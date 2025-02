Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a8348514-f1d4-49db-b8ef-0dfeb4df4dfb","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Bár a kormány korábban azt állította, hogy kikötőt vásárolt 2019-ben Triesztben, valójában még csak most kezdik építeni a létesítményt, 50 ezer köbméteres feltöltéssel indul a munka. Ettől várják, hogy jobban tudunk exportálni, majd valamikor 2028-ban.","shortLead":"Bár a kormány korábban azt állította, hogy kikötőt vásárolt 2019-ben Triesztben, valójában még csak most kezdik építeni...","id":"20250221_trieszt-magyar-kikoto-epitese-export-ingatlan-magyar-levente-allamtitkar-kkm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8348514-f1d4-49db-b8ef-0dfeb4df4dfb.jpg","index":0,"item":"3989a04d-2a10-451b-a290-a0bb6b475c6f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250221_trieszt-magyar-kikoto-epitese-export-ingatlan-magyar-levente-allamtitkar-kkm","timestamp":"2025. február. 21. 08:18","title":"Öt év után elkezdték felépíteni a kikötőt, amit Magyarország vásárolt Triesztben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34bcaa47-4ed0-4188-941d-02a596124465","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A helyzeteket tekintve talán közelebb állt a Premier League listavezetője a győzelemhez, de a hazaiak két lesgólt is lőttek, igazságos döntetlen született. ","shortLead":"A helyzeteket tekintve talán közelebb állt a Premier League listavezetője a győzelemhez, de a hazaiak két lesgólt is...","id":"20250219_Hat-gol-esett-az-Aston-Villa-Liverpoolon-de-ebbol-kettot-elvettek-les-miatt-premier-league-mohamed-szalah-trent-alexander-arnold-szoboszlai-dominik-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34bcaa47-4ed0-4188-941d-02a596124465.jpg","index":0,"item":"a664987a-f4c4-4234-9c60-1e0880c5757b","keywords":null,"link":"/sport/20250219_Hat-gol-esett-az-Aston-Villa-Liverpoolon-de-ebbol-kettot-elvettek-les-miatt-premier-league-mohamed-szalah-trent-alexander-arnold-szoboszlai-dominik-ebx","timestamp":"2025. február. 19. 23:08","title":"Hat gól esett az Aston Villa–Liverpoolon, de ebből kettőt elvettek les miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Egyik nap vámokkal fenyeget az amerikai elnök, a következőn mégsem, aztán újra, a világ összes többi politikusa pedig próbálja követni, mi történik. A játékelmélet kutatói örülhetnek: ilyen agresszív stratégiát rég nem láttak.","shortLead":"Egyik nap vámokkal fenyeget az amerikai elnök, a következőn mégsem, aztán újra, a világ összes többi politikusa pedig...","id":"20250219_egy-masik-kozgazdasag-jatekelmelet-trump-gyava-nyul-haboru-vam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676.jpg","index":0,"item":"55981112-000b-4ec8-9f2a-14f7b52d1c80","keywords":null,"link":"/360/20250219_egy-masik-kozgazdasag-jatekelmelet-trump-gyava-nyul-haboru-vam","timestamp":"2025. február. 19. 16:38","title":"Teljes őrület, vagy van benne logika? Mit mond a játékelmélet Trump ámokfutásáról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dulakodás közben egy ostor is előkerült tavaly nyáron.","shortLead":"A dulakodás közben egy ostor is előkerült tavaly nyáron.","id":"20250220_Ismerosenek-segitett-elkoltozni-eroszakos-elettarsatol-eltortek-az-orrat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"7fa72029-87e1-49d2-82ce-01841f83a422","keywords":null,"link":"/itthon/20250220_Ismerosenek-segitett-elkoltozni-eroszakos-elettarsatol-eltortek-az-orrat","timestamp":"2025. február. 20. 08:21","title":"Ismerősének segített elköltözni erőszakos élettársától, eltörték az orrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40f5fcc-9ab4-4874-b7f6-6375244ee632","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egyre több konkrét ötlet kerül napvilágra, hogyan változhat meg a mindennapi életében talán legtöbbet alkalmazott jogszabály, a KRESZ. Nem túlzás az állítás: komoly újdonságok lesznek.","shortLead":"Egyre több konkrét ötlet kerül napvilágra, hogyan változhat meg a mindennapi életében talán legtöbbet alkalmazott...","id":"20250220_uj-kresz-valtozasok-szakerto-velemenye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f40f5fcc-9ab4-4874-b7f6-6375244ee632.jpg","index":0,"item":"d6d0461d-fb58-4e3d-81c3-cfbd80a44b82","keywords":null,"link":"/cegauto/20250220_uj-kresz-valtozasok-szakerto-velemenye","timestamp":"2025. február. 20. 11:00","title":"50 év után jön az új KRESZ – ezekről a változásokról lesz a legnagyobb vita a szakértők szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"351eaeb0-0cc9-4ad2-911b-4d8e8ca53386","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök szerint a város vezetői nem tesznek eleget a bűnözés csökkentése, a graffitik eltakarítása és a hajléktalantáborok felszámolása érdekében.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint a város vezetői nem tesznek eleget a bűnözés csökkentése, a graffitik eltakarítása és...","id":"20250220_Trump-elvenne-Washington-iranyitasat-a-varosvezetestol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/351eaeb0-0cc9-4ad2-911b-4d8e8ca53386.jpg","index":0,"item":"7e7552ea-3670-4e64-b6aa-ea4d7d6471b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250220_Trump-elvenne-Washington-iranyitasat-a-varosvezetestol","timestamp":"2025. február. 20. 21:11","title":"Trump elvenné Washington irányítását a városvezetéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"573ae6fb-8b1f-48cb-92fb-7773f318275f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google minden jel szerint beépíti az androidos telefonok alapértelmezett, SMS-eket is kezelő alkalmazásába az üzenetek küldési utáni szerkesztésének, visszahívásának és törlésének lehetőségét.","shortLead":"A Google minden jel szerint beépíti az androidos telefonok alapértelmezett, SMS-eket is kezelő alkalmazásába...","id":"20250221_android-google-messages-uzenetkuldo-uzenet-visszavonasa-torles-szerkesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/573ae6fb-8b1f-48cb-92fb-7773f318275f.jpg","index":0,"item":"3f671691-2e83-4362-b5e3-9a34d8ad3b91","keywords":null,"link":"/tudomany/20250221_android-google-messages-uzenetkuldo-uzenet-visszavonasa-torles-szerkesztes","timestamp":"2025. február. 21. 08:03","title":"Nagy változás jön az androidos telefonokra: visszavonhatja majd a már elküldött SMS-eket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1716a4-fddb-42ad-bee7-265de70433b1","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"A nagy leépítéshullám a kirándulók biztonságát is veszélyeztetheti az Egyesült Államokban.","shortLead":"A nagy leépítéshullám a kirándulók biztonságát is veszélyeztetheti az Egyesült Államokban.","id":"20250219_elon-musk-nemzeti-park-leepites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c1716a4-fddb-42ad-bee7-265de70433b1.jpg","index":0,"item":"8568948d-2f18-4f0a-a2ed-96749f58e143","keywords":null,"link":"/zhvg/20250219_elon-musk-nemzeti-park-leepites","timestamp":"2025. február. 19. 14:43","title":"A nemzeti park vécépucolóját is kirúgatta Elon Musk hivatala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]