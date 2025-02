Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0ca97c3f-fcd3-4829-849d-303e3f9bc2eb","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az egészségügyről, az oktatásról, a nyugdíjasok helyzetéről és a megélhetési költségekről kéri ki a Tisza Párt a magyarok véleményét – írta Magyar Péter.","shortLead":"Az egészségügyről, az oktatásról, a nyugdíjasok helyzetéről és a megélhetési költségekről kéri ki a Tisza Párt...","id":"20250222_Marcius-15-nepszavazas-Magyar-Peter-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ca97c3f-fcd3-4829-849d-303e3f9bc2eb.jpg","index":0,"item":"be3ab1cb-08b4-4eaf-b35d-731f72d04528","keywords":null,"link":"/itthon/20250222_Marcius-15-nepszavazas-Magyar-Peter-tisza-part","timestamp":"2025. február. 22. 11:10","title":"Március 15-i eseményt és népszavazást hirdetett meg Magyar Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: kavarás a Közel-Keleten és gyilkosság Oroszországban. ","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250223_Elvitelre-Orban-Viktor-Hazafi-Alekszej-Navalnij-Kozel-Kelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"bc82ae1a-927f-4863-85e9-ca20b4f27f2c","keywords":null,"link":"/itthon/20250223_Elvitelre-Orban-Viktor-Hazafi-Alekszej-Navalnij-Kozel-Kelet","timestamp":"2025. február. 23. 06:00","title":"Elvitelre #107: Orbán Viktor, és egy Hazafi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e69c27-4f53-4dd6-b677-6314cdfa1a94","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ma újra hatalmon van annak a rendszernek a „főépítésze”, ami elvette a gyerekeik életét – mondta Ficóról Jozef Kuciak.","shortLead":"Ma újra hatalmon van annak a rendszernek a „főépítésze”, ami elvette a gyerekeik életét – mondta Ficóról Jozef Kuciak.","id":"20250222_kuciak-gyilkossag-evfordulo-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48e69c27-4f53-4dd6-b677-6314cdfa1a94.jpg","index":0,"item":"7077b037-c62f-44e8-b90d-937e328bd8b9","keywords":null,"link":"/vilag/20250222_kuciak-gyilkossag-evfordulo-tuntetes","timestamp":"2025. február. 22. 08:54","title":"A megölt Ján Kuciak és menyasszonya szülei is felszólaltak a szlovákiai újságírógyilkosság hetedik évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c458de2b-4fa0-4835-82e8-1e09a5b07fb9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jelek szerint ismét csavarna egyet az X működésén Musk. A platformon egyre több a valótlanság, de egy funkció miatt eddig a valóság is eljuthatott az emberekhez. Ami azonban nem tetszik a milliárdosnak, így változást ígér.","shortLead":"A jelek szerint ismét csavarna egyet az X működésén Musk. A platformon egyre több a valótlanság, de egy funkció miatt...","id":"20250222_elon-musk-x-kozossegi-megjegyzesek-atalakitas-valotlansagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c458de2b-4fa0-4835-82e8-1e09a5b07fb9.jpg","index":0,"item":"540a2b4e-84f4-40bd-a530-9212ed849057","keywords":null,"link":"/tudomany/20250222_elon-musk-x-kozossegi-megjegyzesek-atalakitas-valotlansagok","timestamp":"2025. február. 22. 12:03","title":"Zavarja Elon Muskot, hogy a saját platformján javítják ki a hazugságait – de már dolgozik a „megoldáson”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421e92bb-e4d1-4bd5-98c8-dec5d67d48d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Adómentesség a legalább kétgyerekes anyáknak, áfa-visszatérítés a nyugdíjasoknak, hadüzenet az LMBTQ-közösségnek és a civileknek – egyebek mellett ezekről beszélt Orbán Viktor a 26. évértékelőjében. Egyértelművé tette, hogy „Magyarország ellenében” biztosan nem lesz az Európai Unió tagja Ukrajna. Magyar Péter nevét ugyan nem ejtette ki, de kitért az ő szerepére is.","shortLead":"Adómentesség a legalább kétgyerekes anyáknak, áfa-visszatérítés a nyugdíjasoknak, hadüzenet az LMBTQ-közösségnek és...","id":"20250222_Orban-Viktor-adokedvezmenyeket-es-LMBTQ-ellenes-intezkedeseket-igert-az-evertekelojeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/421e92bb-e4d1-4bd5-98c8-dec5d67d48d8.jpg","index":0,"item":"e3253dfb-27dc-4495-b9f4-de9dc24a60ad","keywords":null,"link":"/itthon/20250222_Orban-Viktor-adokedvezmenyeket-es-LMBTQ-ellenes-intezkedeseket-igert-az-evertekelojeben","timestamp":"2025. február. 22. 17:48","title":"Orbán Viktor adókedvezményeket és LMBTQ-ellenes intézkedéseket ígért az évértékelőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1feaac58-1e7c-43e6-b81e-52a3d36a621c","c_author":"Rácz Gergő","category":"gazdasag","description":"A cápa szájába sietnek a magyar felhasználók, kifejezetten gyatrának tűnik egy új felmérés szerint a felhasználók pénzügyi tájékozottsága. Hamis biztonságérzet jellemzi a magyar társadalmat a kiberbűnözéssel kapcsolatban: miközben az áldozatok száma éves szinten tízezres, az okozott károké immár tízmilliárdos nagyságrendű.","shortLead":"A cápa szájába sietnek a magyar felhasználók, kifejezetten gyatrának tűnik egy új felmérés szerint a felhasználók...","id":"20250222_kiberpajzs-felmeres-mastercard-online-csalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1feaac58-1e7c-43e6-b81e-52a3d36a621c.jpg","index":0,"item":"acd76347-637f-407a-993c-6053fa7b10ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250222_kiberpajzs-felmeres-mastercard-online-csalas","timestamp":"2025. február. 22. 07:30","title":"Táncra hívja a lakosság a kiberbűnözőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e303a7-079e-4f6e-bf9a-aede14a16fb3","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"A napokban lesz 40 éve, hogy bemutatták Terry Gilliam sötét jövővízióját, a Brazilt, és a Gyalog galopp is évfordulós: a Monty Python első valódi mozifilmje idén 50 éves. A 84 éves rendezővel Zoomon interjúztunk.","shortLead":"A napokban lesz 40 éve, hogy bemutatták Terry Gilliam sötét jövővízióját, a Brazilt, és a Gyalog galopp is évfordulós...","id":"20250222_hvg-terry-gilliam-filmrendezo-interju-brazil-gyalog_galopp-egi-jelek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1e303a7-079e-4f6e-bf9a-aede14a16fb3.jpg","index":0,"item":"e7a4ad18-f300-4cc7-97d8-e19065d8ba3e","keywords":null,"link":"/360/20250222_hvg-terry-gilliam-filmrendezo-interju-brazil-gyalog_galopp-egi-jelek","timestamp":"2025. február. 22. 20:00","title":"Terry Gilliam a HVG-nek: Csoda, hogy befejeztük a Gyalog galopp forgatását, de végül azért túléltük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1de4f5e5-9b4e-4362-a051-f318c7a709f8","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A német utánpótlás-válogatottakban többször is játszott Dárdai Bence, de most kérvényezte, hogy a felnőttek között a magyar csapatban játszhasson, és a FIFA jóvá is hagyta ezt.","shortLead":"A német utánpótlás-válogatottakban többször is játszott Dárdai Bence, de most kérvényezte, hogy a felnőttek között...","id":"20250222_nemet-magyar-valogatott-Dardai-Bence","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1de4f5e5-9b4e-4362-a051-f318c7a709f8.jpg","index":0,"item":"4436a91c-4289-4678-beb7-295a2eaa420a","keywords":null,"link":"/sport/20250222_nemet-magyar-valogatott-Dardai-Bence","timestamp":"2025. február. 22. 10:59","title":"A német helyett a magyar válogatottat választotta Dárdai Bence","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]