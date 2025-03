Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c603876f-bb55-4fba-b47b-3abc670d0e62","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az elmúlt hetekben az európai vezetők körében lezajlott tárgyalásokon elmozdulás volt tapasztalható: most már több szó esik a közös védelemről, mint Ukrajnáról – jelentette ki egy uniós tisztviselő az EUrologusnak. Az állam- és kormányfők csütörtökön rendkívüli EU-csúcsot tartanak, ahol jelen lesz Volodimir Zelenszkij is. Orbán Viktor levélben megfogalmazott javaslatára senki sem reagált. Előzetesünk Brüsszelből.","shortLead":"Az elmúlt hetekben az európai vezetők körében lezajlott tárgyalásokon elmozdulás volt tapasztalható: most már több szó...","id":"20250306_EU-csucs_biztonsag_zelenszkij_orosz-ukran-haboru-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c603876f-bb55-4fba-b47b-3abc670d0e62.jpg","index":0,"item":"b34f487a-253a-48e4-954d-c864db0aedc0","keywords":null,"link":"/eurologus/20250306_EU-csucs_biztonsag_zelenszkij_orosz-ukran-haboru-ebx","timestamp":"2025. március. 06. 07:00","title":"„Nem engedhetjük meg, hogy Putyin barátai blokkoljanak minket” – rendkívüli EU-csúcson próbálnak kezdeni valamit Trump lépéseivel és Orbán fenyegetéseivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c747b676-58c5-484f-8973-d4454f32379f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Nem prédikálni, szónoklatot tartani” megy, hanem hogy meghallgassa azoknak a történeteit, akiknek „a hangja nem hallatszik el a hatalmasokhoz”. ","shortLead":"„Nem prédikálni, szónoklatot tartani” megy, hanem hogy meghallgassa azoknak a történeteit, akiknek „a hangja nem...","id":"20250305_Gyurcsany-Ferenc-egy-lakokocsival-jarja-korbe-az-orszagot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c747b676-58c5-484f-8973-d4454f32379f.jpg","index":0,"item":"b7abde79-4fce-4e0b-9d99-6ef614d62b25","keywords":null,"link":"/itthon/20250305_Gyurcsany-Ferenc-egy-lakokocsival-jarja-korbe-az-orszagot","timestamp":"2025. március. 05. 08:16","title":"Gyurcsány Ferenc egy lakókocsival járja körbe az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f77e0bb-77a0-4e02-9f84-cdf186a66086","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Pavel Stanchev szerint semmi különöset nem jelent, hogy a hírigazgatójukat lefényképezték a Miniszterelnökségnél.","shortLead":"Pavel Stanchev szerint semmi különöset nem jelent, hogy a hírigazgatójukat lefényképezték a Miniszterelnökségnél.","id":"20250306_tv2-vezerigazgato-karmelita-kolostor-szalai-vivien","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f77e0bb-77a0-4e02-9f84-cdf186a66086.jpg","index":0,"item":"0751c87d-17c0-4c1d-9ad9-1805be267803","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_tv2-vezerigazgato-karmelita-kolostor-szalai-vivien","timestamp":"2025. március. 06. 12:26","title":"A TV2 vezére szerint a Magyar Péter nemi szervéről készült anyag azt mutatja, hogy az újságíróik szabadok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fe0ff12-7295-4ac4-9326-51af517e3668","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A valóság, mint sokszor, ennél sokkal árnyaltabb.","shortLead":"A valóság, mint sokszor, ennél sokkal árnyaltabb.","id":"20250305_donald-trump-transznemu-egerek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fe0ff12-7295-4ac4-9326-51af517e3668.jpg","index":0,"item":"018678b6-6106-40de-a730-ae6910d78c84","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_donald-trump-transznemu-egerek","timestamp":"2025. március. 05. 18:33","title":"Donald Trump szerint transznemű egerek létrehozására költötték az amerikai adófizetők pénzét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaf8e7cf-282d-455c-a599-e17b289a7fbb","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"Alfred Redl ezredest az elmúlt több mint 100 évben sok mindennek tartották, volt ő a legförtelmesebb hazaárulás megtestesítője, a hírszerző szolgálatok játszmájában homoszexualitásával zsarolt áldozat, vagy ahogyan Szabó István ábrázolja filmjében, az Osztrák–Magyar Monarchia önnön nemzeti gyökereitől elidegenedett hivatalnoki karának jellegzetes figurája, aki a megfelelés érdekében előbb a múltját, majd a családját és a barátait, végül önmagát árulja el. De ki volt Redl ezredes valójában, és milyen magyarországi szála volt a nevével fémjelzett kémbotránynak?","shortLead":"Alfred Redl ezredest az elmúlt több mint 100 évben sok mindennek tartották, volt ő a legförtelmesebb hazaárulás...","id":"20250306_Szazadfordulos-bunugyek-redl-ezredes-kembotrany-oroszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aaf8e7cf-282d-455c-a599-e17b289a7fbb.jpg","index":0,"item":"d4f2865b-2786-4e36-bcd3-f6bff8f0a0db","keywords":null,"link":"/360/20250306_Szazadfordulos-bunugyek-redl-ezredes-kembotrany-oroszok","timestamp":"2025. március. 06. 20:00","title":"A monarchia legsúlyosabb kémbotránya: Redl ezredes valódi története sokkal izgalmasabb, mint a filléres ponyvákba kívánkozó verziók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e7c399-c36a-49f4-9bc8-7a481710532f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy múzeumi példányt bocsátottak áruba. ","shortLead":"Egy múzeumi példányt bocsátottak áruba. ","id":"20250305_minden-idok-legdragabb-Fordja-5-milliard-forintert-talalt-gazdara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3e7c399-c36a-49f4-9bc8-7a481710532f.jpg","index":0,"item":"5a06b0c8-0a14-4441-ad45-5ed1ee289075","keywords":null,"link":"/cegauto/20250305_minden-idok-legdragabb-Fordja-5-milliard-forintert-talalt-gazdara","timestamp":"2025. március. 05. 20:20","title":"Ez a kocsi minden idők legdrágább Fordja: 4,9 milliárd forintért adták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4c2357-f487-4ff8-8e36-640707a6c1e9","c_author":"Arató László - Folk György","category":"eurologus","description":"„Ma történelmet írtunk” – mondta Ursula von der Leyen, aki szerint a rendkívüli EU-csúcs után elszántabban távoztak a résztvevők. Orbán Viktor egyedül maradt az Európai Tanácsban, amikor Ukrajna további támogatásáról volt szó, a magyar miniszterelnök szerint azonban az EU van elszigetelve, nem Magyarország. Az EU-csúcs után Orbán azt mondta, Ukrajna uniós tagságáról véleménynyilvánító szavazást tartanak – Magyarországon.","shortLead":"„Ma történelmet írtunk” – mondta Ursula von der Leyen, aki szerint a rendkívüli EU-csúcs után elszántabban távoztak...","id":"20250307_eu-csucs_orban_orosz-ukran-haboru-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f4c2357-f487-4ff8-8e36-640707a6c1e9.jpg","index":0,"item":"cf5597a1-cbac-4f59-9d52-5a12c5072806","keywords":null,"link":"/eurologus/20250307_eu-csucs_orban_orosz-ukran-haboru-ebx","timestamp":"2025. március. 07. 04:55","title":"Orbán megkérdezi a magyarok véleményét Ukrajna uniós tagságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7f8ea6-324b-4b5f-9d42-70ac28f3db29","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Ford, a GM és a Stellantis együttes erővel győzte meg Donald Trumpot, hogy adjon haladékot.","shortLead":"A Ford, a GM és a Stellantis együttes erővel győzte meg Donald Trumpot, hogy adjon haladékot.","id":"20250305_donald-trump-detroit-auto-vam-mexiko-kanada","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b7f8ea6-324b-4b5f-9d42-70ac28f3db29.jpg","index":0,"item":"e43e58d9-4e07-4089-9574-07a9796f5d72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250305_donald-trump-detroit-auto-vam-mexiko-kanada","timestamp":"2025. március. 05. 21:41","title":"Az amerikai autógyártók kilobbizták Trumpnál, hogy egy hónapig mentesüljenek a vámok alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]