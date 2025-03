Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b85938b2-9a48-4894-a4c1-2db9bcc4b163","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A most épülő magyar és török gyárak kapacitása félmillió autó lehet évenként, ezek mellé jöhet egy harmadik gyár is.","shortLead":"A most épülő magyar és török gyárak kapacitása félmillió autó lehet évenként, ezek mellé jöhet egy harmadik gyár is.","id":"20250304_ujabb-gyarat-epitene-Europaban-BYD-akkumulatorgyarrol-szo-van","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b85938b2-9a48-4894-a4c1-2db9bcc4b163.jpg","index":0,"item":"6d9ae417-92f2-4a01-83fc-cd1aeb438426","keywords":null,"link":"/cegauto/20250304_ujabb-gyarat-epitene-Europaban-BYD-akkumulatorgyarrol-szo-van","timestamp":"2025. március. 04. 13:08","title":"Még egy autógyárat építene Európában a BYD, és egy akkumulátorgyárról is szó van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04db6d3-2cda-473e-a5aa-8a410661f9e8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Azt várják az államfőtől, hogy megfelelően kérjen bocsánatot kollégáiktól, akiket félkegyelműnek és a szakma szégyenének nevezett.","shortLead":"Azt várják az államfőtől, hogy megfelelően kérjen bocsánatot kollégáiktól, akiket félkegyelműnek és a szakma...","id":"20250304_szerbia-vucsics-sertes-ujsagirok-tiltakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a04db6d3-2cda-473e-a5aa-8a410661f9e8.jpg","index":0,"item":"63b8ae47-f8d3-4cdd-bb84-44733c5bd9d6","keywords":null,"link":"/elet/20250304_szerbia-vucsics-sertes-ujsagirok-tiltakozas","timestamp":"2025. március. 04. 14:40","title":"Nem hajlandók Vucsicsról tudósítani a szerb köztévé újvidéki munkatársai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0011cd-b211-4c5d-b58d-ca5e722205e0","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A rendőrség eljárást indított, amiben vizsgálják a nemzetiségi hovatartozás iránti gyűlöletet is.","shortLead":"A rendőrség eljárást indított, amiben vizsgálják a nemzetiségi hovatartozás iránti gyűlöletet is.","id":"20250304_keses-tamadas-pozsony-magyar-fiatal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b0011cd-b211-4c5d-b58d-ca5e722205e0.jpg","index":0,"item":"c1c10f31-4012-4dc8-a394-795523ecc0b1","keywords":null,"link":"/elet/20250304_keses-tamadas-pozsony-magyar-fiatal","timestamp":"2025. március. 04. 17:59","title":"Késsel támadtak Pozsonyban egy 20 éves fiatalra, mert magyarul beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab2bde1-55fe-44c0-9af1-7e47096087e0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több mint 65 millió nyilvánosan elérhető fotóból képezte ki a Google a SpeciesNet nevű, állatok felismerésére kihegyezett mesterséges intelligenciát, amit mostantól bárki használhat.","shortLead":"Több mint 65 millió nyilvánosan elérhető fotóból képezte ki a Google a SpeciesNet nevű, állatok felismerésére...","id":"20250304_google-speciesnet-mesterseges-intelligencia-allatok-felismerese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ab2bde1-55fe-44c0-9af1-7e47096087e0.jpg","index":0,"item":"2bda0dda-2483-405d-ad13-abdc942ea84e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_google-speciesnet-mesterseges-intelligencia-allatok-felismerese","timestamp":"2025. március. 04. 19:03","title":"Bárki ingyen használhatja a Google újdonságát, ami több ezer állatfajt képes felismerni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"A repülőre ültetett 17 grúzzal a kormány jobboldali ellenfeleinek érveit is gyengíteni akarja.","shortLead":"A repülőre ültetett 17 grúzzal a kormány jobboldali ellenfeleinek érveit is gyengíteni akarja.","id":"20250305_lengyelorszag-gruz-bunozok-kitoloncolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1adc7cbd-2db8-4fce-b896-0d048f888c46.jpg","index":0,"item":"7da93ae0-b8cb-48e8-aee6-1f5cbb942e97","keywords":null,"link":"/vilag/20250305_lengyelorszag-gruz-bunozok-kitoloncolas","timestamp":"2025. március. 05. 19:59","title":"Külföldi bűnözőket toloncol ki Lengyelország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229ec985-455c-4828-a9ba-3f67826506d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"De azért hiányozni fog az Egyesült Államok katonai segítsége. ","shortLead":"De azért hiányozni fog az Egyesült Államok katonai segítsége. ","id":"20250304_orosz-ukran-haboru-amerikai-katonai-segely-tartalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/229ec985-455c-4828-a9ba-3f67826506d8.jpg","index":0,"item":"b1b02871-1a8a-48ed-a3eb-a7d22eee6015","keywords":null,"link":"/vilag/20250304_orosz-ukran-haboru-amerikai-katonai-segely-tartalek","timestamp":"2025. március. 04. 12:05","title":"Ukrajna hat hónapra elegendő fegyverkészlettel rendelkezik, most azon gondolkodnak, mi lesz utána","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5298d24d-af01-4e12-b06a-3d579d3efb57","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA az amerikai fejlesztésű XB-1 februári tesztjén készített fotót arról a pillanatról, amikor a repülőgép átlépte a hangsebességet.","shortLead":"A NASA az amerikai fejlesztésű XB-1 februári tesztjén készített fotót arról a pillanatról, amikor a repülőgép átlépte...","id":"20250305_boom-supersonic-xb-1-repulogep-hangsebesseg-atlepese-foto-nasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5298d24d-af01-4e12-b06a-3d579d3efb57.jpg","index":0,"item":"a6ecb21c-1d5b-44ea-9a6f-4155b5994cd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_boom-supersonic-xb-1-repulogep-hangsebesseg-atlepese-foto-nasa","timestamp":"2025. március. 05. 18:03","title":"Lefotózta a NASA a történelmi pillanatot, így néz ki a hangrobbanás nélküli hangsebesség-átlépés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28715e86-1350-4cc2-8087-fd855a19b26d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Európai Tanács elnöke jelezte Orbánnak: eltérő véleménye van a béke eléréséhez vezető út tekintetében.","shortLead":"Az Európai Tanács elnöke jelezte Orbánnak: eltérő véleménye van a béke eléréséhez vezető út tekintetében.","id":"20250305_orosz-ukran-haboru-orban-viktor-level-antonio-costa-europai-tanacs-valasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28715e86-1350-4cc2-8087-fd855a19b26d.jpg","index":0,"item":"ac25c25c-b186-480e-9a64-65f3607c4315","keywords":null,"link":"/itthon/20250305_orosz-ukran-haboru-orban-viktor-level-antonio-costa-europai-tanacs-valasz","timestamp":"2025. március. 05. 12:43","title":"Megjött a válasz Orbán levelére, amelyben a Moszkvával való közvetlen tárgyalást javasolta az uniós vezetőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]