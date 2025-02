Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8142a759-bc61-4dfa-bcdf-3a8ce824f133","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Népszava szerint az összeg javát az MVM kapta a rezsivédelmi alapból, a második legnagyobb kedvezményezett a távhőcégek csoportja volt, akik a pénzt szintén az MVM-nek fizették. Az állami cég pedig ebből vette meg az orosz gázt.","shortLead":"A Népszava szerint az összeg javát az MVM kapta a rezsivédelmi alapból, a második legnagyobb kedvezményezett...","id":"20250217_rezsivedelem-rezsivedelmi-alap-MVM-gazbeszerzes-rezsicsokkentes-5-ezer-milliard-forint-Oroszorszagba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8142a759-bc61-4dfa-bcdf-3a8ce824f133.jpg","index":0,"item":"07d4fa2d-b88b-4416-a234-99b15069e6dc","keywords":null,"link":"/kkv/20250217_rezsivedelem-rezsivedelmi-alap-MVM-gazbeszerzes-rezsicsokkentes-5-ezer-milliard-forint-Oroszorszagba","timestamp":"2025. február. 17. 07:52","title":"Már közel 5 ezer milliárd forint jutott a kormánytól rezsivédelem címén Oroszországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f8a9508-92b7-44f2-ad80-3718807b560a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnöki hivatal szóvivője szerint, ha a szankciók miatt Vlagyimir Putyin nem is utazhat Washingtonba, de Donald Trumpot szívesen látják Moszkvában.","shortLead":"Az orosz elnöki hivatal szóvivője szerint, ha a szankciók miatt Vlagyimir Putyin nem is utazhat Washingtonba, de Donald...","id":"20250216_Peszkov-oroszorszag-usa-beke-targyalasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f8a9508-92b7-44f2-ad80-3718807b560a.jpg","index":0,"item":"a26c6a2a-686e-4025-8f9f-1cd2be4cd755","keywords":null,"link":"/vilag/20250216_Peszkov-oroszorszag-usa-beke-targyalasok","timestamp":"2025. február. 16. 16:42","title":"Peszkov: Moszkva és Washington a békéről és a nem a háborúról fog beszélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccacfa0b-d83b-4cb5-aa87-3921c3de2e41","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az orbáni példát igyekszik követni Steven Levitsky és Lucan Way szerint Donald Trump. ","shortLead":"Az orbáni példát igyekszik követni Steven Levitsky és Lucan Way szerint Donald Trump. ","id":"20250217_foreign-affair-szemle-trump-orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccacfa0b-d83b-4cb5-aa87-3921c3de2e41.jpg","index":0,"item":"c99f6aa1-cec9-459a-937e-87d81c9641ff","keywords":null,"link":"/360/20250217_foreign-affair-szemle-trump-orban","timestamp":"2025. február. 17. 07:30","title":"Foreign Affairs: Versengő autokrácia válthatja a demokráciát az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50aaa09e-f17f-433d-a0d6-50f31f71288b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Orbán hosszú, tragikus hatalmát a Magyar-félék betonozták be” – mondta Gyurcsány a Tisza-kongresszus után.","shortLead":"„Orbán hosszú, tragikus hatalmát a Magyar-félék betonozták be” – mondta Gyurcsány a Tisza-kongresszus után.","id":"20250215_Gyurcsany-szerint-Magyar-Peter-vagy-intellektualisan-vagy-erkolcsileg-csapnivalo-ember-esetleg-is-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50aaa09e-f17f-433d-a0d6-50f31f71288b.jpg","index":0,"item":"ecb47e75-7efc-4c97-ab48-7c2ddf691c90","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_Gyurcsany-szerint-Magyar-Peter-vagy-intellektualisan-vagy-erkolcsileg-csapnivalo-ember-esetleg-is-is","timestamp":"2025. február. 15. 18:40","title":"Gyurcsány szerint Magyar Péter vagy intellektuálisan vagy erkölcsileg csapnivaló ember, esetleg is-is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c8007d7-b567-40fe-b31b-01c262e580c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Én döntöttem, ezért én vállalom a felelősséget” – mondta Novák Katalin volt köztársasági elnök az egy évvel ezelőtt kirobbant botrányról. ","shortLead":"„Én döntöttem, ezért én vállalom a felelősséget” – mondta Novák Katalin volt köztársasági elnök az egy évvel ezelőtt...","id":"20250217_Novak-Katalin-a-kegyelmi-ugyrol-Nincs-relevanciaja-annak-hogy-nyomasra-vagy-nem-nyomasra-dontottem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c8007d7-b567-40fe-b31b-01c262e580c3.jpg","index":0,"item":"bbef8397-0fb8-47a6-937c-db1afd6c03d1","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_Novak-Katalin-a-kegyelmi-ugyrol-Nincs-relevanciaja-annak-hogy-nyomasra-vagy-nem-nyomasra-dontottem","timestamp":"2025. február. 17. 08:07","title":"Novák Katalin a kegyelmi ügyről: Nincs relevanciája annak, hogy nyomásra vagy nem nyomásra döntöttem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2a05e97-d98f-4bfc-87bd-f358b80e9d44","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Megemelik a lakásfejlesztési tőkeprogram keretét, ami így már 300 milliárdos lesz.","shortLead":"Megemelik a lakásfejlesztési tőkeprogram keretét, ami így már 300 milliárdos lesz.","id":"20250217_lakasfejlesztesi-tokeprogram-ujabb-100-milliard-forint-keret-emelese-Nagy-Marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2a05e97-d98f-4bfc-87bd-f358b80e9d44.jpg","index":0,"item":"1206adce-f9e1-49b9-ac2b-9c7a492f515f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250217_lakasfejlesztesi-tokeprogram-ujabb-100-milliard-forint-keret-emelese-Nagy-Marton","timestamp":"2025. február. 17. 11:34","title":"Újabb 100 milliárd forintot ad lakásépítésre a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d9df6a9-f05f-4d66-bac8-1e6a3471a8a5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnököt felesége is elkísérte. ","shortLead":"Az ukrán elnököt felesége is elkísérte. ","id":"20250217_Volodimir-Zelenszkij-az-Egyesult-Arab-Emirsegekben-targyal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d9df6a9-f05f-4d66-bac8-1e6a3471a8a5.jpg","index":0,"item":"5ddbd64c-c0af-4876-b213-1cf8880d33b2","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_Volodimir-Zelenszkij-az-Egyesult-Arab-Emirsegekben-targyal","timestamp":"2025. február. 17. 09:23","title":"Volodimir Zelenszkij az Egyesült Arab Emírségekben tárgyal - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e457a252-743f-4fb9-ba03-b666ce4e2a7b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Jubileumi koncerttel ünnepelte 80. születésnapját Földes László Hobo, akinek ennyi idősen sem okozott gondot 2 órán át megállás nélkül szórakoztatnia a közönséget a Budapest Arénában.","shortLead":"Jubileumi koncerttel ünnepelte 80. születésnapját Földes László Hobo, akinek ennyi idősen sem okozott gondot 2 órán át...","id":"20250216_hobo-arena-koncert-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e457a252-743f-4fb9-ba03-b666ce4e2a7b.jpg","index":0,"item":"41a15f4c-4cec-45d1-a643-080cd3afc167","keywords":null,"link":"/elet/20250216_hobo-arena-koncert-fotok","timestamp":"2025. február. 16. 14:01","title":"\"Játszom, amíg élek” - ilyen volt Hobo arénakoncertje, amire még Orbán Viktor is elment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]