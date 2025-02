Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5b3484ec-d266-485b-82d0-7dbd875f3e6d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tavaly ünnepelte a 100. születésnapját.","shortLead":"Tavaly ünnepelte a 100. születésnapját.","id":"20250215_meghalt-banffy-katalin-grofno","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b3484ec-d266-485b-82d0-7dbd875f3e6d.jpg","index":0,"item":"c0565141-8f1e-4e1e-b4d9-003a100e3102","keywords":null,"link":"/kultura/20250215_meghalt-banffy-katalin-grofno","timestamp":"2025. február. 15. 11:09","title":"Meghalt Bánffy Katalin grófnő, a bonchidai Bánffy-kastély tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f8a9508-92b7-44f2-ad80-3718807b560a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnöki hivatal szóvivője szerint, ha a szankciók miatt Vlagyimir Putyin nem is utazhat Washingtonba, de Donald Trumpot szívesen látják Moszkvában.","shortLead":"Az orosz elnöki hivatal szóvivője szerint, ha a szankciók miatt Vlagyimir Putyin nem is utazhat Washingtonba, de Donald...","id":"20250216_Peszkov-oroszorszag-usa-beke-targyalasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f8a9508-92b7-44f2-ad80-3718807b560a.jpg","index":0,"item":"a26c6a2a-686e-4025-8f9f-1cd2be4cd755","keywords":null,"link":"/vilag/20250216_Peszkov-oroszorszag-usa-beke-targyalasok","timestamp":"2025. február. 16. 16:42","title":"Peszkov: Moszkva és Washington a békéről és a nem a háborúról fog beszélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d91e97-f510-4279-b855-e8226831a5cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nézze meg, szerencséje volt-e.","shortLead":"Nézze meg, szerencséje volt-e.","id":"20250215_Itt-vannak-az-otos-lotto-nyeroszamai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2d91e97-f510-4279-b855-e8226831a5cf.jpg","index":0,"item":"9c645b95-b0ac-4b33-8211-aa32f2ec77aa","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_Itt-vannak-az-otos-lotto-nyeroszamai","timestamp":"2025. február. 15. 20:03","title":"Itt vannak az ötös lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906e848c-a181-444f-8a2d-d0b3e676355e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz alelnökénél a volt vezérkari főnök tiszás szereplése verte ki a biztosítékot.","shortLead":"A Fidesz alelnökénél a volt vezérkari főnök tiszás szereplése verte ki a biztosítékot.","id":"20250216_nemeth-szilard-ruszin-szendi-megsertodes-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/906e848c-a181-444f-8a2d-d0b3e676355e.jpg","index":0,"item":"0fbbc5a2-220d-4ac2-89b9-b60f67e3292c","keywords":null,"link":"/itthon/20250216_nemeth-szilard-ruszin-szendi-megsertodes-tisza-part","timestamp":"2025. február. 16. 18:57","title":"Németh Szilárd megsértődött Ruszin-Szendire és azt üzente neki, hogy ne keresse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d0af026-c58a-4e04-9829-c73a28550cec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza pártól és Magyar Péterről szóló könyv szerzője a Tisza társadalompolitikai szaktanácsadójaként mondott beszédet a párt kongresszusán.","shortLead":"A Tisza pártól és Magyar Péterről szóló könyv szerzője a Tisza társadalompolitikai szaktanácsadójaként mondott beszédet...","id":"20250215_Bodis-Kriszta-A-Tisza-akkor-tud-felkeszulni-a-legtisztessegesebben-a-kormanyzasra-ha-a-programja-rugalmas-es-fejlodokepes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d0af026-c58a-4e04-9829-c73a28550cec.jpg","index":0,"item":"3bf28fd6-8bc0-4ea9-abaa-d052edbbb138","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_Bodis-Kriszta-A-Tisza-akkor-tud-felkeszulni-a-legtisztessegesebben-a-kormanyzasra-ha-a-programja-rugalmas-es-fejlodokepes","timestamp":"2025. február. 15. 16:20","title":"Bódis Kriszta: „A Tisza akkor tud felkészülni a legtisztességesebben a kormányzásra, ha a programja rugalmas és fejlődőképes”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f61fa32-94c9-49ba-b2c2-11c0313fdafa","c_author":"HVG","category":"360","description":"Milyen formája legyen annak a söröspohárnak, ami a legtovább hidegen tartja az italt? – tették fel a kérdést brazil kutatók. A válasz nem egyszerű.","shortLead":"Milyen formája legyen annak a söröspohárnak, ami a legtovább hidegen tartja az italt? – tették fel a kérdést brazil...","id":"20250216_hvg-optimalis-sorospohar-forma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f61fa32-94c9-49ba-b2c2-11c0313fdafa.jpg","index":0,"item":"d6c7f670-ed61-4930-8af6-d5e4be4ab893","keywords":null,"link":"/360/20250216_hvg-optimalis-sorospohar-forma","timestamp":"2025. február. 16. 16:15","title":"Megtalálták az optimális söröspoharat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccacfa0b-d83b-4cb5-aa87-3921c3de2e41","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megduplázódtak az eladások egy fontos nemzeti ünnep előtt.","shortLead":"Megduplázódtak az eladások egy fontos nemzeti ünnep előtt.","id":"20250216_Jo-hatassal-volt-egy-zaszlogyarto-ceg-eladasaira-hogy-Trump-a-kanadai-szuverenitast-bombazza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccacfa0b-d83b-4cb5-aa87-3921c3de2e41.jpg","index":0,"item":"aeb519bf-28d2-471a-86f0-e4354778ba08","keywords":null,"link":"/elet/20250216_Jo-hatassal-volt-egy-zaszlogyarto-ceg-eladasaira-hogy-Trump-a-kanadai-szuverenitast-bombazza","timestamp":"2025. február. 16. 12:19","title":"Jó hatással volt egy zászlógyártó cég eladásaira, hogy Trump a kanadai szuverenitást bombázza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f078ad-2f0d-4018-863f-d2900c99cbe8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Magyarországon még a nemzetközi átlagnál is rosszabbul alszanak az emberek, és az alvászavarral szakemberhez fordulók között már megjelentek a tíz év körüli gyerekek is. Mi ennek az oka, és hogyan tudjuk rávenni magunkat, hogy az alvást ne elvesztegetett időnek fogjuk fel? Mennyit számítanak az alvás körülményei, hogyan és mennyiért vásároljunk matracot, és segítenek-e az alvássegítő készítmények? A HVG egészségpodcastjának legújabb adásában ezekre a kérdésekre is kerestük a választ.","shortLead":"Magyarországon még a nemzetközi átlagnál is rosszabbul alszanak az emberek, és az alvászavarral szakemberhez fordulók...","id":"20250215_kosz-jol-alvas-matrac-g-nemeth-gyorgy-gobl-zsombor-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55f078ad-2f0d-4018-863f-d2900c99cbe8.jpg","index":0,"item":"74cb0498-4904-4f57-a906-d6640a53a748","keywords":null,"link":"/elet/20250215_kosz-jol-alvas-matrac-g-nemeth-gyorgy-gobl-zsombor-ebx","timestamp":"2025. február. 15. 18:00","title":"Kösz, jól: Rosszabbul alszunk, mint eddig bármikor – hogyan pihen két alvásszakértő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]