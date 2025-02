Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b763bb26-815a-4163-b024-b39cf2133bf4","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Magyarország egész területén lehet számítani ellenőrzésre.","shortLead":"Magyarország egész területén lehet számítani ellenőrzésre.","id":"20250217_Hetfotol-egyhetes-kozlekedesbiztonsagi-ellenorzes-kezdodik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b763bb26-815a-4163-b024-b39cf2133bf4.jpg","index":0,"item":"54a0b2b1-2d26-4b89-98c9-0e3ba8cd6e8f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250217_Hetfotol-egyhetes-kozlekedesbiztonsagi-ellenorzes-kezdodik","timestamp":"2025. február. 17. 05:10","title":"Hétfőtől egyhetes közlekedésbiztonsági ellenőrzés kezdődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a62b157-c110-458a-9db1-a7e2f1e91803","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A speciális eljárásrend péntekig tart.","shortLead":"A speciális eljárásrend péntekig tart.","id":"20250217_Voros-kod-a-szocialis-intezmenyeknek-hetfo-estetol-be-kell-fogadnia-a-hajlektalanokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a62b157-c110-458a-9db1-a7e2f1e91803.jpg","index":0,"item":"01e6dc0c-79f6-4ad6-a26f-bde7cddb7e95","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_Voros-kod-a-szocialis-intezmenyeknek-hetfo-estetol-be-kell-fogadnia-a-hajlektalanokat","timestamp":"2025. február. 17. 19:19","title":"Vörös kód: a szociális intézményeknek hétfő estétől be kell fogadniuk a hajléktalanokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06435474-13b3-4df1-b6da-5102f1a03960","c_author":"Laborczi Dóra","category":"360","description":"Egyre több a konfliktus az egyházi segélyszervezetek és a Trump-kormányzat szervei között annak ellenére, hogy Donald Trump a vallásgyakorló keresztények szavazatával nyert választást. A pénzmegvonás, lejáratási kampányok miatt már a Vatikán is közbelépett. Vélemény.","shortLead":"Egyre több a konfliktus az egyházi segélyszervezetek és a Trump-kormányzat szervei között annak ellenére, hogy Donald...","id":"20250218_trump-egyhazak-laborczi-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06435474-13b3-4df1-b6da-5102f1a03960.jpg","index":0,"item":"2666baa9-5917-4818-bb31-aad0c2c589de","keywords":null,"link":"/360/20250218_trump-egyhazak-laborczi-velemeny","timestamp":"2025. február. 18. 08:00","title":"Laborczi Dóra: Katolikusok és evangélikusok kontra Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2050b191-5097-40e3-9659-b72ab2efabac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Návai az egyik első interjúját Andy Vajnával készítette, majd könyvet is írt róla.","shortLead":"Návai az egyik első interjúját Andy Vajnával készítette, majd könyvet is írt róla.","id":"20250218_vajna-timea-navai-aniko-bucsu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2050b191-5097-40e3-9659-b72ab2efabac.jpg","index":0,"item":"fb407bd8-1179-4afa-9125-8c838f5c2abe","keywords":null,"link":"/elet/20250218_vajna-timea-navai-aniko-bucsu","timestamp":"2025. február. 18. 10:15","title":"„Isten nyugosztaljon, te csodanő” – Vajna Tímea is búcsúzik Návai Anikótól ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07754f1-8627-4f57-bb34-a3454fc23016","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ők voltak a palesztin szervezet legfiatalabb túszai. ","shortLead":"Ők voltak a palesztin szervezet legfiatalabb túszai. ","id":"20250218_A-Hamasz-hamarosan-atadja-negy-tusz-koztuk-ket-gyermek-holttestet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b07754f1-8627-4f57-bb34-a3454fc23016.jpg","index":0,"item":"5c91971c-833e-443c-ad35-c128ff071652","keywords":null,"link":"/vilag/20250218_A-Hamasz-hamarosan-atadja-negy-tusz-koztuk-ket-gyermek-holttestet","timestamp":"2025. február. 18. 19:19","title":"A Hamász átadja négy túsz, köztük két gyermek holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7ef0992-19a5-4f38-8359-29c03bad6cdb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Raiffeisen Bank lehet a régió nagy nyertese, az orosz leány ugyanis a csoport nyereségének 43 százalékát adta, de jelenleg nem tudják hazavinni. Hasonló helyzetben van a legnagyobb magyar gyógyszergyártó is.","shortLead":"A Raiffeisen Bank lehet a régió nagy nyertese, az orosz leány ugyanis a csoport nyereségének 43 százalékát adta, de...","id":"20250218_A-Richter-es-az-OTP-jol-jarhat-a-Mol-viszont-rafazhat-az-orosz-szankciok-feloldasara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7ef0992-19a5-4f38-8359-29c03bad6cdb.jpg","index":0,"item":"bcd7512d-0e1f-4f3b-b10a-b2985aff92e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250218_A-Richter-es-az-OTP-jol-jarhat-a-Mol-viszont-rafazhat-az-orosz-szankciok-feloldasara","timestamp":"2025. február. 18. 08:48","title":"A Richter és az OTP jól járhat, a Mol viszont ráfázhat az orosz szankciók feloldására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a385ffb-d75f-4a27-965f-05bb63770bca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A papíralapú BKK-bérletekhez azért nem járna ingyen bubizás, mert Vitézy Dávid szerint ösztönözni kell a digitalizációt.","shortLead":"A papíralapú BKK-bérletekhez azért nem járna ingyen bubizás, mert Vitézy Dávid szerint ösztönözni kell a digitalizációt.","id":"20250217_Vitezy-David-10-alkalmas-bubiberletet-is-adna-a-digitalisan-vasarolt-haviberlet-melle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a385ffb-d75f-4a27-965f-05bb63770bca.jpg","index":0,"item":"2bf803a5-b243-4219-95d7-606c30a87f83","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_Vitezy-David-10-alkalmas-bubiberletet-is-adna-a-digitalisan-vasarolt-haviberlet-melle","timestamp":"2025. február. 17. 11:47","title":"Vitézy Dávid 10 alkalmas Bubi-bérletet is adna a digitálisan vásárolt havibérlet mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A K&H 2024 második féléves innovációs index kutatása szerint a magyar vállalatok innovációs aktivitása nagyot zuhant az elmúlt időszakban. A megvalósult innováció alindex jelentős csökkenést mutatott, a digitalizáció is megtorpanni látszik, ahogy kimerülni tűnik a mesterségesintelligencia-láz is. A visszaesésért részben a gazdasági környezet okolható.","shortLead":"A K&H 2024 második féléves innovációs index kutatása szerint a magyar vállalatok innovációs aktivitása nagyot...","id":"20250217_kh-magyar-cegek-digitalis-atalakulasi-mutatoja-2024-h2","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017.jpg","index":0,"item":"24012e11-0fd8-4f0e-a45d-8fc849e3d8a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_kh-magyar-cegek-digitalis-atalakulasi-mutatoja-2024-h2","timestamp":"2025. február. 17. 10:03","title":"Valami rossz történik a magyar cégeknél, mélybe zuhant egy fontos mutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]