[{"available":true,"c_guid":"c4760b2e-3ac4-487b-b007-6891f5f93a95","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Mark Thiessen konzervatív elemző kifejti, hogy a Fehér Ház szándékait rosszul értelmezik mind a bírálók, mind a Kijev-ellenes tábor hívei. Merthogy az amerikai elnök egyáltalán nem szerelmes Vlagyimir Putyinba, nem akar Moszkvának kedvezni, másfelől nem ellenséges az ukránokkal szemben.","shortLead":"Mark Thiessen konzervatív elemző kifejti, hogy a Fehér Ház szándékait rosszul értelmezik mind a bírálók, mind...","id":"20250312_Washington-Post-Marc-Thiessen-Trump-Ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4760b2e-3ac4-487b-b007-6891f5f93a95.jpg","index":0,"item":"baa84c1e-6b94-40e7-88d7-1f3ceab44f97","keywords":null,"link":"/360/20250312_Washington-Post-Marc-Thiessen-Trump-Ukrajna","timestamp":"2025. március. 12. 15:17","title":"A Washington Post kommentátora órákon át beszélt Trumppal, és szerinte sokan félreértik az elnök Ukrajna-politikáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ebdf416-fab7-4cb3-803a-d3957bfb73ff","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A norvég csapat edzőjét és felszerelés-menedzserét már korábban eltiltották a munkavégzéstől, mert szabálytalanul alakították át a versenyzők ruháit. ","shortLead":"A norvég csapat edzőjét és felszerelés-menedzserét már korábban eltiltották a munkavégzéstől, mert szabálytalanul...","id":"20250312_siugras-botrany-ruha-varras-norveg-valogatott-felfuggesztes-forfang-lindvik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ebdf416-fab7-4cb3-803a-d3957bfb73ff.jpg","index":0,"item":"8f98a2ba-c06d-4fd9-aabb-c51fccae904c","keywords":null,"link":"/sport/20250312_siugras-botrany-ruha-varras-norveg-valogatott-felfuggesztes-forfang-lindvik","timestamp":"2025. március. 12. 19:22","title":"Dagad a botrány a síugróknál: felfüggesztették két olimpiai bajnok versenyzési jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b2ac1e-733a-4438-9578-e6ea492c50bb","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az SK komáromi és iváncsai akkugyárának dolgozói korábban nem látott elbocsátási hullámról számoltak be a múlt héten.","shortLead":"Az SK komáromi és iváncsai akkugyárának dolgozói korábban nem látott elbocsátási hullámról számoltak be a múlt héten.","id":"20250312_sk-elbocsatasok-szabalyszeruseg-vizsgalat-nemzetgazdasagi-miniszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59b2ac1e-733a-4438-9578-e6ea492c50bb.jpg","index":0,"item":"0939409a-0ee7-4c74-ad16-a08ca0e3db2c","keywords":null,"link":"/kkv/20250312_sk-elbocsatasok-szabalyszeruseg-vizsgalat-nemzetgazdasagi-miniszterium","timestamp":"2025. március. 12. 10:54","title":"Megvizsgálná a kormány, hogy szabályszerűen épít-e le a koreai SK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae5a25c-7623-484f-9ae1-7f4f5720f379","c_author":"Domány András","category":"kkv","description":"Litresits András azért tett panaszt, mert a Magyar Nemzet nem közölte egy helyreigazítási kérelmét, majd az ügyben a Kúria is ellene döntött.","shortLead":"Litresits András azért tett panaszt, mert a Magyar Nemzet nem közölte egy helyreigazítási kérelmét, majd az ügyben...","id":"20250313_litresits-helyreigazitas-alkotmanybirosag-magyar-nemzet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ae5a25c-7623-484f-9ae1-7f4f5720f379.jpg","index":0,"item":"fe0d40e5-bc30-4185-b965-995a5b07a47d","keywords":null,"link":"/kkv/20250313_litresits-helyreigazitas-alkotmanybirosag-magyar-nemzet","timestamp":"2025. március. 13. 18:24","title":"Ezúttal panaszosként távozott dolgavégezetlenül az Alkotmánybíróságról a szocialisták ügyvédje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceca9794-819d-4cf4-b4ec-d8d54ff07d66","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Marco Rubio külügyminiszter Írországban megállt tankolni és elmondta, miről volt szó a dzsiddai tárgyalásokon. Moszkvával szerdán felveszik a kapcsolatot.","shortLead":"Marco Rubio külügyminiszter Írországban megállt tankolni és elmondta, miről volt szó a dzsiddai tárgyalásokon...","id":"20250312_marco-rubio-egyesult-allamok-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ceca9794-819d-4cf4-b4ec-d8d54ff07d66.jpg","index":0,"item":"c8e2bfdf-ee13-4080-a1fa-8d00179be0c0","keywords":null,"link":"/vilag/20250312_marco-rubio-egyesult-allamok-ukrajna","timestamp":"2025. március. 12. 14:28","title":"Rubio: Területi engedményekről tárgyalt az Egyesült Államok Ukrajnával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8db8cb3b-b39e-4e58-afd1-6fab7d28b5e0","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Árrésstop, a kettős állampolgárok stigmatizálása, a Pride betiltása – belehúzott a kormány, alig lehet követni, és még itt van a mellözön a Hunyadiból. Alig lehet követni Donald Trump békeharcát és vámháborúját is. Ez a Fülszöveg, az e heti HVG ajánlója.","shortLead":"Árrésstop, a kettős állampolgárok stigmatizálása, a Pride betiltása – belehúzott a kormány, alig lehet követni, és még...","id":"20250313_Gergely-Marton-Akiert-a-harag-szol-Fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8db8cb3b-b39e-4e58-afd1-6fab7d28b5e0.jpg","index":0,"item":"01af454b-02e2-46fb-9081-edb63b7e8e17","keywords":null,"link":"/360/20250313_Gergely-Marton-Akiert-a-harag-szol-Fulszoveg","timestamp":"2025. március. 13. 11:24","title":"Gergely Márton: Akiért a harag szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b5e735-d800-464f-9878-ddd8988ab98b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Sok nagy üzletláncnak a 30 százalék fölötti árrés sem volt elég arra, hogy nyereségesek legyenek.","shortLead":"Sok nagy üzletláncnak a 30 százalék fölötti árrés sem volt elég arra, hogy nyereségesek legyenek.","id":"20250312_arres-fizetes-bolt-kereskedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86b5e735-d800-464f-9878-ddd8988ab98b.jpg","index":0,"item":"7a5a06c1-058b-4bd4-b6c6-196918561ec2","keywords":null,"link":"/kkv/20250312_arres-fizetes-bolt-kereskedelem","timestamp":"2025. március. 12. 14:52","title":"Honnan lesz pénzük a boltoknak fizetést adni, ha csak 10 százalék lehet az árrés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0dd65c-6743-4511-b416-a1c2a627cd7a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szöveget a kormánykoalíciót alkotó elnöki párt, a jobbközép Köztársaságiak és a centrista pártok, valamint az ellenzékben lévő szocialisták és a Zöldek támogatták, a szintén ellenzéki radikális baloldali Engedetlen Franciaország és a kommunisták ellene szavaztak, míg a legnagyobb ellenzéki frakció, a Marine Le Pen által vezetett Nemzeti Tömörülés képviselői tartózkodtak a szavazáskor.","shortLead":"A szöveget a kormánykoalíciót alkotó elnöki párt, a jobbközép Köztársaságiak és a centrista pártok, valamint...","id":"20250313_befagyasztott-orosz-vagyon-lefoglalasa-ukrajna-tamogatasa-francia-nemzetgyules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a0dd65c-6743-4511-b416-a1c2a627cd7a.jpg","index":0,"item":"cb19a637-67a7-4eb3-b2d8-3b4ef659ec00","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250313_befagyasztott-orosz-vagyon-lefoglalasa-ukrajna-tamogatasa-francia-nemzetgyules","timestamp":"2025. március. 13. 21:32","title":"A befagyasztott orosz vagyon lefoglalását kéri a francia nemzetgyűlés az Ukrajna támogatásának fokozásáról elfogadott határozatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]