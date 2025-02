Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"890a8b56-0ebd-46d7-86ab-99d34ca70385","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Tizedmásodperceken múlt az egyenlítés a németek ellen.","shortLead":"Tizedmásodperceken múlt az egyenlítés a németek ellen.","id":"20250209_magyar-noi-jegkorong-valogatott-olimpiai-selejtezo-nyilatkozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/890a8b56-0ebd-46d7-86ab-99d34ca70385.jpg","index":0,"item":"3fe84a15-ac93-4c15-a2de-e764b99ce0a7","keywords":null,"link":"/sport/20250209_magyar-noi-jegkorong-valogatott-olimpiai-selejtezo-nyilatkozatok","timestamp":"2025. február. 09. 22:11","title":"„Egy tízes skálán a maximális tízes most a fájdalmam” – elúszott a női hokiválogatott olimpiai álma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da780981-73d0-4207-96db-99dfc16f665d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Érdekes levelezés bontakozott ki Krasznahorkai László és Kollár Árpád, a Zentán született, de Szegeden élő költő között.","shortLead":"Érdekes levelezés bontakozott ki Krasznahorkai László és Kollár Árpád, a Zentán született, de Szegeden élő költő között.","id":"20250210_krasznahorkai-laszlo-kollar-arpad-trianon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da780981-73d0-4207-96db-99dfc16f665d.jpg","index":0,"item":"72dd2abe-879f-46d4-b08c-965533f78ab5","keywords":null,"link":"/kultura/20250210_krasznahorkai-laszlo-kollar-arpad-trianon","timestamp":"2025. február. 10. 11:40","title":"„Megértem a fájdalmát, és ha ez így jó önnek, verje le rajtam. Tévedésből” – Krasznahorkai válaszolt a Trianon az nem egy ház szerzőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21cfb04e-780b-482f-9545-d5405a37579f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem is értette, miért állították meg. ","shortLead":"Nem is értette, miért állították meg. ","id":"20250210_utellenorok-elott-fordult-az-M85-autos-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21cfb04e-780b-482f-9545-d5405a37579f.jpg","index":0,"item":"2be7876f-00e0-4f02-9100-3b609ebb18ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20250210_utellenorok-elott-fordult-az-M85-autos-video","timestamp":"2025. február. 10. 13:58","title":"Épp az útellenőrök előtt fordult meg egy autós, hogy nekivágjon szemből az M85-ösnek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Még a Fidesz-szavazók 21 százaléka szerint is igazak lehetnek a vádak.","shortLead":"Még a Fidesz-szavazók 21 százaléka szerint is igazak lehetnek a vádak.","id":"20250210_publicus-intezet-felmeres-rogan-antal-amerikai-szankciok-korrupcius-vadak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524.jpg","index":0,"item":"6480ee03-ebda-40fb-97e2-23935206643e","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_publicus-intezet-felmeres-rogan-antal-amerikai-szankciok-korrupcius-vadak","timestamp":"2025. február. 10. 07:29","title":"Publicus: A magyarok fele szerint igazak a Rogán Antalt ért amerikai korrupciós vádak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6b49c3-3a66-4193-89f9-c7addf1d380d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A harmonikus együttélést komoly tréningezés előzi meg, amiből a látogatók keveset érzékelnek.","shortLead":"A harmonikus együttélést komoly tréningezés előzi meg, amiből a látogatók keveset érzékelnek.","id":"20250209_ezert-nem-eszik-meg-a-capak-kis-halakat-az-akvariumban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a6b49c3-3a66-4193-89f9-c7addf1d380d.jpg","index":0,"item":"4a71fabb-2bcb-4c32-a430-c9be68ffe57f","keywords":null,"link":"/elet/20250209_ezert-nem-eszik-meg-a-capak-kis-halakat-az-akvariumban","timestamp":"2025. február. 09. 05:01","title":"Ezért nem falják fel a cápák a kis halakat az akváriumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02726fff-9f48-4656-86bd-7f77bfea58dc","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy hogyan mutat kívül-belül a Magyarországon 18,9 millió forinton nyitó újdonság.","shortLead":"Vázoljuk, hogy hogyan mutat kívül-belül a Magyarországon 18,9 millió forinton nyitó újdonság.","id":"20250210_beultunk-a-legujabb-elektromos-skodaba-a-megujult-enyaqba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02726fff-9f48-4656-86bd-7f77bfea58dc.jpg","index":0,"item":"e85fa1d4-4dad-453a-b67c-c1ea55a397a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250210_beultunk-a-legujabb-elektromos-skodaba-a-megujult-enyaqba","timestamp":"2025. február. 10. 06:41","title":"Beültünk a legújabb elektromos Skodába, a megújult Enyaqba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az európai szélsőjobb madridi röpgyűlése alkalmából a nyugati lapok részletesen bemutatták a nyugati demokratikus berendezkedés elleni kirohanásokat, az üzeneteket az európai hagyományos pártoknak, hogy azok ideje lejárt. Témák és vélemények a nemzetközi lapokból.","shortLead":"Az európai szélsőjobb madridi röpgyűlése alkalmából a nyugati lapok részletesen bemutatták a nyugati demokratikus...","id":"20250209_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"6df248e5-e086-4ede-b3fa-dd0889bae82d","keywords":null,"link":"/360/20250209_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 09. 10:08","title":"Nemzetközi lapszemle: Kiemelt figyelmet kaptak a világsajtóban a Trumpnak tapsoló Orbánék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a4bbe7-9513-43fe-9531-d3c598e3639f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem kell a szerelvény érkezésekor lökdösődni, idejében látni lehet, melyik kocsiban van elég hely. A berlini városi gyorsvasút, az S-Bahn néhány állomásán nemrég kezdődött a többévesre tervezett kísérlet.","shortLead":"Nem kell a szerelvény érkezésekor lökdösődni, idejében látni lehet, melyik kocsiban van elég hely. A berlini városi...","id":"20250210_hvg-berlin-sbahn-utaskabin-telitettsege-lightgate-forgalomszamlalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5a4bbe7-9513-43fe-9531-d3c598e3639f.jpg","index":0,"item":"a190bf56-9905-40be-9e0c-9b54c4dbc337","keywords":null,"link":"/360/20250210_hvg-berlin-sbahn-utaskabin-telitettsege-lightgate-forgalomszamlalas","timestamp":"2025. február. 10. 12:15","title":"Berlinben már csinálják, Budapesten is imádnák: így mutatják, hova érdemes szállni a városi vonaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]