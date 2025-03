Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"26c37319-a97d-4834-b09c-e8628c9cecc4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Izrael további túszok szabadon engedését akarja, és szerinte ez csak szimbolikus lépés, mert a Hamász raktárai tele vannak a tűzszünet negyvenkét napja alatt felhalmozott árukkal.","shortLead":"Izrael további túszok szabadon engedését akarja, és szerinte ez csak szimbolikus lépés, mert a Hamász raktárai tele...","id":"20250302_Elkezdodott-a-Ramadan-mire-Izrael-leallitotta-a-humanitarius-segelyeket-a-Gazai-ovezetbe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26c37319-a97d-4834-b09c-e8628c9cecc4.jpg","index":0,"item":"cd40174d-3f06-4745-82af-908fcc1b0599","keywords":null,"link":"/vilag/20250302_Elkezdodott-a-Ramadan-mire-Izrael-leallitotta-a-humanitarius-segelyeket-a-Gazai-ovezetbe","timestamp":"2025. március. 02. 10:39","title":"Elkezdődött a Ramadán, mire Izrael leállította a humanitárius segélyeket a Gázai övezetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba7c7e45-dabb-4f1e-94b6-0f4fbf85c3f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világhírű gitárművész újfent megjelent a miniszterelnök Facebook-oldalán a kommentek között.","shortLead":"A világhírű gitárművész újfent megjelent a miniszterelnök Facebook-oldalán a kommentek között.","id":"20250303_Al-Di-Meola-ujfent-arra-keri-Orbant-ne-alljon-be-Trump-melle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba7c7e45-dabb-4f1e-94b6-0f4fbf85c3f5.jpg","index":0,"item":"6c01cc9b-5521-4a81-8583-301421ed8360","keywords":null,"link":"/elet/20250303_Al-Di-Meola-ujfent-arra-keri-Orbant-ne-alljon-be-Trump-melle","timestamp":"2025. március. 03. 05:35","title":"Al Di Meola újfent arra kéri Orbánt: ne álljon Trump mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f25d9e7-960f-4355-8cd2-391d816bd81b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kulturális és innovációs miniszter hivatalában fogadta a 80 éves zenészt.","shortLead":"A kulturális és innovációs miniszter hivatalában fogadta a 80 éves zenészt.","id":"20250303_Igeretet-tett-Hanko-Balazs-Szorenyi-Leventenek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f25d9e7-960f-4355-8cd2-391d816bd81b.jpg","index":0,"item":"afa7bb51-491b-4b1b-ab4d-a1d22282611a","keywords":null,"link":"/elet/20250303_Igeretet-tett-Hanko-Balazs-Szorenyi-Leventenek","timestamp":"2025. március. 03. 14:19","title":"Ígéretet tett Hankó Balázs Szörényi Leventének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfd6570-bfb2-4ff0-a75d-66f4b493833c","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"360","description":"Milyen felnőtt lesz azokból a gyerekekből, akiknek sohasem kellett felelősséget vállalniuk, mert a szüleik lépten-nyomon kiszolgálták őket? És mi lesz azokkal a felnőttekkel, akiket érzelmi zsarolással és bűntudatkeltéssel kötnek magukhoz a szüleik? Interjú Bibók Bea pszichológussal, az Ellopott felnőttkor című kötet szerzőjével.","shortLead":"Milyen felnőtt lesz azokból a gyerekekből, akiknek sohasem kellett felelősséget vállalniuk, mert a szüleik...","id":"20250302_bibok-bea-pszichologus-ellopott-felnottkor-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5dfd6570-bfb2-4ff0-a75d-66f4b493833c.jpg","index":0,"item":"44fa5049-540b-461e-b108-849914cf2baf","keywords":null,"link":"/360/20250302_bibok-bea-pszichologus-ellopott-felnottkor-interju","timestamp":"2025. március. 02. 19:30","title":"Amikor egy családban mindenki amiatt szorong, hogy baj lesz - Bibók Bea pszichológus visszatartó szülőkről, infantilizált felnőttekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91ec6d6-0e8e-4b63-9b96-03fc210e183c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A 2024-es romániai elnökválasztás november végén rendezett, majd törölt első fordulójában orosz támogatással kampányoló szélsőjobboldali jelölt azt ígérte, hivatalba lépésének első napján betiltaná a Soros-hálózatot.","shortLead":"A 2024-es romániai elnökválasztás november végén rendezett, majd törölt első fordulójában orosz támogatással kampányoló...","id":"20250303_Calin-Georgescu-szelsojobboldali-roman-elnokjelolt-is-egyuttmukodott-a-Soros-Alapitvannyal-igy-onmagat-is-listazhatna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b91ec6d6-0e8e-4b63-9b96-03fc210e183c.jpg","index":0,"item":"86d39d3b-5da6-4244-894b-727c2321e426","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_Calin-Georgescu-szelsojobboldali-roman-elnokjelolt-is-egyuttmukodott-a-Soros-Alapitvannyal-igy-onmagat-is-listazhatna","timestamp":"2025. március. 03. 19:43","title":"Călin Georgescu is együttműködött a Soros Alapítvánnyal, így önmagát is listázhatná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33903eab-00fc-4f38-8f54-d3bb0d965461","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A közelmúltban felpörgette a szivárogtatók felkutatására irányuló erőfeszítéseit a Facebook, az Instagram és a WhatsApp anyacége, ennek esett most „áldozatául” 20 ember. És ez még nem a vége.","shortLead":"A közelmúltban felpörgette a szivárogtatók felkutatására irányuló erőfeszítéseit a Facebook, az Instagram és a WhatsApp...","id":"20250304_meta-alkalmazottak-kirugasa-bizalmas-informaciok-szivarogtatasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33903eab-00fc-4f38-8f54-d3bb0d965461.jpg","index":0,"item":"c650f055-6f2f-4a2a-a481-41c97e52e021","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_meta-alkalmazottak-kirugasa-bizalmas-informaciok-szivarogtatasa","timestamp":"2025. március. 04. 09:03","title":"Kirúgott 20 embert a Meta, mert bizalmas információkat szivárogtattak ki a cégtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9789498-04de-41a9-bd25-2e0ad9de9121","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szaporodnak az embargós intézkedések (elsősorban az amerikaiak), miközben mind jobban szembenézni a félvezetőipar kihívásaival, annak terjeszkedésével, ami új gyárak építésével jár. És bizony itt van mit ellesni Ázsiától.","shortLead":"Szaporodnak az embargós intézkedések (elsősorban az amerikaiak), miközben mind jobban szembenézni a félvezetőipar...","id":"20250303_felvezetogyarak-epitesi-koltsegei-es-ideje-kulonbozo-orszagokban-usa-tajvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9789498-04de-41a9-bd25-2e0ad9de9121.jpg","index":0,"item":"3f2d4ed1-287b-4502-8ed4-d61253823b58","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_felvezetogyarak-epitesi-koltsegei-es-ideje-kulonbozo-orszagokban-usa-tajvan","timestamp":"2025. március. 03. 18:03","title":"Kétszer annyiba kerül, kétszer olyan hosszú ideig tart az USA-ban, mint Tajvanon: mi lehet az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac978af8-bef0-4177-8493-3ddcaee9826d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Huszonkét év után Halle Berry visszaadta, ami járt. ","shortLead":"Huszonkét év után Halle Berry visszaadta, ami járt. ","id":"20250303_adrien-brody-halle-berry-oscar-gala-csok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac978af8-bef0-4177-8493-3ddcaee9826d.jpg","index":0,"item":"caeb19fd-32cd-4292-affc-a7ee1d21cf96","keywords":null,"link":"/elet/20250303_adrien-brody-halle-berry-oscar-gala-csok","timestamp":"2025. március. 03. 07:28","title":"Adrien Brody nemcsak egy Oscar-díjat kapott, hanem egy hatalmas csókot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]