[{"available":true,"c_guid":"863f8280-3237-4944-8827-9e8df0decc02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara új vezetése átvilágította a kamara eddigi tevékenységét, így derült ki Parraghék mulasztása.","shortLead":"A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara új vezetése átvilágította a kamara eddigi tevékenységét, így derült ki Parraghék...","id":"20250303_Matolcsynak-het-evvel-ezelott-odaiteltek-egy-dijat-amit-eddig-nem-adtak-at-neki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/863f8280-3237-4944-8827-9e8df0decc02.jpg","index":0,"item":"1896e71b-f8f2-45b7-b3bf-6ff8ef2d8291","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_Matolcsynak-het-evvel-ezelott-odaiteltek-egy-dijat-amit-eddig-nem-adtak-at-neki","timestamp":"2025. március. 03. 13:29","title":"Matolcsynak hét évvel ezelőtt odaítéltek egy díjat, amit eddig nem adtak át neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8d4377-66ad-4921-826f-477ae0754483","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A volt lengyel államfő által is aláírt levél szerint az Ukrajnának adott 1994-es biztonsági garanciák értelmében Washingtonnak feltételek nélkül kellene támogatnia Kijevet.","shortLead":"A volt lengyel államfő által is aláírt levél szerint az Ukrajnának adott 1994-es biztonsági garanciák értelmében...","id":"20250303_walesa-trump-level-zelenszkij-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd8d4377-66ad-4921-826f-477ae0754483.jpg","index":0,"item":"50f0128c-3907-4bd4-9288-798357802830","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_walesa-trump-level-zelenszkij-ukrajna","timestamp":"2025. március. 03. 17:22","title":"Lech Walesa: Sértő, hogy Trump hálát és tisztelet vár az Ukrajnának nyújtott támogatásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b038804c-f135-4b2b-8033-3721324a7c9a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A volt jegybankelnök szerint a nyugdíjasok áfa-visszatérítését a miniszterelnök egy nappal az évértékelő beszéde előtt találhatta ki, azért rohan most utána az apparátus, hogy valahogy megvalósíthatóvá tegye.","shortLead":"A volt jegybankelnök szerint a nyugdíjasok áfa-visszatérítését a miniszterelnök egy nappal az évértékelő beszéde előtt...","id":"20250303_Bod-Peter-Akos-a-2022-es-osztogatas-felet-jelentette-be-Orban-mert-tobbre-nincs-penz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b038804c-f135-4b2b-8033-3721324a7c9a.jpg","index":0,"item":"c6d41afa-deff-4be1-9bfb-60ec4e14cbf1","keywords":null,"link":"/kkv/20250303_Bod-Peter-Akos-a-2022-es-osztogatas-felet-jelentette-be-Orban-mert-tobbre-nincs-penz","timestamp":"2025. március. 03. 14:58","title":"Bod Péter Ákos: A 2022-es osztogatás felét jelentette be Orbán, mert többre nincs pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39fc7db6-f654-4be8-b61a-a416d3c2fd5d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az exit poll szerint a szociáldemokraták a voksok 33-34 százalékát szerezték meg, míg a legutóbbi, 2020-as tartományi voksoláson még 39 százalékot értek el. A CDU sokat erősödött, ahogy az AfD is.","shortLead":"Az exit poll szerint a szociáldemokraták a voksok 33-34 százalékát szerezték meg, míg a legutóbbi, 2020-as tartományi...","id":"20250302_Az-SPD-szerezte-a-legtobb-szavazatot-a-hamburgi-tartomanyi-valasztasokon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39fc7db6-f654-4be8-b61a-a416d3c2fd5d.jpg","index":0,"item":"d82a6d51-a543-4836-84d0-a50890ce4647","keywords":null,"link":"/vilag/20250302_Az-SPD-szerezte-a-legtobb-szavazatot-a-hamburgi-tartomanyi-valasztasokon","timestamp":"2025. március. 02. 19:55","title":"Az SPD szerezte a legtöbb szavazatot a hamburgi tartományi választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7f8ea6-324b-4b5f-9d42-70ac28f3db29","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Sokan vélik úgy, hogy az elnök támogatja Oroszországot az Ukrajna elleni háborúban.","shortLead":"Sokan vélik úgy, hogy az elnök támogatja Oroszországot az Ukrajna elleni háborúban.","id":"20250303_cbs-kozvelemeny-kutatas-donald-trump-ukrajnai-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b7f8ea6-324b-4b5f-9d42-70ac28f3db29.jpg","index":0,"item":"7947ea68-a006-4c8e-8cf2-63ecb0b3ef9d","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_cbs-kozvelemeny-kutatas-donald-trump-ukrajnai-haboru","timestamp":"2025. március. 03. 15:54","title":"Az amerikaiak 35 százaléka szerint kormányoz a jó irányba Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99bbc049-fc88-4d58-af9c-fb8544e1793b","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Úgy győzött hetesekkel a Ferencváros, hogy a kapusparádét hozó meccsen csupán egyszer vezetett, a legelején.","shortLead":"Úgy győzött hetesekkel a Ferencváros, hogy a kapusparádét hozó meccsen csupán egyszer vezetett, a legelején.","id":"20250302_kezilabda-magyar-kupa-gyor-ferencvaros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99bbc049-fc88-4d58-af9c-fb8544e1793b.jpg","index":0,"item":"67539c6b-7c13-491e-bf82-191ebc4dee50","keywords":null,"link":"/sport/20250302_kezilabda-magyar-kupa-gyor-ferencvaros","timestamp":"2025. március. 02. 17:34","title":"Negyedszer sem bírt a Győr a Fradival a kézilabda-kupadöntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f3f47c7-7adb-426e-beb3-9490ed872b69","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jelezte, hogy Szlovákia a jövő heti uniós csúcson azonnali tűzszüneti megállapodás megkötését javasolja majd.","shortLead":"Jelezte, hogy Szlovákia a jövő heti uniós csúcson azonnali tűzszüneti megállapodás megkötését javasolja majd.","id":"20250301_robert-fico-szlovakia-ukrajna-tamogatas-orosz-ukran-haboru-gaztranzit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f3f47c7-7adb-426e-beb3-9490ed872b69.jpg","index":0,"item":"864fae06-a4c4-4b7d-b9a5-be0bf9769e80","keywords":null,"link":"/vilag/20250301_robert-fico-szlovakia-ukrajna-tamogatas-orosz-ukran-haboru-gaztranzit","timestamp":"2025. március. 01. 22:09","title":"Fico bejelentette: Sem pénzügyileg, sem katonailag nem támogatják tovább Ukrajnát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a3bf6d7-ef96-4a38-a568-1d2048112900","c_author":"Szabó M. István","category":"360","description":"Bengyel Ádám, a FoxPost társalapítója és ügyvezetője decemberben még a csomagautomaták térnyeréséről és régiós tervekről nyilatkozott, ám a napokban távozott a fél éve külföldi kézbe került csomagküldő cégtől. Interjú.","shortLead":"Bengyel Ádám, a FoxPost társalapítója és ügyvezetője decemberben még a csomagautomaták térnyeréséről és régiós...","id":"20250302_hvg-bengyel-adam-interju-foxpost-csomagautomata-packeta-kiszallasjelzo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a3bf6d7-ef96-4a38-a568-1d2048112900.jpg","index":0,"item":"2080299d-3cbe-42f9-9bdb-19d5b2efd160","keywords":null,"link":"/360/20250302_hvg-bengyel-adam-interju-foxpost-csomagautomata-packeta-kiszallasjelzo","timestamp":"2025. március. 02. 08:30","title":"Távozó FoxPost-vezér: A webshopok lassan követik a fogyasztói igényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]