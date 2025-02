Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7cc31edc-6ffb-4afb-902a-58bd5e7e0c16","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hét közepi árváltozás most sem marad el. ","shortLead":"A hét közepi árváltozás most sem marad el. ","id":"20250226_Kisebb-mozgas-megint-jon-az-uzemanyagarakban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7cc31edc-6ffb-4afb-902a-58bd5e7e0c16.jpg","index":0,"item":"2cf98ab3-8698-46f8-824a-e303e3cc850b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250226_Kisebb-mozgas-megint-jon-az-uzemanyagarakban","timestamp":"2025. február. 26. 10:05","title":"Megint esnek az árak a kutaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d275a8-dfca-44ce-8479-b738780c5833","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy egyszerű és olcsó módszert dolgoztak ki a Fudan Egyetem kutatói, amely ha beválik, jelentősen csökkenhet az akkumulátorhulladék.","shortLead":"Egy egyszerű és olcsó módszert dolgoztak ki a Fudan Egyetem kutatói, amely ha beválik, jelentősen csökkenhet...","id":"20250227_akkumulatortechnologia-kinai-fejlesztes-1500-helyett-15000-toltesi-ciklus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99d275a8-dfca-44ce-8479-b738780c5833.jpg","index":0,"item":"b387557d-7d19-434e-b238-706a6c7cb7c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_akkumulatortechnologia-kinai-fejlesztes-1500-helyett-15000-toltesi-ciklus","timestamp":"2025. február. 27. 19:03","title":"Áttörés jöhet az akkumulátoroknál: kínai kutatók megoldották, hogy 1500 helyett akár 12 000 töltést is simán bírjanak a telepek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ac9f548-6f6a-462f-9fe0-2fbc7ec4e3c5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Attól tartottak, hogy ha kiderül, mi történt, elveszik tőlük a másik nevelt gyereküket.","shortLead":"Attól tartottak, hogy ha kiderül, mi történt, elveszik tőlük a másik nevelt gyereküket.","id":"20250226_inancsi-neveloszulok-forrazas-felfuggesztett-borton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ac9f548-6f6a-462f-9fe0-2fbc7ec4e3c5.jpg","index":0,"item":"45faf560-ff83-46ad-adb0-9a14367e4c9c","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_inancsi-neveloszulok-forrazas-felfuggesztett-borton","timestamp":"2025. február. 26. 21:24","title":"Felfüggesztett börtönt kaptak a nevelőszülők, miután leforrázták a kilenchónapos babát, aki másnapra meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08b688d2-4d5c-42e0-af19-705dfc002ada","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Társadalmi tematikájú filmek az egyén szemszögéből ábrázolva, a gengsztermozitól a történelmi portrén át a kisvárosi komédiáig terjed a francia nyelvű országok éves filmes ünnepének programja a budapesti Francia Intézet szervezésében.","shortLead":"Társadalmi tematikájú filmek az egyén szemszögéből ábrázolva, a gengsztermozitól a történelmi portrén át a kisvárosi...","id":"20250226_Frankofon-Filmnapok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08b688d2-4d5c-42e0-af19-705dfc002ada.jpg","index":0,"item":"c8602f67-feec-4852-9b79-4b5807e79560","keywords":null,"link":"/360/20250226_Frankofon-Filmnapok","timestamp":"2025. február. 26. 16:00","title":"Öt arisztokrata egy főúri kastélyban: igazi kuriózummal jön az idei Frankofón Filmnapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2324ca9a-0107-498d-8a68-eda9e7471998","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A gyorshajtókat is ellenőrizték, a rekorder a megengedett sebesség duplájával hajtott. ","shortLead":"A gyorshajtókat is ellenőrizték, a rekorder a megengedett sebesség duplájával hajtott. ","id":"20250226_6000-autost-szondaztattak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2324ca9a-0107-498d-8a68-eda9e7471998.jpg","index":0,"item":"57552317-7e3c-4473-b4c9-d4b9053df4ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20250226_6000-autost-szondaztattak","timestamp":"2025. február. 26. 14:10","title":"Akció Pesten és Budán: közel 6000 autóst szondáztattak meg és több mint 30 piás sofőrt el is kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60940b1d-08ae-4c4e-a2d3-cf4311e60a33","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hiába most a rekorderős négyhengeres, nem igazán nyerte el a vásárlók tetszését.","shortLead":"Hiába most a rekorderős négyhengeres, nem igazán nyerte el a vásárlók tetszését.","id":"20250226_Mercedes-AMG-C63-ujra-V8-motorterben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60940b1d-08ae-4c4e-a2d3-cf4311e60a33.jpg","index":0,"item":"2ee0d8d6-145f-4d54-b326-9c225c095cbe","keywords":null,"link":"/cegauto/20250226_Mercedes-AMG-C63-ujra-V8-motorterben","timestamp":"2025. február. 26. 08:50","title":"Mercedes-AMG C63: jöhet a nagy visszatérés, újra V8-as lenne a motortérben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447d90e2-3236-48fe-b637-796126d700ae","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Drágul ugyan, de nem maradhat torzó.","shortLead":"Drágul ugyan, de nem maradhat torzó.","id":"20250226_dunakiliti-hid-befejezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/447d90e2-3236-48fe-b637-796126d700ae.jpg","index":0,"item":"1327c6d3-2c61-46f0-8692-7f28bb4ceb10","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250226_dunakiliti-hid-befejezes","timestamp":"2025. február. 26. 07:23","title":"Pénzt ad a kormány a dunakiliti híd befejezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a66e70fa-da4a-4c51-9eee-da99757bcced","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit kutatók egy vírus segítségével egy speciális gént fecskendeztek a születésük óta vak gyerekek retinájába, és úgy tűnik, a módszer tökéletesen működik.","shortLead":"Brit kutatók egy vírus segítségével egy speciális gént fecskendeztek a születésük óta vak gyerekek retinájába, és...","id":"20250225_genterapia-vaksag-gyogyitasa-aipl-1-gen-retina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a66e70fa-da4a-4c51-9eee-da99757bcced.jpg","index":0,"item":"8a19fd4c-d57c-4e6a-adb9-b34f678aaf09","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_genterapia-vaksag-gyogyitasa-aipl-1-gen-retina","timestamp":"2025. február. 25. 20:03","title":"Génterápiával kezelték vak gyerekek szemét, az eredmény megdöbbentő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]