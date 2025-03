Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az államháztartást jelentős állampapírhozam-fizetések és a 13. havi nyugdíj is terhelte februárban. A hiány két hónap alatt 1,7 ezer milliárd forint – az éves terv 4,2 ezer milliárd forint.","shortLead":"Az államháztartást jelentős állampapírhozam-fizetések és a 13. havi nyugdíj is terhelte februárban. A hiány két hónap...","id":"20250310_allamhaztartas-koltsegvetes-hiany-2025-februar-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"17a85448-af1b-48c4-bbb9-a9f33ecd5c19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250310_allamhaztartas-koltsegvetes-hiany-2025-februar-ebx","timestamp":"2025. március. 10. 11:21","title":"Megroggyant a költségvetés, két hónap alatt összejött az éves hiány 40 százaléka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14018057-21d1-4953-92b2-415cca1866e7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google már elkezdte bevezetni a Gmail új funkcióját, ahol a Gemini dolgozik azért, hogy semmiről se maradjon le a felhasználó.","shortLead":"A Google már elkezdte bevezetni a Gmail új funkcióját, ahol a Gemini dolgozik azért, hogy semmiről se maradjon le...","id":"20250311_google-gmail-gemini-mesterseges-intelligencia-esemeny-google-naptar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14018057-21d1-4953-92b2-415cca1866e7.jpg","index":0,"item":"6b570f39-9213-4e51-b5d8-861e9a9c6967","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_google-gmail-gemini-mesterseges-intelligencia-esemeny-google-naptar","timestamp":"2025. március. 11. 09:03","title":"Belenéz az e-mailekbe a Google mesterséges intelligenciája, aztán ha kell, előveszi a naptárat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f46c78e-959e-4a4c-84d6-b3838d87eae8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Duterte ellen a Nemzetközi Büntetőbíróság adott ki körözést a kábítószer ellenes háborúja miatt, amely a jogvédő csoportok szerint legalább 12 ezer ember halálát okozta.","shortLead":"Duterte ellen a Nemzetközi Büntetőbíróság adott ki körözést a kábítószer ellenes háborúja miatt, amely a jogvédő...","id":"20250311_Duterte-letartoztatas-ICC-Fulop-szigetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f46c78e-959e-4a4c-84d6-b3838d87eae8.jpg","index":0,"item":"11cd8cb4-bdd7-4be2-ae01-ada335e67fb1","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_Duterte-letartoztatas-ICC-Fulop-szigetek","timestamp":"2025. március. 11. 20:35","title":"Erőszakkal repülőre tették, és a Nemzetközi Büntetőbíróságra szállították Rodrigo Duterte volt Fülöp-szigeteki elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2633e896-d528-44bf-ac87-3aa14ed15e24","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Másfél évvel ezelőtti rossz emlékeket idéz az, ahogy az élelmiszerek ára elszáll, a szolgáltató szektorban pedig nagyon nagy év eleji áremeléseket látunk – így jött ki az, hogy a januári meglepően magas adat után februárban még tovább gyorsult az infláció a KSH friss adata szerint.","shortLead":"Másfél évvel ezelőtti rossz emlékeket idéz az, ahogy az élelmiszerek ára elszáll, a szolgáltató szektorban pedig nagyon...","id":"20250311_inflacio-arak-dragulas-ksh-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2633e896-d528-44bf-ac87-3aa14ed15e24.jpg","index":0,"item":"bd55827a-8126-4119-9094-14bf899ee99b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250311_inflacio-arak-dragulas-ksh-ebx","timestamp":"2025. március. 11. 08:30","title":"Még tovább nőtt az infláció, az élelmiszerek drágulása 2023 óta nem volt ekkora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f073350-d3e6-425e-ae84-30d9eb097520","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter szerint történelmi megállapodásról van szó.","shortLead":"Szijjártó Péter szerint történelmi megállapodásról van szó.","id":"20250310_szijjarto-peter-roman-magyar-gazszolidaritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f073350-d3e6-425e-ae84-30d9eb097520.jpg","index":0,"item":"b3360bab-6e5c-45d4-a899-3898eb2e4d6a","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_szijjarto-peter-roman-magyar-gazszolidaritas","timestamp":"2025. március. 10. 11:24","title":"Gázszolidaritási megállapodást kötött Magyarország Romániával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7374f5f4-87b7-4449-a682-d7d58cc77460","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az új autók hatvan százaléka céges az Unióban, nagy változást hozna a lépés a piacon.","shortLead":"Az új autók hatvan százaléka céges az Unióban, nagy változást hozna a lépés a piacon.","id":"20250311_Szigoritana-az-EU-es-csak-villanyautok-kaphatnanak-cegesautokent-kedvezmenyeket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7374f5f4-87b7-4449-a682-d7d58cc77460.jpg","index":0,"item":"9248b977-4279-42cd-a314-7a4c4f467d26","keywords":null,"link":"/cegauto/20250311_Szigoritana-az-EU-es-csak-villanyautok-kaphatnanak-cegesautokent-kedvezmenyeket","timestamp":"2025. március. 11. 08:29","title":"Szigorítana az EU, és csak villanyautók kaphatnának cégautós kedvezményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6905d2cc-fd0f-4ded-813e-f11d412578a9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ellenzéki szavazók között is megbújnak oroszbarátok, de lényegesen kevesebb, mint a kormánypárt támogatói között. ","shortLead":"Az ellenzéki szavazók között is megbújnak oroszbarátok, de lényegesen kevesebb, mint a kormánypárt támogatói között. ","id":"20250311_A-szlovakok-kozel-otode-orul-annak-hogy-Fico-oroszbarat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6905d2cc-fd0f-4ded-813e-f11d412578a9.jpg","index":0,"item":"58b071bf-31a1-4380-8203-31da31642386","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_A-szlovakok-kozel-otode-orul-annak-hogy-Fico-oroszbarat","timestamp":"2025. március. 11. 19:56","title":"Még Fico oroszpárti politikája ellenére is nyugatbarát a szlovákok nagy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d3e0ae-a930-423a-8b3a-559a151b6da6","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az éppen 100 napja hivatalba lépett Európai Bizottság egyik vállalása volt, hogy rövid időn belül új javaslatot készít az EU területén jogalap nélkül tartózkodó bevándorlók „eltávolítására”. A mostani javaslat a tagállamok számára jogalapot teremt arra, hogy a kiutasított személyeket egy harmadik országban őrizzék.","shortLead":"Az éppen 100 napja hivatalba lépett Európai Bizottság egyik vállalása volt, hogy rövid időn belül új javaslatot készít...","id":"20250311_europai-bizottsag-migracio_illegalis-bevandorlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42d3e0ae-a930-423a-8b3a-559a151b6da6.jpg","index":0,"item":"23b45ced-0ee9-4c04-a6ab-4b24718b6360","keywords":null,"link":"/eurologus/20250311_europai-bizottsag-migracio_illegalis-bevandorlas","timestamp":"2025. március. 11. 16:09","title":"Az Európai Bizottság megteremti az illegális bevándorlók legális kitoloncolásának lehetőségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]