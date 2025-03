Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"279a5f03-16e0-48cd-a11b-6bf83c6820eb","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"A toxikus vezetők olyan sok szervezetben jelen vannak, hogy szinte mindannyiuknak ismerősnek tűnnek, mégsem tudjuk, mit tehetünk ellenük, és a HR sem segít. Milyen torzító hatása van annak, ha valaki feljebb lép a ranglétrán? Miért emészti fel a beosztottak pszichés energiáit, ha nem támogatják őket egy toxikus főnökkel szemben? Czifra Julianna vezető- és szervezetfejlesztő szakpszichológussal, egy témába vágó friss tanulmány egyik szerzőjével beszélgettünk.","shortLead":"A toxikus vezetők olyan sok szervezetben jelen vannak, hogy szinte mindannyiuknak ismerősnek tűnnek, mégsem tudjuk, mit...","id":"20250303_Toxikus-fonok-munkahely-rossz-vezeto-hatalom-visszaeles-Czifra-Julianna-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/279a5f03-16e0-48cd-a11b-6bf83c6820eb.jpg","index":0,"item":"4e49f517-238a-4d6e-96dc-ce2b6e10c557","keywords":null,"link":"/360/20250303_Toxikus-fonok-munkahely-rossz-vezeto-hatalom-visszaeles-Czifra-Julianna-kutatas","timestamp":"2025. március. 03. 10:07","title":"Toxikus főnökök: lecsorog a magyar munkahelyekre a politikusok hatalomgyakorlási módja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6091040d-1eaa-41ec-b9e0-81a3788715b0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Most még csak figyelmeztetnek, ha valaki megszegi a szabályt, de később jön a bírságolás is. ","shortLead":"Most még csak figyelmeztetnek, ha valaki megszegi a szabályt, de később jön a bírságolás is. ","id":"20250304_Kulon-savot-kaptak-Parizsban-azok-az-autok-amelyekben-legalabb-harman-ulnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6091040d-1eaa-41ec-b9e0-81a3788715b0.jpg","index":0,"item":"7dd72459-8f69-4181-bf67-f291d3103fcd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250304_Kulon-savot-kaptak-Parizsban-azok-az-autok-amelyekben-legalabb-harman-ulnek","timestamp":"2025. március. 04. 10:00","title":"Külön sávot kaptak Párizsban azok az autók, amelyekben legalább hárman ülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac978af8-bef0-4177-8493-3ddcaee9826d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Huszonkét év után Halle Berry visszaadta, ami járt. ","shortLead":"Huszonkét év után Halle Berry visszaadta, ami járt. ","id":"20250303_adrien-brody-halle-berry-oscar-gala-csok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac978af8-bef0-4177-8493-3ddcaee9826d.jpg","index":0,"item":"caeb19fd-32cd-4292-affc-a7ee1d21cf96","keywords":null,"link":"/elet/20250303_adrien-brody-halle-berry-oscar-gala-csok","timestamp":"2025. március. 03. 07:28","title":"Adrien Brody nemcsak egy Oscar-díjat kapott, hanem egy hatalmas csókot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff1fc90-fb13-4c10-8322-e0230008b6cd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A hálózatfüggetlen működési idő sosem elég, ezért jól jönnek azok az apró trükkök, amelyekkel még többet kicsikarhat az ember az eszköz akkumulátorából.","shortLead":"A hálózatfüggetlen működési idő sosem elég, ezért jól jönnek azok az apró trükkök, amelyekkel még többet kicsikarhat...","id":"20250303_iphone-uzemido-tipp-wifi-beallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ff1fc90-fb13-4c10-8322-e0230008b6cd.jpg","index":0,"item":"e11ef765-59bf-4f92-8570-4b345d09dab9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_iphone-uzemido-tipp-wifi-beallitas","timestamp":"2025. március. 03. 10:03","title":"Egy egyszerű beállítással megnövelheti iPhone-ja üzemidejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a58dd68-321f-4c27-b614-3d450954c43e","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A gyógyszerminőségű gyógynövénykészítmények és gyógynövényes étrend-kiegészítők közötti különbség egyre inkább a figyelem középpontjába kerül mind a fogyasztók, mind a hatóságok részéről. A gyógynövények hatásosságáról és biztonságáról szóló tudományos viták kapcsán a legújabb kutatások rávilágítanak arra, hogy míg a gyógyszerként forgalmazott készítmények szigorú minőségellenőrzésen esnek át, addig az étrend-kiegészítők területén erre vonatkozó előírások nincsenek.","shortLead":"A gyógyszerminőségű gyógynövénykészítmények és gyógynövényes étrend-kiegészítők közötti különbség egyre inkább...","id":"20250129_Ovatosan-a-gyogynovenyekkel-is-remifemin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a58dd68-321f-4c27-b614-3d450954c43e.jpg","index":0,"item":"43d1147e-27c6-442a-bba4-f37bb76c815a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Ovatosan-a-gyogynovenyekkel-is-remifemin","timestamp":"2025. március. 02. 15:30","title":"Óvatosan a gyógynövényekkel is – nem mindegy, milyen készítményt választunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"01fbafc5-53c4-42c6-a681-eea34113376e","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"15699dc4-5197-420b-8f8c-56931cc7ead9","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Lázár szerint világszínvonalú lesz a Közlekedési Múzeum, Vitézy erre úgy reagált, hogy a helyszín egy kamionpihenőnek talán alkalmas lenne, országos múzeumnak biztosan nem.","shortLead":"Lázár szerint világszínvonalú lesz a Közlekedési Múzeum, Vitézy erre úgy reagált, hogy a helyszín egy kamionpihenőnek...","id":"20250302_vitezy-david-lazar-janos-kozlekedesi-muzeum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15699dc4-5197-420b-8f8c-56931cc7ead9.jpg","index":0,"item":"08b1d52f-94e2-4587-94a4-05a313d03a1b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250302_vitezy-david-lazar-janos-kozlekedesi-muzeum","timestamp":"2025. március. 02. 15:54","title":"Vitézy: Ha a hozzá nem értés fájna, Lázár János megállás nélkül ordítana","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39fc7db6-f654-4be8-b61a-a416d3c2fd5d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az exit poll szerint a szociáldemokraták a voksok 33-34 százalékát szerezték meg, míg a legutóbbi, 2020-as tartományi voksoláson még 39 százalékot értek el. A CDU sokat erősödött, ahogy az AfD is.","shortLead":"Az exit poll szerint a szociáldemokraták a voksok 33-34 százalékát szerezték meg, míg a legutóbbi, 2020-as tartományi...","id":"20250302_Az-SPD-szerezte-a-legtobb-szavazatot-a-hamburgi-tartomanyi-valasztasokon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39fc7db6-f654-4be8-b61a-a416d3c2fd5d.jpg","index":0,"item":"d82a6d51-a543-4836-84d0-a50890ce4647","keywords":null,"link":"/vilag/20250302_Az-SPD-szerezte-a-legtobb-szavazatot-a-hamburgi-tartomanyi-valasztasokon","timestamp":"2025. március. 02. 19:55","title":"Az SPD szerezte a legtöbb szavazatot a hamburgi tartományi választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46010587-90d5-4d26-b827-faca06c4e08e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az újságíró a nisi diáktüntetésről tudósított az elnöknek nem tetsző módon.","shortLead":"Az újságíró a nisi diáktüntetésről tudósított az elnöknek nem tetsző módon.","id":"20250303_szerbia-diaktuntetes-vucsics-ujsagiro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46010587-90d5-4d26-b827-faca06c4e08e.jpg","index":0,"item":"2db953e1-a094-4a26-866e-7cd3b5c87c5e","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_szerbia-diaktuntetes-vucsics-ujsagiro","timestamp":"2025. március. 03. 14:03","title":"Vucsics félkegyelműnek nevezte a szerb közmédia egyik újságíróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]