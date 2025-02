Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"70436fc1-c9f8-44af-8f5f-f9682a9ff1fa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tagadta azt is, hogy megette volna egy állat teljes szívét. A nemi erőszakkal vádolt színész egy interjúban utasított vissza minden őt ért vádat.","shortLead":"Tagadta azt is, hogy megette volna egy állat teljes szívét. A nemi erőszakkal vádolt színész egy interjúban utasított...","id":"20250211_armie-hammer-podcast-kannibal-nemi-eroszak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70436fc1-c9f8-44af-8f5f-f9682a9ff1fa.jpg","index":0,"item":"7ac71c73-1a46-4db0-a4a7-e5a03e0feab2","keywords":null,"link":"/kultura/20250211_armie-hammer-podcast-kannibal-nemi-eroszak","timestamp":"2025. február. 11. 12:30","title":"„Nem vagyok kannibál” – bizonygatja Armie Hammer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0abacfa9-9358-4b39-bd2c-893f28c2d42e","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"Hétfőn egy árstoppal kapcsolatos fenyegetésre ébredhettünk, kedden egy arculcsapással felérő inflációs adatra. Szerdán mi lesz? Betiltjuk a piacgazdaságot? Vélemény.","shortLead":"Hétfőn egy árstoppal kapcsolatos fenyegetésre ébredhettünk, kedden egy arculcsapással felérő inflációs adatra. Szerdán...","id":"20250211_inflacio-arstop-ngm-elelmiszerar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0abacfa9-9358-4b39-bd2c-893f28c2d42e.jpg","index":0,"item":"f07110c3-d4bc-49ad-af1e-62d199f31bce","keywords":null,"link":"/360/20250211_inflacio-arstop-ngm-elelmiszerar","timestamp":"2025. február. 11. 12:38","title":"Kefirpolitikával hessegeti a kormány az inflációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9600a090-7d66-4ed5-b170-4571881e1050","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hogy a pókok megéreznek illatokat, az köztudott, azonban azt, hogy ezt miként teszik, régóta kutatják a szakemberek. Német és svéd kutatók csapata megoldotta a rejtélyt, rájöttek arra, hol található a pókok „orra”.","shortLead":"Hogy a pókok megéreznek illatokat, az köztudott, azonban azt, hogy ezt miként teszik, régóta kutatják a szakemberek...","id":"20250211_him-darazspokok-szagloszerve-labon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9600a090-7d66-4ed5-b170-4571881e1050.jpg","index":0,"item":"848c1988-aaa6-40f2-acfc-b84705941828","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_him-darazspokok-szagloszerve-labon","timestamp":"2025. február. 11. 11:03","title":"Nincsen orruk, mégis szagolnak a pókok, és most az is kiderült, hogy a lábukkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d8dab0-9207-464b-9316-5d3d03270cee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei (BGYH) Zrt. vizsgálja a folyami fürdőzési lehetőségeket.","shortLead":"A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei (BGYH) Zrt. vizsgálja a folyami fürdőzési lehetőségeket.","id":"20250211_ket-uj-szabadstrand-is-nyilhat-iden-nyaron-a-Duna-budapesti-szakaszan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42d8dab0-9207-464b-9316-5d3d03270cee.jpg","index":0,"item":"48270901-65ca-4699-8089-b3f7f3b9d967","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_ket-uj-szabadstrand-is-nyilhat-iden-nyaron-a-Duna-budapesti-szakaszan","timestamp":"2025. február. 11. 07:50","title":"Akár két új szabadstrand is nyílhat idén nyáron a Duna budapesti szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6084dab3-2276-4d23-98dc-e8ebc48e771d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy ember meghalt, Vince Neil nem tartózkodott a repülőgépen, de a barátnője igen, ő kórházba került.","shortLead":"Egy ember meghalt, Vince Neil nem tartózkodott a repülőgépen, de a barátnője igen, ő kórházba került.","id":"20250211_motley-crue-magangep-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6084dab3-2276-4d23-98dc-e8ebc48e771d.jpg","index":0,"item":"0e410db4-114e-4841-929f-02deabc087d7","keywords":null,"link":"/elet/20250211_motley-crue-magangep-baleset","timestamp":"2025. február. 11. 08:41","title":"Végzetes ütközés: a Mötley Crüe frontemberének magángépe a kifutón rohant bele egy másik repülőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a398f7b-c775-4071-9e2e-9e3e8e37a20e","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Ezres nagyságrendben kerültek Tuzson Bence miniszter asztalára tavaly megfigyelési kérelmek nemzetbiztonsági okból. Nem tudni, ebből mennyit hagytak jóvá, így azt sem, hány ember után kutakodtak a titkosszolgálatok kormányzati engedéllyel. Kiderült viszont, hogy a tárca évek óta alap nélkül ködösít a témában.","shortLead":"Ezres nagyságrendben kerültek Tuzson Bence miniszter asztalára tavaly megfigyelési kérelmek nemzetbiztonsági okból. Nem...","id":"20250211_Napi-3-4-titkos-megfigyelesrol-is-dontottek-az-Igazsagugyi-Miniszteriumban-tavaly-kozben-melyul-a-hazugsagspiral-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a398f7b-c775-4071-9e2e-9e3e8e37a20e.jpg","index":0,"item":"48477123-94b4-4b7e-beaa-37fd7fffc730","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_Napi-3-4-titkos-megfigyelesrol-is-dontottek-az-Igazsagugyi-Miniszteriumban-tavaly-kozben-melyul-a-hazugsagspiral-ebx","timestamp":"2025. február. 11. 13:10","title":"Napi 3-4 titkos megfigyelésről is döntöttek az Igazságügyi Minisztériumban tavaly, de követhetetlenül ködösítenek a témában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f9d7ee-2daf-40ef-8160-65f17a2318f2","c_author":"Balla István","category":"360","description":"A Pázmány Péter Katolikus Egyetem most induló gazdálkodási és menedzsmentképzését áthatja majd a katolikus szellemiség, de egyben meg kell felelnie a sztenderd szakmai követelményeknek is – mondja Botos Máté dékán. Interjú.","shortLead":"A Pázmány Péter Katolikus Egyetem most induló gazdálkodási és menedzsmentképzését áthatja majd a katolikus szellemiség...","id":"20250210_hvg-botos-mate-pazmany-peter-egyetem-dekan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5f9d7ee-2daf-40ef-8160-65f17a2318f2.jpg","index":0,"item":"71a4df14-22ed-4560-822c-5372f9b26ecc","keywords":null,"link":"/360/20250210_hvg-botos-mate-pazmany-peter-egyetem-dekan","timestamp":"2025. február. 10. 17:40","title":"Katolikus szellemiségű gazdaságtudományi képzéssel rukkol elő a Pázmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f29ac776-cdcf-4d7e-85a6-8f16f45c4d4e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Samsung csúcsmobiljával egy sor ejtéstesztet csinált a PBKreviews nevű YouTube-csatorna videósa. Ezek alapján igen strapabírónak tűnik a készülék. ","shortLead":"A Samsung csúcsmobiljával egy sor ejtéstesztet csinált a PBKreviews nevű YouTube-csatorna videósa. Ezek alapján igen...","id":"20250210_samsung-galaxy-s25-ultra-ejtesteszt-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f29ac776-cdcf-4d7e-85a6-8f16f45c4d4e.jpg","index":0,"item":"451c2642-0afd-44cf-9786-72752ee9db4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_samsung-galaxy-s25-ultra-ejtesteszt-video","timestamp":"2025. február. 10. 11:03","title":"Ez történik, ha telefonálás közben elejti a Samsung Galaxy S25 Ultrát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]