Harmadik napját tölti csapdába esve egy 74 éves teherautó-sofőr Tokióban, aki alatt egy hatalmas víznyelő nyílt. A férfi kedden zuhant be járművével a mélyedésbe, amely azóta is folyamatosan növekszik, miközben a mentési erőfeszítéseket vízszivárgások és egy gázvezeték közelsége is nehezít – írja a The Guardian.

A mentőcsapatok egy 30 méter hosszú rámpát kezdtek építeni, amely lehetővé tenné, hogy gépekkel takarítsák el az autóját beborító törmeléket. A víznyelő mostanra 15 méter mély és 40 méter széles, a környező talaj pedig folyamatosan erodálódik.

A hatóságok több mint 200 méteres körzetben evakuálták a lakókat, és arra kérték az embereket a közeli városokban, hogy minimalizálják a vízhasználatot, nehogy a szennyvízszivárgás tovább rontsa a helyzetet.

74岁司机坠洞失踪 日本埼玉大坑"吞"货车 日本埼玉县八潮市的严重路面塌陷事故已经持续3天,坠落10公尺深坑洞的74岁货车司机至今还未寻获。除了事发坑洞的地下污水管道破裂,当局也发现附近还有其他破损的地下管道!

A helyiek egyre inkább megkérdőjelezik a mentési művelet hatékonyságát is, különösen annak fényében, hogy a férfi az első néhány órában még kommunikált a mentőkkel, de kedd dél óta nem adott életjelet.

A szakértők szerint a víznyelő kialakulását valószínűleg elöregedett és korrodált szennyvízcsövek okozták, amelyek miatt a víz beszivárgott a talajba, fellazítva annak szerkezetét.

A sofőr sorsa egyre bizonytalanabb, hiszen lejárt a kritikus 72 órás időablak, amely az élelem és víz nélkül rekedt emberek túlélése szempontjából meghatározó.