcc8-7a2d960f2d67.jpg","index":0,"item":"8b52084c-66ee-4576-8bfa-e215f95a094d","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_Legalabb-50-kobmeter-szemet-lehet-azon-a-teruleten-ahova-Mini-Dubajt-tervezik-felepiteni","timestamp":"2025. január. 28. 14:19","title":"Nem engedték be a zuglói polgármestert Rákosrendező területére, ahol a Mini-Dubajt húznák fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a09469-5197-4693-b5ba-f1b32c834d28","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) szerint az áruházlánc lemaradhat a a munkavállalókért folyó versenyben.","shortLead":"A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) szerint az áruházlánc lemaradhat a a munkavállalókért folyó...","id":"20250129_auchan-szakszervezet-beremeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4a09469-5197-4693-b5ba-f1b32c834d28.jpg","index":0,"item":"10b4872d-0439-45d9-917a-44aec3a517d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_auchan-szakszervezet-beremeles","timestamp":"2025. január. 29. 14:21","title":"Közelében sincs az Auchan béremelése a dolgozók elvárásának, a szakszervezet szerint sokan távozhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]