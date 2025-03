Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"dbfe27b1-17d2-40d4-95cd-6f4ccf9290b5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Meglátjuk – mondta a VW egyik nagyfőnöke. ","shortLead":"Meglátjuk – mondta a VW egyik nagyfőnöke. ","id":"20250307_GTI-verziot-is-kaphat-a-Volkswagen-ID1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbfe27b1-17d2-40d4-95cd-6f4ccf9290b5.jpg","index":0,"item":"c1c4f161-c450-4548-8d1c-40476775e35e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250307_GTI-verziot-is-kaphat-a-Volkswagen-ID1","timestamp":"2025. március. 07. 20:20","title":"GTI verziót is kaphat a Volkswagen ID.1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4adc98c-d7b7-40be-89e7-36a58149e0c9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ezen kívül bitcoin-szuperhatalommá is tenné az Egyesült Államokat Donald Trump – az amerikai elnök erről az első kriptovaluta-csúcstalálkozón beszélt a Fehér Házban, washingtoni idő szerint péntek este.","shortLead":"Ezen kívül bitcoin-szuperhatalommá is tenné az Egyesült Államokat Donald Trump – az amerikai elnök erről az első...","id":"20250308_trump-bitcoin-kriptovaluta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4adc98c-d7b7-40be-89e7-36a58149e0c9.jpg","index":0,"item":"d5c3660d-2dd4-4eb5-8408-a1956c545ac4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250308_trump-bitcoin-kriptovaluta","timestamp":"2025. március. 08. 17:34","title":"Trump: Mi leszünk a világ kriptovaluta-központja, az első lépést már megtettük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f239e2-dc1d-410f-82bb-5bf3cc612e79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vasárnap viszont nagyon különleges lehet a naplemente. ","shortLead":"Vasárnap viszont nagyon különleges lehet a naplemente. ","id":"20250308_saras-eso-afrikai-homok-idojaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13f239e2-dc1d-410f-82bb-5bf3cc612e79.jpg","index":0,"item":"88832411-4568-4d89-8812-119c3ef2e974","keywords":null,"link":"/elet/20250308_saras-eso-afrikai-homok-idojaras","timestamp":"2025. március. 08. 21:53","title":"Jön az afrikai homok, jövő héten saras eső is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ecafd8-a9fc-4bed-a167-009b933195db","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hámori Luca bokszolót is felköszöntötte nőnapon Orbán Viktor miniszterelnök, dedikált bokszkesztyűket is váltottak.","shortLead":"Hámori Luca bokszolót is felköszöntötte nőnapon Orbán Viktor miniszterelnök, dedikált bokszkesztyűket is váltottak.","id":"20250309_orban-viktor-hamori-luca-nonap-boksz-ferfival","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80ecafd8-a9fc-4bed-a167-009b933195db.jpg","index":0,"item":"d0b9a626-abdc-4b35-82d2-535166d45232","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_orban-viktor-hamori-luca-nonap-boksz-ferfival","timestamp":"2025. március. 09. 09:08","title":"„Maga bokszolt férfival” – Hámori Lucával zárta a sűrű nőnapot Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c364855-2a21-4c9e-ac29-4809502d8689","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Robert Palladino az új nagykövet megérkezéséig vezeti az itteni amerikai nagykövetséget.","shortLead":"Robert Palladino az új nagykövet megérkezéséig vezeti az itteni amerikai nagykövetséget.","id":"20250307_egyesult-allamok-amerikai-nagykovetseg-ideiglenes-ugyvivo-robert-palladino","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c364855-2a21-4c9e-ac29-4809502d8689.jpg","index":0,"item":"1f88a051-51a1-4ed2-9e91-32e2b3f4415e","keywords":null,"link":"/elet/20250307_egyesult-allamok-amerikai-nagykovetseg-ideiglenes-ugyvivo-robert-palladino","timestamp":"2025. március. 07. 17:38","title":"„Helló, Magyarország!” – megérkezett Budapestre az ideiglenes amerikai ügyvivő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec2e947-c7e3-4726-bdb6-bc87f919a1e7","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Még 2022-ben vezették be, azóta már évente több mint 2000 Okosleletet készít ügyfelei számára a Synlab, amely a laborvizsgálatot mesterséges intelligenciával értékelteti ki, és jelzi a betegségek kockázatát. Póda Tamással, a vállalat kereskedelmi és marketingigazgatójával beszélgettünk.","shortLead":"Még 2022-ben vezették be, azóta már évente több mint 2000 Okosleletet készít ügyfelei számára a Synlab, amely...","id":"20250309_hvg-synlab-okoslelet-poda-tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ec2e947-c7e3-4726-bdb6-bc87f919a1e7.jpg","index":0,"item":"6da29413-4bf4-4170-af1e-2422e98720cd","keywords":null,"link":"/360/20250309_hvg-synlab-okoslelet-poda-tamas","timestamp":"2025. március. 09. 08:30","title":"Dr. MI szól, ha baj van: így értékel laborvizsgálatokat egy magyar algoritmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f83e115-7a1d-49f2-b14a-a14b0b75d2a6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Távoli kódfuttatást és a készülékek feloldását is lehetővé tették az Android frissen javított sebezhetőségei.","shortLead":"Távoli kódfuttatást és a készülékek feloldását is lehetővé tették az Android frissen javított sebezhetőségei.","id":"20250309_google-android-biztonsagi-res-hibajavitas-telefonok-feltorese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f83e115-7a1d-49f2-b14a-a14b0b75d2a6.jpg","index":0,"item":"fe4d31f7-2147-4489-a836-3d4cd0f786a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250309_google-android-biztonsagi-res-hibajavitas-telefonok-feltorese","timestamp":"2025. március. 09. 10:03","title":"43 súlyos hibát találtak az Androidban – most javították őket, de van, amit a már a hatóságok is kihasználtak telefonok feltörésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3eb4958-3cce-4de8-b221-028c119d279e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kuvaiti tudósok vizsgálata arra jutott, hogy már egyetlen napnyi alvásmegvonás is komoly gyulladásos állapotot válthat ki a szervezetben.","shortLead":"Kuvaiti tudósok vizsgálata arra jutott, hogy már egyetlen napnyi alvásmegvonás is komoly gyulladásos állapotot válthat...","id":"20250307_alvas-megvonas-gyulladas-szervezet-immunrendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3eb4958-3cce-4de8-b221-028c119d279e.jpg","index":0,"item":"cc53c1c4-0ede-4f27-bdfc-b6b4ee5940c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250307_alvas-megvonas-gyulladas-szervezet-immunrendszer","timestamp":"2025. március. 07. 19:03","title":"Kiderült valami az alvásról: jobban teszi, ha nem marad fönt sokáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]