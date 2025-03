Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"25632d4c-bf82-4cb8-a8c8-c276e5acb44e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A diák bosszút akart állni, mert a tanár rendőrt hívott a barátjára.","shortLead":"A diák bosszút akart állni, mert a tanár rendőrt hívott a barátjára.","id":"20250306_Kest-vitt-az-iskolaba-hogy-megszurkalja-a-tanarat-felfuggesztettet-kapott-az-ozdi-fiu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25632d4c-bf82-4cb8-a8c8-c276e5acb44e.jpg","index":0,"item":"e1080d54-4a88-4c70-859a-46af37532166","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_Kest-vitt-az-iskolaba-hogy-megszurkalja-a-tanarat-felfuggesztettet-kapott-az-ozdi-fiu","timestamp":"2025. március. 06. 16:40","title":"Kést vitt az iskolába, hogy \"megszurkálja\" a tanárát, felfüggesztettet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a89b86c-518f-4104-88b4-d783e7c8cb72","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Vagy tényleg brutálisan túlárazott volt a Puskás Múzeum, vagy arról van szó, hogy a Magyar Hangnak látványosan nekifeszülő, a közérdekű adatigénylésre választ nem adó Schmidt Mária éppen most dob el egy gumicsontot, a kormány pedig lelkesen ráharap.","shortLead":"Vagy tényleg brutálisan túlárazott volt a Puskás Múzeum, vagy arról van szó, hogy a Magyar Hangnak látványosan...","id":"20250305_Kozerdeku-adatigenyles-Schmidt-Maria-Lanczi-Tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a89b86c-518f-4104-88b4-d783e7c8cb72.jpg","index":0,"item":"ee29290b-3149-4709-b1e4-33cb86a21a70","keywords":null,"link":"/360/20250305_Kozerdeku-adatigenyles-Schmidt-Maria-Lanczi-Tamas","timestamp":"2025. március. 05. 17:35","title":"Schmidt Máriának vagy takargatnivalója van, vagy gumicsontot dobott Lánczi Tamásnak, aki visszahozza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d51c307-62d5-4173-a38a-af2de3db07c5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Kínának óriási energiaigénye van, de nincsenek számottevő saját készletei, ezért folyamatosan kutatnak olaj és gáz után. ","shortLead":"Kínának óriási energiaigénye van, de nincsenek számottevő saját készletei, ezért folyamatosan kutatnak olaj és gáz...","id":"20250306_del-kinai-tenger-olaj-gaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d51c307-62d5-4173-a38a-af2de3db07c5.jpg","index":0,"item":"3ab2e681-9a41-4506-9bd4-952de1a18421","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250306_del-kinai-tenger-olaj-gaz","timestamp":"2025. március. 06. 15:11","title":"Kína olaj- és gázmezőt talált a Dél-kínai-tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89185fbd-1308-43dc-b2be-9e284a4b7071","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Továbbra is pörög az lakáspiac, ahol egyre többen licitálnak. Ezzel inkább Budapesten élnek a vevők, vidéken inkább az alku jellemző.","shortLead":"Továbbra is pörög az lakáspiac, ahol egyre többen licitálnak. Ezzel inkább Budapesten élnek a vevők, vidéken inkább...","id":"20250307_ingatlanpiac-lakasvasarlas-licit-duna-house","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89185fbd-1308-43dc-b2be-9e284a4b7071.jpg","index":0,"item":"38b7b4a9-1cc6-4c32-9385-2626f8891bba","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250307_ingatlanpiac-lakasvasarlas-licit-duna-house","timestamp":"2025. március. 07. 12:08","title":"Egyre gyakoribb a licit az ingatlanpiacon, a vevők tízmilliókkal is hajlandóak többet fizetni a vágyott otthonért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f501d13-2ac3-433a-8c0c-ec2e65cf3242","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A versenyhivatal szerint ugyanis élénkíti a versenyt, ha a boltok Nagy Márton „elvárása” szerint „önként” árat csökkentenek.","shortLead":"A versenyhivatal szerint ugyanis élénkíti a versenyt, ha a boltok Nagy Márton „elvárása” szerint „önként” árat...","id":"20250305_GVH-Elenkiti-a-versenyt-ha-a-boltok-Nagy-Marton-elvarasa-szerint-onkent-arat-csokkentenek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f501d13-2ac3-433a-8c0c-ec2e65cf3242.jpg","index":0,"item":"d130d574-cf60-41cb-a63e-47d40bbb3819","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250305_GVH-Elenkiti-a-versenyt-ha-a-boltok-Nagy-Marton-elvarasa-szerint-onkent-arat-csokkentenek","timestamp":"2025. március. 05. 13:58","title":"A GVH-nak meglehetősen egyedi elképzelései vannak a verseny fogalmáról és a versenytörvény értelmezéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22153847-01a8-49ba-8266-4fb132a7bd1c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem tudósai az elsők, akik nagy biztonsággal állítják, a világ országainak lépése miatt regenerálódhat az ózonpajzs. ","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem tudósai az elsők, akik nagy biztonsággal állítják, a világ országainak lépése miatt...","id":"20250306_antarktisz-ozonlyuk-regeneralodas-ozonpajzs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22153847-01a8-49ba-8266-4fb132a7bd1c.jpg","index":0,"item":"afe19896-f8b9-40d4-bce3-cc4dfd8c6dbe","keywords":null,"link":"/tudomany/20250306_antarktisz-ozonlyuk-regeneralodas-ozonpajzs","timestamp":"2025. március. 06. 15:03","title":"Most már egyértelmű: 10 éven belül teljesen bezáródhat az ózonlyuk az Antarktisz felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22ecec73-d895-4e4e-841b-d5770c2cb4fb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Daniel Freund szerint a Trump oldalán sürgő-forgó milliárdos célja az EU meggyengítése vagy elpusztítása.","shortLead":"Daniel Freund szerint a Trump oldalán sürgő-forgó milliárdos célja az EU meggyengítése vagy elpusztítása.","id":"20250305_elon-musk-eu-kifizetes-daniel-freund","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22ecec73-d895-4e4e-841b-d5770c2cb4fb.jpg","index":0,"item":"c8c10081-698c-4182-862a-3a2d2ed9d843","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250305_elon-musk-eu-kifizetes-daniel-freund","timestamp":"2025. március. 05. 14:22","title":"Hamarosan kiderülhet, mennyit fizetett ki Elon Musk cégeinek az EU az elmúlt években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd3637bf-1ccf-41de-9412-68e0823215e5","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Megfordítaná a piaci folyamatokat az amerikai elnök, és kriptovaluta-tartalék felállítását rendelte el. Az árfolyamokat a hír felemelte, de az egyre borúsabb geopolitikai kilátások óvatosságra intik a befektetőket.","shortLead":"Megfordítaná a piaci folyamatokat az amerikai elnök, és kriptovaluta-tartalék felállítását rendelte el. Az árfolyamokat...","id":"20250306_hvg-kriptopiac-strategiai-tartalek-kriptoszokevenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd3637bf-1ccf-41de-9412-68e0823215e5.jpg","index":0,"item":"24f392c9-6f38-451e-90d3-70f697578d23","keywords":null,"link":"/360/20250306_hvg-kriptopiac-strategiai-tartalek-kriptoszokevenyek","timestamp":"2025. március. 06. 18:01","title":"Trump saját és tanácsadói zsebére is gondol, amikor megpróbálja feljebb tornázni a kriptovaluták értékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]