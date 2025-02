Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dec283a3-06eb-422a-bd6c-ec69890be118","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A szó szoros értelmében nem tekinthetők vakoknak azok az emberek, akik prozopagnóziában, azaz arcvakságban szenvednek. Nem is olyan súlyos a helyzetük, mint a látássérülteké, mégis ez az eltérés hatással lehet a mindennapi életükre és a társadalmi interakcióikra is. Amerikai kutatók szerint jóval többen élnek ilyen rendellenességgel, mint azt a legtöbben gondolják.","shortLead":"A szó szoros értelmében nem tekinthetők vakoknak azok az emberek, akik prozopagnóziában, azaz arcvakságban szenvednek...","id":"20250216_arcvaksag-gyakorisaga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dec283a3-06eb-422a-bd6c-ec69890be118.jpg","index":0,"item":"76dd33a1-d485-40eb-ad11-c9193f6b9d9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250216_arcvaksag-gyakorisaga","timestamp":"2025. február. 16. 16:03","title":"Arcvakság: Brad Pitt rejtélyes betegsége jóval több embert érint, mint gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f8a9508-92b7-44f2-ad80-3718807b560a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnöki hivatal szóvivője szerint, ha a szankciók miatt Vlagyimir Putyin nem is utazhat Washingtonba, de Donald Trumpot szívesen látják Moszkvában.","shortLead":"Az orosz elnöki hivatal szóvivője szerint, ha a szankciók miatt Vlagyimir Putyin nem is utazhat Washingtonba, de Donald...","id":"20250216_Peszkov-oroszorszag-usa-beke-targyalasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f8a9508-92b7-44f2-ad80-3718807b560a.jpg","index":0,"item":"a26c6a2a-686e-4025-8f9f-1cd2be4cd755","keywords":null,"link":"/vilag/20250216_Peszkov-oroszorszag-usa-beke-targyalasok","timestamp":"2025. február. 16. 16:42","title":"Peszkov: Moszkva és Washington a békéről és a nem a háborúról fog beszélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05986f4-0223-48f5-9eb4-e6da2a80d201","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"Egy éve halt meg, és bár nem posztumusznak szánta a memoárját, a Hazafi nemcsak Alekszej Navalnij küzdelmeibe és motivációiba enged betekintést, hanem iránytűt is ad a zsarnoksággal szemben. ","shortLead":"Egy éve halt meg, és bár nem posztumusznak szánta a memoárját, a Hazafi nemcsak Alekszej Navalnij küzdelmeibe és...","id":"20250216_alekszej-navalnij-halala-evfordulo-vlagyimir-putyin-hazafi-memoar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d05986f4-0223-48f5-9eb4-e6da2a80d201.jpg","index":0,"item":"a0f7d791-a58f-4ab8-a45b-f9d3b2ea13e4","keywords":null,"link":"/360/20250216_alekszej-navalnij-halala-evfordulo-vlagyimir-putyin-hazafi-memoar","timestamp":"2025. február. 16. 19:00","title":"Putyin személyesen akarta a halálát, de ő a síron túlról is üzen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Palóc André szóvivő szerint a Magyar által bemutatott terv nem egy gazdasági program volt, hanem „egy összefércelt valami, amit nyugodtan felírhatott volna egy WC-papírra is”.","shortLead":"Palóc André szóvivő szerint a Magyar által bemutatott terv nem egy gazdasági program volt, hanem „egy összefércelt...","id":"20250216_Nagy-Marton-miniszteriuma-magyar-peter-gazdasag-tisza-part-kongresszus-paloc-andre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"c65eaefd-90a6-4953-8949-0b5a1df2416d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250216_Nagy-Marton-miniszteriuma-magyar-peter-gazdasag-tisza-part-kongresszus-paloc-andre","timestamp":"2025. február. 16. 12:49","title":"Nagy Márton minisztériuma beszólt Magyar Péteréknek: Megijedtek attól, hogy már látszanak a fordulat jelei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007cbaa8-547a-48c0-8004-9b7cddcc08d0","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A hatvanas években senki sem vette elő az aerosolos festékpalackját, hogy a falra fújja: „Bob Dylan az Isten”, a hajnali órákban a jegyzettömbje fölé görnyedő srác hamarosan mégis a markában tartotta a fél világot.","shortLead":"A hatvanas években senki sem vette elő az aerosolos festékpalackját, hogy a falra fújja: „Bob Dylan az Isten”...","id":"20250215_hvg-bob-dylan-film-sehol-se-otthon-timothee-chalamet-james-mangold","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/007cbaa8-547a-48c0-8004-9b7cddcc08d0.jpg","index":0,"item":"d572657f-9b94-4634-a978-feb902cead41","keywords":null,"link":"/360/20250215_hvg-bob-dylan-film-sehol-se-otthon-timothee-chalamet-james-mangold","timestamp":"2025. február. 15. 15:00","title":"„Bármi, amit el tudok énekelni, az dal, bármi, amit nem tudok énekelni, az vers” – ezt a Bob Dylant idézi meg a Sehol se otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2817e6d3-bfa0-46ff-9260-891fd939e373","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mobiltartozékok gyártásáról ismert Belkin cég egy igazi „svájci bicskával” rukkol elő: az iPhone-hoz rögzíthető vésztöltő egyúttal a fotózást, sőt még a videonézést is segíti.","shortLead":"A mobiltartozékok gyártásáról ismert Belkin cég egy igazi „svájci bicskával” rukkol elő: az iPhone-hoz rögzíthető...","id":"20250215_belkin-stage-powergrip-vesztolto-markolat-iphonehoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2817e6d3-bfa0-46ff-9260-891fd939e373.jpg","index":0,"item":"27d2b138-957a-4726-8d19-711d7199e09f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250215_belkin-stage-powergrip-vesztolto-markolat-iphonehoz","timestamp":"2025. február. 15. 16:03","title":"Ez a tartozék sok iPhone-osnak jól jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21fc546b-af04-4722-b45d-8af48238e825","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A kábítószer-kereskedelem, az emberkereskedelem és a fegyvercsempészet után az egyik legjövedelmezőbb tiltott tevékenység az illegális állat- és növénykereskedelem. A csempészek igen változatos módokon juttatják el vevőikhez az árut.","shortLead":"A kábítószer-kereskedelem, az emberkereskedelem és a fegyvercsempészet után az egyik legjövedelmezőbb tiltott...","id":"20250216_hvg-illegalis-novenykereskedelem-termeszet-elleni-bunok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21fc546b-af04-4722-b45d-8af48238e825.jpg","index":0,"item":"fe3c78cf-1167-48f4-b0d5-3530535a47f0","keywords":null,"link":"/360/20250216_hvg-illegalis-novenykereskedelem-termeszet-elleni-bunok","timestamp":"2025. február. 16. 10:30","title":"Botanikai ritkaságok kihalásához vezetett a pozsgások globális csempészete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8142a759-bc61-4dfa-bcdf-3a8ce824f133","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Népszava szerint az összeg javát az MVM kapta a rezsivédelmi alapból, a második legnagyobb kedvezményezett a távhőcégek csoportja volt, akik a pénzt szintén az MVM-nek fizették. Az állami cég pedig ebből vette meg az orosz gázt.","shortLead":"A Népszava szerint az összeg javát az MVM kapta a rezsivédelmi alapból, a második legnagyobb kedvezményezett...","id":"20250217_rezsivedelem-rezsivedelmi-alap-MVM-gazbeszerzes-rezsicsokkentes-5-ezer-milliard-forint-Oroszorszagba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8142a759-bc61-4dfa-bcdf-3a8ce824f133.jpg","index":0,"item":"07d4fa2d-b88b-4416-a234-99b15069e6dc","keywords":null,"link":"/kkv/20250217_rezsivedelem-rezsivedelmi-alap-MVM-gazbeszerzes-rezsicsokkentes-5-ezer-milliard-forint-Oroszorszagba","timestamp":"2025. február. 17. 07:52","title":"Már közel 5 ezer milliárd forint jutott a kormánytól rezsivédelem címén Oroszországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]