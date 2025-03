Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"337d65f0-ddd0-4d24-a07b-aee04e790b80","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Péntek éjjel felgyújtották a sertéstelepet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szamosszegen. A polgármester szerint a támadó arca megégett, miközben lángra lobbantotta a benzint.","shortLead":"Péntek éjjel felgyújtották a sertéstelepet a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szamosszegen. A polgármester szerint...","id":"20250309_Megegett-arcu-ferfit-keresnek-a-szamosszegi-gyujtogatas-ugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/337d65f0-ddd0-4d24-a07b-aee04e790b80.jpg","index":0,"item":"b96b0e01-fbd0-4feb-8279-fbf0ffa983e9","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_Megegett-arcu-ferfit-keresnek-a-szamosszegi-gyujtogatas-ugyeben","timestamp":"2025. március. 09. 20:39","title":"Megégett arcú férfit keresnek a szamosszegi gyújtogatás ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a288e0c5-211b-4288-9202-29a3e7e03d72","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"18-as kerekekkel és extráktól mentes utastérrel így mutat az Audi napokban leleplezett új kombija.","shortLead":"18-as kerekekkel és extráktól mentes utastérrel így mutat az Audi napokban leleplezett új kombija.","id":"20250310_felre-a-puccparadeval-igy-fest-az-uj-audi-a6-avant-fapadosan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a288e0c5-211b-4288-9202-29a3e7e03d72.jpg","index":0,"item":"62ff4585-81fa-48e9-8360-c2b68652eb90","keywords":null,"link":"/cegauto/20250310_felre-a-puccparadeval-igy-fest-az-uj-audi-a6-avant-fapadosan","timestamp":"2025. március. 10. 08:41","title":"Félre a puccparádéval, így fest az új Audi A6 fapadosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Mondhatni kiábrándult a királyságból, és már nem is érzi akkora kiváltságnak, ha majd őt is fogadja III. Károly.","shortLead":"Mondhatni kiábrándult a királyságból, és már nem is érzi akkora kiváltságnak, ha majd őt is fogadja III. Károly.","id":"20250309_donald-trump-duhos-iii-karoly-brit-uralkodo-zelenszkij-diplomacia-talalkozo-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"ec55ffd2-86c1-464d-9169-49d1621ade7c","keywords":null,"link":"/vilag/20250309_donald-trump-duhos-iii-karoly-brit-uralkodo-zelenszkij-diplomacia-talalkozo-usa","timestamp":"2025. március. 09. 15:54","title":"Dühbe jött Donald Trump, amikor meglátta a Károly királlyal parolázó Zelenszkijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97653b31-178a-4bfd-b4da-770fa53c4d31","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Pufók Frátert alakító színész 63 éves volt.","shortLead":"A Pufók Frátert alakító színész 63 éves volt.","id":"20250310_simon-fisher-becker-harry-potter-pufok-frater-meghalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97653b31-178a-4bfd-b4da-770fa53c4d31.jpg","index":0,"item":"f88fc466-ea5a-4ab5-a089-69ef6e529632","keywords":null,"link":"/kultura/20250310_simon-fisher-becker-harry-potter-pufok-frater-meghalt","timestamp":"2025. március. 10. 11:47","title":"Meghalt Simon Fisher-Becker, a Harry Potter-filmek egyik szereplője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b847ece-7741-4449-b485-ec1a2cda04a6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A tanker lángokban áll, tűzoltó hajókat küldtek a helyszínre.","shortLead":"A tanker lángokban áll, tűzoltó hajókat küldtek a helyszínre.","id":"20250310_olajszallito-tanker-teherhajo-baleset-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b847ece-7741-4449-b485-ec1a2cda04a6.jpg","index":0,"item":"d2cb11d3-db44-4ff6-958c-7aa8ed6d1d60","keywords":null,"link":"/vilag/20250310_olajszallito-tanker-teherhajo-baleset-ebx","timestamp":"2025. március. 10. 13:22","title":"Egy olajszállító tanker és egy teherhajó ütközött a brit partoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda9c9c3-a6bc-424f-9325-597cdf20849d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Maureen Koster elesett, majd eszméletét vesztette, miután ütközött az egyik ellenfelével. ","shortLead":"Maureen Koster elesett, majd eszméletét vesztette, miután ütközött az egyik ellenfelével. ","id":"20250310_korhaz-holland-futo-maureen-koster-ajulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dda9c9c3-a6bc-424f-9325-597cdf20849d.jpg","index":0,"item":"6532209c-089c-42d8-922c-00f04177aae8","keywords":null,"link":"/sport/20250310_korhaz-holland-futo-maureen-koster-ajulas","timestamp":"2025. március. 10. 11:08","title":"Akkorát esett a döntőben egy holland futó az Európa-bajnokságon, hogy elájult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61f516a-3b88-4a69-94bc-b3efe1095832","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Százasával érkeztek a jelzések vasárnap, hogy nem sikerült a vásárlás, akár a sarki boltban, akár online. Délutánra elvileg megoldották a dolgot.","shortLead":"Százasával érkeztek a jelzések vasárnap, hogy nem sikerült a vásárlás, akár a sarki boltban, akár online. Délutánra...","id":"20250309_mastercard-fennakadasok-online-fizetes-bolti-vasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b61f516a-3b88-4a69-94bc-b3efe1095832.jpg","index":0,"item":"823b25a2-d44a-4c91-a813-c0c4bd704913","keywords":null,"link":"/tudomany/20250309_mastercard-fennakadasok-online-fizetes-bolti-vasarlas","timestamp":"2025. március. 09. 14:37","title":"Önnél sem működött a kártyás fizetés? Világszerte gond volt a Mastercarddal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6ef716-8eb1-49f8-92e5-4813a8fbd9d9","c_author":"HVG","category":"360","description":"John Mearsheimer szerint semmi bizonyíték nincs rá, hogy Putyin imperialista lenne, és lerohanná akár egész Ukrajnát – nemhogy Európát. Nincsenek is meg a képességei hozzá – mutatott rá a Chicagói Egyetem tanára. Szerinte az európai-amerikai kapcsolatokat már nem lehet rendbe hozni.","shortLead":"John Mearsheimer szerint semmi bizonyíték nincs rá, hogy Putyin imperialista lenne, és lerohanná akár egész Ukrajnát –...","id":"20250310_Trump-Vance-europa-amerikai-politologus-spiegel-szemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d6ef716-8eb1-49f8-92e5-4813a8fbd9d9.jpg","index":0,"item":"9e525a6c-7335-4610-840b-4702bd67c350","keywords":null,"link":"/360/20250310_Trump-Vance-europa-amerikai-politologus-spiegel-szemle","timestamp":"2025. március. 10. 16:45","title":"Amerikai politológus: A NATO keleti nyitása ostoba módon Peking karjaiba terelte Moszkvát, Trump csak erre reagál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]