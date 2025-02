Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b71fc911-4833-4d78-bc55-1968bcda3331","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kiutasítást egy új izraeli törvény tette lehetővé, amely megtiltja a belépést azoknak, akik támogatják az izraeli katonák elleni eljárásokat, vagy tagadják a Hamász október 7-i támadását.","shortLead":"A kiutasítást egy új izraeli törvény tette lehetővé, amely megtiltja a belépést azoknak, akik támogatják az izraeli...","id":"20250225_Izrael-kitiltott-ket-EP-kepviselot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b71fc911-4833-4d78-bc55-1968bcda3331.jpg","index":0,"item":"67862357-6577-4e12-9c15-87ec0f33d5e1","keywords":null,"link":"/vilag/20250225_Izrael-kitiltott-ket-EP-kepviselot","timestamp":"2025. február. 25. 15:16","title":"Izrael kitiltott két EP-képviselőt az országból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8c5b8c-b7ca-472b-b98f-44fa127af7cd","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Egyre gyakrabban reális forgatókönyvként merül fel, hogy az USA kilép a NATO-ból, vagy kiüresíti a katonai szövetséget, védtelenül hagyva Európát például egy esetleges orosz támadás ellen. Ezért is vált minden korábbinál időszerűbbé egy európai hadsereg létrehozása, amelyre legutóbb a megtámadott Ukrajna elnöke is kapacitálta az európai vezetőket. A közös haderőt közel egy évtizede még Orbán Viktor is szorgalmazta, bár a Putyin-szövetséges miniszterelnök most már valószínűleg akkor sem támogatná az ötletet, ha annak lenne bármi realitása. De nincs is. Miért megvalósíthatatlan a közös európai hadsereg, és hogyan lehet mégis megnövelni a kontinens védelmi képességét?","shortLead":"Egyre gyakrabban reális forgatókönyvként merül fel, hogy az USA kilép a NATO-ból, vagy kiüresíti a katonai szövetséget...","id":"20250226_hogyan-vedi-meg-magat-Europa-ha-Trump-magara-hagyja-NATO-kozos-europai-hadero","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd8c5b8c-b7ca-472b-b98f-44fa127af7cd.jpg","index":0,"item":"a1b89f2b-fcd3-41ca-bcfe-ede04b9da13a","keywords":null,"link":"/360/20250226_hogyan-vedi-meg-magat-Europa-ha-Trump-magara-hagyja-NATO-kozos-europai-hadero","timestamp":"2025. február. 26. 13:00","title":"Hogyan védjük meg Európát, ha Trump itthagy bennünket Putyinnal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcbb8c6c-7187-4b7c-9bec-7fcc3a7ee912","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"V8-as különlegességek kerülnek ki a trollhattani üzemből. ","shortLead":"V8-as különlegességek kerülnek ki a trollhattani üzemből. ","id":"20250227_Saab-svedorszagi-gyar-AC-Cobra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dcbb8c6c-7187-4b7c-9bec-7fcc3a7ee912.jpg","index":0,"item":"1f3538ca-5542-4300-a01b-f5e94314aadf","keywords":null,"link":"/cegauto/20250227_Saab-svedorszagi-gyar-AC-Cobra","timestamp":"2025. február. 27. 12:04","title":"Visszatért az élet a Saab svédországi gyárába, ahol nem akármilyen autók készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934a8f42-09b4-47ab-b8e9-27e7fab4d52f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Bentley Bentayga legújabb limitált szériás verziója egyedi külsővel és belsővel, de már W12-es motor nélkül debütált.","shortLead":"A Bentley Bentayga legújabb limitált szériás verziója egyedi külsővel és belsővel, de már W12-es motor nélkül debütált.","id":"20250226_itt-a-luxustol-tocsogo-legujabb-hatalmas-bentley-bentayga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/934a8f42-09b4-47ab-b8e9-27e7fab4d52f.jpg","index":0,"item":"07e5f5ea-b89a-42ae-b567-4853a4a686b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250226_itt-a-luxustol-tocsogo-legujabb-hatalmas-bentley-bentayga","timestamp":"2025. február. 26. 07:59","title":"Itt a luxustól tocsogó legújabb hatalmas Bentley","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45a2d7d-91d1-4dec-9aab-1538d0caec0f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Néhány okostelefon már most is hét éven át kap frissítéseket, de mostantól ennél hosszabb támogatási idő mellett is dönthetnek a gyártók.","shortLead":"Néhány okostelefon már most is hét éven át kap frissítéseket, de mostantól ennél hosszabb támogatási idő mellett is...","id":"20250225_qualcomm-google-android-frissites-nyolc-ev-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e45a2d7d-91d1-4dec-9aab-1538d0caec0f.jpg","index":0,"item":"9e910d9f-6593-4bda-9f4e-15daafdabd08","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_qualcomm-google-android-frissites-nyolc-ev-tamogatas","timestamp":"2025. február. 25. 15:03","title":"Összefogott a Google és a Qualcomm, és ami ebből kisült, annak rengeteg androidos fog örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de655a22-5959-4096-948e-96267a33dda3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A gyalogosok voltak a szabálytalanok, de kisebb sérülésekkel megúszták a balesetet.","shortLead":"A gyalogosok voltak a szabálytalanok, de kisebb sérülésekkel megúszták a balesetet.","id":"20250226_kozlekedesi-baleset-belvaros-rakpart-rendorkapitany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de655a22-5959-4096-948e-96267a33dda3.jpg","index":0,"item":"7cb911c6-d697-414c-aa19-814dd4506531","keywords":null,"link":"/cegauto/20250226_kozlekedesi-baleset-belvaros-rakpart-rendorkapitany","timestamp":"2025. február. 26. 10:16","title":"Szolgálati autójával ütött el két nőt az V. kerületi rendőrkapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16958c81-5ac5-413c-bf24-1d91604631c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több baba most átkerült Kalocsáról Bajára. Korábban fővárosi és Pest megyei kórházvezetőket kerestek meg azzal, hogy vegyenek át a Heim Pál Kórháztól 14 kisbabát.","shortLead":"Több baba most átkerült Kalocsáról Bajára. Korábban fővárosi és Pest megyei kórházvezetőket kerestek meg azzal...","id":"20250227_elhagyott-ujszulott-csecsemo-korhaz-orokbeadas-belugyminiszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16958c81-5ac5-413c-bf24-1d91604631c2.jpg","index":0,"item":"be9d907f-639c-462a-a57b-2a543596beb4","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_elhagyott-ujszulott-csecsemo-korhaz-orokbeadas-belugyminiszterium","timestamp":"2025. február. 27. 11:54","title":"Nem árulja el a belügy, hány elhagyott kisgyerek él kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffdfcb81-3088-4ec0-a6eb-af389647f2ec","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy friss bírósági jelentés szerint a lakosság figyelmeztetésének hiánya okozhatta több mint 200 ember halálát Spanyolországban.","shortLead":"Egy friss bírósági jelentés szerint a lakosság figyelmeztetésének hiánya okozhatta több mint 200 ember halálát...","id":"20250226_Az-aldozatok-tobbsege-mar-a-veszjelzes-kikuldese-elott-meghalt-a-tavaly-novemberi-valenciai-aradasokban-spanyolorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffdfcb81-3088-4ec0-a6eb-af389647f2ec.jpg","index":0,"item":"f2c16603-85fd-4573-bc2f-afbd98f0a702","keywords":null,"link":"/vilag/20250226_Az-aldozatok-tobbsege-mar-a-veszjelzes-kikuldese-elott-meghalt-a-tavaly-novemberi-valenciai-aradasokban-spanyolorszag","timestamp":"2025. február. 26. 20:39","title":"Az áldozatok többsége már a vészjelzés kiküldése előtt meghalt a tavaly novemberi valenciai áradásokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]