[{"available":true,"c_guid":"02088723-c510-412f-92f6-9b909297820c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombat délután az egészségügy helyzette miatt demonstráló emberekkel telt meg a Kossuth tér. Helyszíni fotók!","shortLead":"Szombat délután az egészségügy helyzette miatt demonstráló emberekkel telt meg a Kossuth tér. Helyszíni fotók!","id":"20250308_Igy-zajlott-a-Magyar-Orvosi-Kamara-tuntetese-a-jobb-egeszsegugyert-az-Orszaghaz-elot-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02088723-c510-412f-92f6-9b909297820c.jpg","index":0,"item":"d31c5c1a-0b4d-44f7-9707-2a9a0aab54db","keywords":null,"link":"/itthon/20250308_Igy-zajlott-a-Magyar-Orvosi-Kamara-tuntetese-a-jobb-egeszsegugyert-az-Orszaghaz-elot-fotok","timestamp":"2025. március. 08. 16:12","title":"Így zajlott a Magyar Orvosi Kamara tüntetése a jobb egészségügyért az Országház előtt - képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Trump a hét elején elrendelte az Ukrajnának szánt amerikai katonai segélyszállítmányok felfüggesztését.","shortLead":"Trump a hét elején elrendelte az Ukrajnának szánt amerikai katonai segélyszállítmányok felfüggesztését.","id":"20250308_Trump-kijelentette-Ukrajnaval-nehezebb-egyuttmukodni-mint-az-oroszokkal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"1792ceae-aeb3-433d-ab56-d005274b157a","keywords":null,"link":"/vilag/20250308_Trump-kijelentette-Ukrajnaval-nehezebb-egyuttmukodni-mint-az-oroszokkal","timestamp":"2025. március. 08. 08:23","title":"Donald Trump kijelentette: Ukrajnával nehezebb együttműködni, mint az oroszokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d2b5ec-0825-4886-a4db-b7dcf1eff6fc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Játsszon a mesterséges intelligencia – no persze ne azért, hogy szórakozzon, hanem hogy megmutassa, mire képes. Amerikai kutatók tesztelő eszköze ezúttal a Nintendo közkedvelt Super Mario Bros. játéka volt.","shortLead":"Játsszon a mesterséges intelligencia – no persze ne azért, hogy szórakozzon, hanem hogy megmutassa, mire képes...","id":"20250308_nintendo-super-mario-bros-jatek-banchmark-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39d2b5ec-0825-4886-a4db-b7dcf1eff6fc.jpg","index":0,"item":"2aaa186b-92e2-4a0d-b64e-31806eedb3d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250308_nintendo-super-mario-bros-jatek-banchmark-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. március. 08. 20:03","title":"Meg kell mutatnia, mit tud? Akkor játsszon kicsit a Marióval a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6e29e31-c7c6-4eda-b92a-22699fe559d4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Fejét a sínnek támasztva szundikált egy férfi Limában, amikor jött a vonat. Az elképesztő jelenetet térfigyelő kamera is rögzítette.","shortLead":"Fejét a sínnek támasztva szundikált egy férfi Limában, amikor jött a vonat. Az elképesztő jelenetet térfigyelő kamera...","id":"20250309_vonatbaleset-gazolas-peru-lima-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6e29e31-c7c6-4eda-b92a-22699fe559d4.jpg","index":0,"item":"9125014c-3b3c-4814-bd8e-45eebe8aa223","keywords":null,"link":"/cegauto/20250309_vonatbaleset-gazolas-peru-lima-video","timestamp":"2025. március. 09. 11:59","title":"Elütötte a vonat, mégis kimászott alóla – videó csak erős idegzetűeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3864f52-cd6d-451a-a423-16053eb02b48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 95 éves Hackman és a 65 éves Betsy Arakawa természetes halállal haltak meg.","shortLead":"A 95 éves Hackman és a 65 éves Betsy Arakawa természetes halállal haltak meg.","id":"20250308_Kiderult-mi-okozta-Gene-Hackman-es-a-szinesz-felesegenek-halalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3864f52-cd6d-451a-a423-16053eb02b48.jpg","index":0,"item":"461e03c3-00e0-4686-b1ef-98d29712cfb7","keywords":null,"link":"/elet/20250308_Kiderult-mi-okozta-Gene-Hackman-es-a-szinesz-felesegenek-halalat","timestamp":"2025. március. 08. 09:10","title":"Kiderült, mi okozta Gene Hackman és a színész feleségének halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8844f3c-bce0-448b-b3ff-9524ace955a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" A januárban eltűnt perőcsényi férfi holttestére bukkantak. ","shortLead":" A januárban eltűnt perőcsényi férfi holttestére bukkantak. ","id":"20250308_Holttestet-talaltak-a-Borzsonyben-a-Jancsi-hegynel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8844f3c-bce0-448b-b3ff-9524ace955a9.jpg","index":0,"item":"90188972-6dfb-4015-9409-f6e9d3650bb2","keywords":null,"link":"/itthon/20250308_Holttestet-talaltak-a-Borzsonyben-a-Jancsi-hegynel","timestamp":"2025. március. 08. 10:40","title":"Holttestet találtak a Börzsönyben, a Jancsi hegynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"167b728f-e152-4b15-b25c-4a5840f00ae0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az, hogy egy jelszókezelő önmagában jól titkosított, még nem jelenti azt, hogy megfeledkezhetünk a számítógépezéshez kapcsolódó óvatosságról. Egy amerikai szoftvermérnök esete mindezt jól példázza: nagyon bízott a 1Password jelszókezelőben, azután fölöttébb kellemetlen meglepetés érte.","shortLead":"Az, hogy egy jelszókezelő önmagában jól titkosított, még nem jelenti azt, hogy megfeledkezhetünk a számítógépezéshez...","id":"20250308_disney-kiberbiztonsag-szoftvermernok-1password-jelszokezelo-feltorese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/167b728f-e152-4b15-b25c-4a5840f00ae0.jpg","index":0,"item":"1a206b31-7553-4eab-a301-2c84124cc692","keywords":null,"link":"/tudomany/20250308_disney-kiberbiztonsag-szoftvermernok-1password-jelszokezelo-feltorese","timestamp":"2025. március. 08. 18:03","title":"Rémálom-forgatókönyvet emlegetnek a Disneynél, csak ez most nem mese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d812d44-4ea7-4604-accc-babc7674aa9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügy helyzette miatt hirdették meg a demonstrációt a Országház elé, amit a kormány sem hagyott szó nélkül. ","shortLead":"Az egészségügy helyzette miatt hirdették meg a demonstrációt a Országház elé, amit a kormány sem hagyott szó nélkül. ","id":"20250308_magyar-orvosi-kamara-egeszsegugy-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d812d44-4ea7-4604-accc-babc7674aa9d.jpg","index":0,"item":"a0ef7966-4885-4efb-811d-451f7171bc53","keywords":null,"link":"/itthon/20250308_magyar-orvosi-kamara-egeszsegugy-tuntetes","timestamp":"2025. március. 08. 14:17","title":"\"Drága az életünk, szeretnénk, ha tovább tartana\" - az egészségügy helyzete miatt tartott tüntetést a Magyar Orvosi Kamara a Kossuth téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]