Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e4705259-2872-44de-8cd7-f157b41cd028","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vámra vám. ","shortLead":"Vámra vám. ","id":"20250217_Korlatozna-az-EU-egyes-elelmiszerek-importjat-az-intezkedes-az-Egyesult-Allamoknak-fajhat-leginkabb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4705259-2872-44de-8cd7-f157b41cd028.jpg","index":0,"item":"7aa655ec-4e73-42cb-a520-b8587a87e339","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250217_Korlatozna-az-EU-egyes-elelmiszerek-importjat-az-intezkedes-az-Egyesult-Allamoknak-fajhat-leginkabb","timestamp":"2025. február. 17. 12:43","title":"Vámháború: az EU előállt egy új ötlettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b8f4637-9403-431c-bc70-a23723d023ba","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Egy 16–30 éves uniós polgárok körében végzett EP-felmérés szerint a közösségi média a fő információforrása ennek a korosztálynak, és a többség tisztában van az online dezinformáció kockázataival is. A magyar fiataloknak csak a negyede számára elsődleges az országhoz és nemzeti való kötődés, és a migráció miatt sem aggódnak.","shortLead":"Egy 16–30 éves uniós polgárok körében végzett EP-felmérés szerint a közösségi média a fő információforrása ennek...","id":"20250217_eurobarometer_europai_parlament_kozvelemenykutatas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b8f4637-9403-431c-bc70-a23723d023ba.jpg","index":0,"item":"83a821ed-b291-441b-a6a7-11eeef7e25d0","keywords":null,"link":"/eurologus/20250217_eurobarometer_europai_parlament_kozvelemenykutatas-ebx","timestamp":"2025. február. 17. 13:11","title":"A magyar fiatalok az európai átlagnál jobban aggódnak a megélhetésük miatt, a migráció nem érdekli őket, az Orbán-kormányt nem ismerik, sőt, Magyarországhoz is egyre kevésbé kötődnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c82a96-afb0-46ef-bed5-35d5a69ba8ef","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Egyezséget kötött a WADA-val, így csupán három hónapra tiltották el a férfi világelsőt azután, hogy két mintájában is tiltott anyagot találtak. Sporttársai jó része szerint túl enyhe a büntetése, hiszen akár két évet is kaphatott volna. ","shortLead":"Egyezséget kötött a WADA-val, így csupán három hónapra tiltották el a férfi világelsőt azután, hogy két mintájában is...","id":"20250218_jannik-sinner-eltiltas-tenisz-doppingvetseg-wada-roland-garros-novak-djokovic-danyiil-medvegyev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8c82a96-afb0-46ef-bed5-35d5a69ba8ef.jpg","index":0,"item":"787cc28f-c0a5-4d84-96eb-319b574d29bc","keywords":null,"link":"/sport/20250218_jannik-sinner-eltiltas-tenisz-doppingvetseg-wada-roland-garros-novak-djokovic-danyiil-medvegyev","timestamp":"2025. február. 18. 19:45","title":"„Egymillió mérföldre van a doppingtól”, mégis újra megrázta a teniszvilágot Jannik Sinner ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd93aec8-431f-495e-9376-51d4d996017c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A 826 lóerős Ford Mustang GTD-t nem lehet csak úgy egyszerűen bármikor eladni.","shortLead":"A 826 lóerős Ford Mustang GTD-t nem lehet csak úgy egyszerűen bármikor eladni.","id":"20250218_ket-evig-nem-adhato-el-a-magyarorszagon-160-millio-forintba-kerulo-uj-ford-mustang-gtd","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd93aec8-431f-495e-9376-51d4d996017c.jpg","index":0,"item":"3ad65ee4-93d8-4541-ba1f-af79e5ad62e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250218_ket-evig-nem-adhato-el-a-magyarorszagon-160-millio-forintba-kerulo-uj-ford-mustang-gtd","timestamp":"2025. február. 18. 06:41","title":"Két évig nem adható tovább a Magyarországon 160 millió forintba kerülő új Ford","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07abc0fc-d669-4ac3-bf34-26fc466c0d65","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A miniszterelnök azt mondta, ahhoz, hogy talpra álljon Európa gazdasága, sürgősen létre kell hozni egy európai tőkepiacot. Csak azt nem tette hozzá, hogy éppen ő az, aki hátráltatja és támadja az ahhoz szükséges egységet és nemzetek feletti pénzügyi rendszert.","shortLead":"A miniszterelnök azt mondta, ahhoz, hogy talpra álljon Európa gazdasága, sürgősen létre kell hozni egy európai...","id":"20250217_Orban-Viktor-tokepiaci-unio-eu-befektetesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07abc0fc-d669-4ac3-bf34-26fc466c0d65.jpg","index":0,"item":"1af0cf53-0793-43a3-869a-7eda8e2398b5","keywords":null,"link":"/360/20250217_Orban-Viktor-tokepiaci-unio-eu-befektetesek","timestamp":"2025. február. 17. 10:00","title":"Orbán Viktor egy mondatban tudta megcáfolni saját politikájának értelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f0b3a60-9b08-43a4-89f1-bb03ee55d4fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A külföldi sztárokkal készült interjúiról ismert újságíró 76 éves volt. ","shortLead":"A külföldi sztárokkal készült interjúiról ismert újságíró 76 éves volt. ","id":"20250218_meghalt-navai-aniko-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f0b3a60-9b08-43a4-89f1-bb03ee55d4fa.jpg","index":0,"item":"dfff3b4d-9e8f-4f6c-ab14-dfbd35cb37ee","keywords":null,"link":"/elet/20250218_meghalt-navai-aniko-ebx","timestamp":"2025. február. 18. 09:02","title":"Meghalt Návai Anikó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a62b157-c110-458a-9db1-a7e2f1e91803","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A speciális eljárásrend péntekig tart.","shortLead":"A speciális eljárásrend péntekig tart.","id":"20250217_Voros-kod-a-szocialis-intezmenyeknek-hetfo-estetol-be-kell-fogadnia-a-hajlektalanokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a62b157-c110-458a-9db1-a7e2f1e91803.jpg","index":0,"item":"01e6dc0c-79f6-4ad6-a26f-bde7cddb7e95","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_Voros-kod-a-szocialis-intezmenyeknek-hetfo-estetol-be-kell-fogadnia-a-hajlektalanokat","timestamp":"2025. február. 17. 19:19","title":"Vörös kód: a szociális intézményeknek hétfő estétől be kell fogadniuk a hajléktalanokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab328150-94d3-4d63-9500-e340b0b6f24c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ez az első az 1202-ből.","shortLead":"Ez az első az 1202-ből.","id":"20250218_lazar-janos-mav-vece-felujitas-kelenfold","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab328150-94d3-4d63-9500-e340b0b6f24c.jpg","index":0,"item":"ee34925c-9953-4663-9e1f-1f6f407dc600","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250218_lazar-janos-mav-vece-felujitas-kelenfold","timestamp":"2025. február. 18. 19:38","title":"Kelenföldi fizetős vécével indul Lázár János nagy vécéfelújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]