[{"available":true,"c_guid":"38e850bc-7586-4839-8757-9a2af1dce543","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az első részletre van fedezete a fővárosnak, a másodikra még nincs, de ehhez előbb még amúgy is teljesítenie kell öt feltételt a kormánynak, ami évekbe telhet.","shortLead":"Az első részletre van fedezete a fővárosnak, a másodikra még nincs, de ehhez előbb még amúgy is teljesítenie kell öt...","id":"20250209_vitezy-david-rakosrendezo-karacsony-gergely-budapest-mohu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38e850bc-7586-4839-8757-9a2af1dce543.jpg","index":0,"item":"b5309520-343b-4e80-9cef-e03b037005be","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_vitezy-david-rakosrendezo-karacsony-gergely-budapest-mohu","timestamp":"2025. február. 09. 12:12","title":"Vitézy Dávid bemutatta, milyen feltételeket kell teljesítenie a kormánynak a főváros második részletfizetéséig Rákosrendezőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad43a69-e9c3-42c8-8bac-2d0e1346ec9b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250209_etrend-sargasag-samsung-ubw-fulhallgato-karacsony-gergely-facebook-alhir-windows-veletlen-kikapcsolas-google-pixel-4a","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ad43a69-e9c3-42c8-8bac-2d0e1346ec9b.jpg","index":0,"item":"0ea864a8-f256-4971-a797-ef0d9b65daa6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250209_etrend-sargasag-samsung-ubw-fulhallgato-karacsony-gergely-facebook-alhir-windows-veletlen-kikapcsolas-google-pixel-4a","timestamp":"2025. február. 09. 12:00","title":"Ez történt: A befektetést hetek alatt tízszerező titkos módszerről kering egy átverés a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8831b725-c2f2-4d54-a885-25f816059424","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"G. Fodor Gábor kormányközeli politológus Dull Szabolcs podcastjében arról is beszélt, hogy Menczer Tamás a Fidesz-lélek megnyilvánulása.","shortLead":"G. Fodor Gábor kormányközeli politológus Dull Szabolcs podcastjében arról is beszélt, hogy Menczer Tamás a Fidesz-lélek...","id":"20250209_g-fodor-gabor-dull-szabolcs-majka-magyar-peter-menczer-tamas-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8831b725-c2f2-4d54-a885-25f816059424.jpg","index":0,"item":"4f137dfd-282c-4d5d-9a73-a6f729d2f987","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_g-fodor-gabor-dull-szabolcs-majka-magyar-peter-menczer-tamas-fidesz","timestamp":"2025. február. 09. 13:51","title":"G. Fodor Gábor: Majkából nem lesz szavazat, ahogyan Bödőcs Tiborból sem lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ead92735-a47b-4695-9443-126b821d0272","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Fél órával a meghirdetett antifa tüntetés előtt több volt a rendőr, mint a civil a Széll Kálmán téren. A felvonulók szoros hatósági kísérettel jutottak föl a budai Várba.","shortLead":"Fél órával a meghirdetett antifa tüntetés előtt több volt a rendőr, mint a civil a Széll Kálmán téren. A felvonulók...","id":"20250208_rendorok-antifa-tuntetes-szell-kalman-ter-kitores-napja-naci-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ead92735-a47b-4695-9443-126b821d0272.jpg","index":0,"item":"7d408f3d-e338-4dd6-8e5f-ee816f5f2e41","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_rendorok-antifa-tuntetes-szell-kalman-ter-kitores-napja-naci-ebx","timestamp":"2025. február. 08. 15:23","title":"„Itt van összes rendőr, aki Magyarországon szolgál” – tényleg nagyon védték a náci felvonulást az antifáktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5672214-65f2-44a3-8174-b832564dafc4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"John Cooney egy hete szenvedett súlyos sérülést a ringen belül egy belfasti ökölvívó mérkőzésen. ","shortLead":"John Cooney egy hete szenvedett súlyos sérülést a ringen belül egy belfasti ökölvívó mérkőzésen. ","id":"20250209_Olyan-sulyos-koponyaserulest-szenvedett-hogy-a-korhazban-meghalt-a-28-eves-ir-bokszolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5672214-65f2-44a3-8174-b832564dafc4.jpg","index":0,"item":"7e00dd10-0250-4388-8b35-4368358055d0","keywords":null,"link":"/sport/20250209_Olyan-sulyos-koponyaserulest-szenvedett-hogy-a-korhazban-meghalt-a-28-eves-ir-bokszolo","timestamp":"2025. február. 09. 11:01","title":"Olyan súlyos koponyasérülést szenvedett, hogy a kórházban meghalt a 28 éves ír bokszoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b0cf740-54c6-4b0d-aa3a-78bc9022b82d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Varga Ferenc értesülései szerint a hivatalosan szakemberhiány miattideiglenesen bezárt szülészeti osztály helyére pedig az idegosztály kerülhet.","shortLead":"Varga Ferenc értesülései szerint a hivatalosan szakemberhiány miattideiglenesen bezárt szülészeti osztály helyére pedig...","id":"20250209_szentes-korhaz-szeged-onkologia-rakos-betegek-dk-varga-ferenc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b0cf740-54c6-4b0d-aa3a-78bc9022b82d.jpg","index":0,"item":"7a8d43f5-cc5f-4b1f-b3c6-f07b6e0a9cfd","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_szentes-korhaz-szeged-onkologia-rakos-betegek-dk-varga-ferenc","timestamp":"2025. február. 09. 13:00","title":"A DK szerint kemoterápiás kezelést és protézis műtéteket sem végeznek már a szentesi kórházban, a betegeknek Szegedre kell menniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6496a4a-3efc-466c-beb3-e743a061e8cf","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump szerint Vlagyimir Putyin véget akar vetni a harctéri öldöklésnek.","shortLead":"Donald Trump szerint Vlagyimir Putyin véget akar vetni a harctéri öldöklésnek.","id":"20250209_donald-trump-vlagyimir-putyin-usa-oroszorszag-ukrajna-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6496a4a-3efc-466c-beb3-e743a061e8cf.jpg","index":0,"item":"94044d3d-6fe5-4d54-b89e-bf476e9e5302","keywords":null,"link":"/vilag/20250209_donald-trump-vlagyimir-putyin-usa-oroszorszag-ukrajna-haboru","timestamp":"2025. február. 09. 08:57","title":"Trump telefonon egyeztetett Putyinnal a háború lezárásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9039d253-83ba-41bf-8392-830b329025fb","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ígéretes módszert kínál az óceánokban lebegő mikroműanyag összegyűjtésére, ha darabjait tejben úszó gabonapehely-karikáknak képzeljük.","shortLead":"Ígéretes módszert kínál az óceánokban lebegő mikroműanyag összegyűjtésére, ha darabjait tejben úszó...","id":"20250209_hvg-mikromuanyagok-osszegyujtese-tengeren-oceanban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9039d253-83ba-41bf-8392-830b329025fb.jpg","index":0,"item":"73be24a2-7cb2-4f7d-9c09-e3d3a18f5e9b","keywords":null,"link":"/360/20250209_hvg-mikromuanyagok-osszegyujtese-tengeren-oceanban","timestamp":"2025. február. 09. 15:45","title":"Egy finom reggeli adta az ötletet a tengeri műanyagfaláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]