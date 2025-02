Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6b1a94dd-cd6d-4d48-b0a4-b5b1b6b1f03b","c_author":"Balla István - Bordás Gábor - Nemes Nikolett ","category":"elet","description":"A lista persze szubjektív, a szerelemről pedig tudjuk, hogy nemcsak jó, hanem fáj, nemcsak szép, hanem olykor cafatokra tép, jó eséllyel elvakít, rosszabb esetben pedig egy időre megszállott, nyomorult idiótává változtat. Így aztán kedvenc szerelemről szóló számaink is széles érzelmi skálát fednek le, sőt akadnak köztük afféle antiszerelmes dalok is, amiket kár lett volna kihagyni. Ha ez a szívünk, hát röhögnünk kell, sőt köpni kell, de hiába csaltak meg Csengő Zolival, akkor is éljen a szerelem! ","shortLead":"A lista persze szubjektív, a szerelemről pedig tudjuk, hogy nemcsak jó, hanem fáj, nemcsak szép, hanem olykor cafatokra...","id":"20250214_legjobb-magyar-szerelmes-szamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b1a94dd-cd6d-4d48-b0a4-b5b1b6b1f03b.jpg","index":0,"item":"538f51d4-03b3-418e-ad21-02391ab0ed99","keywords":null,"link":"/elet/20250214_legjobb-magyar-szerelmes-szamok","timestamp":"2025. február. 14. 16:53","title":"„Lemondok én a sajtról, de rólad most már nem lehet” – a 63 legjobb magyar szerelmes szám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f876e58-9d0b-4375-b435-56d9246b1302","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Peti, az megvan, hogy te mész elől?” – kérdezi Menczer.","shortLead":"„Peti, az megvan, hogy te mész elől?” – kérdezi Menczer.","id":"20250215_Menczer-Tamas-majdnem-felrenyelt-amikor-meghallotta-Magyar-Peter-Ut-a-bortonbe-cimu-programot-hirdetett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f876e58-9d0b-4375-b435-56d9246b1302.jpg","index":0,"item":"bd0f3283-87f6-4359-b487-13469a8e625e","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_Menczer-Tamas-majdnem-felrenyelt-amikor-meghallotta-Magyar-Peter-Ut-a-bortonbe-cimu-programot-hirdetett","timestamp":"2025. február. 15. 20:14","title":"Menczer Tamás majdnem félrenyelt, amikor meghallotta, Magyar Péter Út a börtönbe című programot hirdetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14c180d-4744-4213-bc81-e44d8d06c861","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A válasz szerintük veszélyezteti Magyarország bűnüldözési és bűnmegelőzési érdekeit.","shortLead":"A válasz szerintük veszélyezteti Magyarország bűnüldözési és bűnmegelőzési érdekeit.","id":"20250214_orban-viktor-levai-aniko-indiai-utazas-krishna-kumar-terrorelharitasi-kozpont-kozerdeku-adatigenyles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e14c180d-4744-4213-bc81-e44d8d06c861.jpg","index":0,"item":"e6c4fdd7-8d6f-4009-89aa-1f9ad0c6b5e4","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_orban-viktor-levai-aniko-indiai-utazas-krishna-kumar-terrorelharitasi-kozpont-kozerdeku-adatigenyles","timestamp":"2025. február. 14. 18:18","title":"Nem árulja el a TEK, mennyibe került Orbánék védelme Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98631bc7-9d9e-44d4-a678-075e694b8fd5","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Amerikai típusú karriert befutva építette fel a DeepSeek kínai alapítója az USA technikai fölényét megingató mesterségesintelligencia-modelljét. Még nem tudni, a rezsim mekkora szabadságot engedélyez neki.","shortLead":"Amerikai típusú karriert befutva építette fel a DeepSeek kínai alapítója az USA technikai fölényét megingató...","id":"20250215_hvg-tengermely-tisztelet-deepseek-liang-venfeng-kina-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98631bc7-9d9e-44d4-a678-075e694b8fd5.jpg","index":0,"item":"d0a28f2e-e701-442b-a3da-e00bb145eabb","keywords":null,"link":"/360/20250215_hvg-tengermely-tisztelet-deepseek-liang-venfeng-kina-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. február. 15. 10:30","title":"Egy halászfaluból indulva álmodta meg a maga szép új világát a DeepSeek alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66b8b4ab-ade6-40c5-88b2-44f882fd3664","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Szintet lépnek a magyarországi üzleti szolgáltató központok, mégis félő, hogy Egyiptom „kanyarban előz”. Az Orbán-kormány mániája az iparosítás, holott az üzleti szektor erősítése jobb üzlet.","shortLead":"Szintet lépnek a magyarországi üzleti szolgáltató központok, mégis félő, hogy Egyiptom „kanyarban előz”...","id":"20250215_hvg-uzletazuzlet-szolgaltato-kozpont-bsc-ssc-egyiptom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66b8b4ab-ade6-40c5-88b2-44f882fd3664.jpg","index":0,"item":"d63e93dd-1731-4731-847e-39b4382c42cc","keywords":null,"link":"/360/20250215_hvg-uzletazuzlet-szolgaltato-kozpont-bsc-ssc-egyiptom","timestamp":"2025. február. 15. 07:00","title":"Akkugyárak helyett: a szektor, amelyet sokkal jobban kellene szeretnie az Orbán-kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4b60cb9-0c81-45e5-a033-4541396a14c1","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"A lengyel–amerikai szövetség még soha nem volt ilyen erős – jelentette ki a Pete Hegsethtel folytatott tárgyalása után Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter.","shortLead":"A lengyel–amerikai szövetség még soha nem volt ilyen erős – jelentette ki a Pete Hegsethtel folytatott tárgyalása után...","id":"20250214_amerikai-lengyel-vedelmi-miniszter-szovetseg-nato-orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4b60cb9-0c81-45e5-a033-4541396a14c1.jpg","index":0,"item":"e32f8351-be04-466c-8706-e3335312cdb0","keywords":null,"link":"/vilag/20250214_amerikai-lengyel-vedelmi-miniszter-szovetseg-nato-orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. február. 14. 20:11","title":"Lengyelország példaszerű szövetséges az új amerikai védelmi miniszter szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ebd948-1267-4c18-af46-94e35ca638bb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több tízezren tiltakoznak az újvidéki tragédia miatt. A tervek szerint ez lesz a legnagyobb kormányellenes tiltakozás azóta, hogy tavaly november elsején leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, tizenöt ember halálát okozva.","shortLead":"Több tízezren tiltakoznak az újvidéki tragédia miatt. A tervek szerint ez lesz a legnagyobb kormányellenes tiltakozás...","id":"20250215_Diakok-tomegei-negy-napon-at-gyalogoltak-hogy-a-szerb-kormany-ellen-tuntessenek-tobb-tizezren-tiltakoznak-az-ujvideki-tragedia-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3ebd948-1267-4c18-af46-94e35ca638bb.jpg","index":0,"item":"db6adb2f-4db9-4865-98fb-d8d93981d584","keywords":null,"link":"/vilag/20250215_Diakok-tomegei-negy-napon-at-gyalogoltak-hogy-a-szerb-kormany-ellen-tuntessenek-tobb-tizezren-tiltakoznak-az-ujvideki-tragedia-miatt","timestamp":"2025. február. 15. 18:04","title":"Diákok tömegei négy napon át gyalogoltak, hogy a szerb kormány ellen tüntessenek, több tízezren tiltakoznak az újvidéki tragédia miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11dfa640-e3fa-450f-bbf5-eb6ab774c24e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Már eredetileg is egy komolyabb lottóötösbe került. ","shortLead":"Már eredetileg is egy komolyabb lottóötösbe került. ","id":"20250214_Lamborghini-5-milliard-forintert-aruljak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11dfa640-e3fa-450f-bbf5-eb6ab774c24e.jpg","index":0,"item":"6849bac3-7e1d-46dc-9dc7-b6b03edac3d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250214_Lamborghini-5-milliard-forintert-aruljak","timestamp":"2025. február. 14. 20:20","title":"Tíz év alatt megháromszorozta árát ez a Lamborghini, most 5,3 milliárd forintért árulják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]