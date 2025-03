Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"828937d5-9fb3-4f82-a05c-80e7d3c5978d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az AgiBot nevű cég olyan rendszert fejlesztett a humanoid robotjához, ami minden korábbi hasonló eszköz teljesítményét felülmúlta.","shortLead":"Az AgiBot nevű cég olyan rendszert fejlesztett a humanoid robotjához, ami minden korábbi hasonló eszköz teljesítményét...","id":"20250311_humanoid-robot-agibot-go-1-mesterseges-intelligencia-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/828937d5-9fb3-4f82-a05c-80e7d3c5978d.jpg","index":0,"item":"5fa930bb-a071-4a40-a998-61e31f8ed42e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_humanoid-robot-agibot-go-1-mesterseges-intelligencia-video","timestamp":"2025. március. 11. 17:03","title":"Minden eddiginél precízebb ez az új kínai robot, videón a képességei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e7e663-0400-4e05-9495-8c84ffb20dfa","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A MÁV 2024 végén hirdette meg a programot Lázár János minisztériumával karöltve.","shortLead":"A MÁV 2024 végén hirdette meg a programot Lázár János minisztériumával karöltve.","id":"20250311_mav-allomasmegujitasi-program-uj-palyazati-szakasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67e7e663-0400-4e05-9495-8c84ffb20dfa.jpg","index":0,"item":"9883e5fb-14dd-4df8-b78b-c188d181cb6c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250311_mav-allomasmegujitasi-program-uj-palyazati-szakasz","timestamp":"2025. március. 11. 15:49","title":"Új eljárást írtak ki a MÁV állomásmegújítási programjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e244b837-979e-4c0f-a050-71a1b74b1ddc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Laza szövetség a tagállamok között – a jövő Európája a Fidesz think tankje szerint így nézne ki.","shortLead":"Laza szövetség a tagállamok között – a jövő Európája a Fidesz think tankje szerint így nézne ki.","id":"20250310_mcc-eu-attervezes-atnevezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e244b837-979e-4c0f-a050-71a1b74b1ddc.jpg","index":0,"item":"0bebadff-ef52-487b-9c63-038207fd4f0d","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_mcc-eu-attervezes-atnevezes","timestamp":"2025. március. 10. 12:23","title":"Átnevezné és áttervezné az Európai Uniót az MCC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5d27f8-827e-4868-ae58-1d3e5c4ca8ed","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az iOS 18 egyik legfontosabb újítása lett volna a sokkal többre képes Siri, ám most már biztos, hogy legjobb esetben is csak az iOS 19 fedélzetén fut majd be a megújult asszisztens.","shortLead":"Az iOS 18 egyik legfontosabb újítása lett volna a sokkal többre képes Siri, ám most már biztos, hogy legjobb esetben is...","id":"20250310_apple-megujult-siri-fejlesztes-keses-nyilatkozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d5d27f8-827e-4868-ae58-1d3e5c4ca8ed.jpg","index":0,"item":"6245a6ce-9690-4955-9416-157a1d812039","keywords":null,"link":"/tudomany/20250310_apple-megujult-siri-fejlesztes-keses-nyilatkozat","timestamp":"2025. március. 10. 12:03","title":"Az Apple beismerte: nem áll jól az egyik legnagyobb újdonság fejlesztésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea89e2fa-f2ce-42de-bd19-b091e6963228","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A győztes párt a fokozatos elszakadás híve, a második legtöbb szavazatot kapó erő pedig szorosabb kapcsolatot akar kiépíteni az Egyesült Államokkal.","shortLead":"A győztes párt a fokozatos elszakadás híve, a második legtöbb szavazatot kapó erő pedig szorosabb kapcsolatot akar...","id":"20250312_gronland-parlamenti-valasztasok-fuggetlensegparti-ellenzek-gyozelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea89e2fa-f2ce-42de-bd19-b091e6963228.jpg","index":0,"item":"8c113d49-0dd1-41af-9a01-1ce89758a015","keywords":null,"link":"/vilag/20250312_gronland-parlamenti-valasztasok-fuggetlensegparti-ellenzek-gyozelem","timestamp":"2025. március. 12. 08:16","title":"A függetlenségpárti ellenzék nyerte a grönlandi választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583bf605-1f32-4b4c-a958-0ce0c79f1aed","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Régen volt már 600 forint alatt a benzin ára, most van rá esély. ","shortLead":"Régen volt már 600 forint alatt a benzin ára, most van rá esély. ","id":"20250310_benzin-gazolaj-arcsokkenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/583bf605-1f32-4b4c-a958-0ce0c79f1aed.jpg","index":0,"item":"019340fc-e066-44f5-8ba5-cd5656ffb362","keywords":null,"link":"/cegauto/20250310_benzin-gazolaj-arcsokkenes","timestamp":"2025. március. 10. 11:02","title":"Ismét komolyabb árcsökkenés jön a benzinkutaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceca9794-819d-4cf4-b4ec-d8d54ff07d66","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai külügyminiszter korábban már bírálta az Orbánnal is jó viszonyt ápoló boszniai szerb vezetőt.","shortLead":"Az amerikai külügyminiszter korábban már bírálta az Orbánnal is jó viszonyt ápoló boszniai szerb vezetőt.","id":"20250311_egyesult-allamok-marco-rubio-bosznia-hercegovina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ceca9794-819d-4cf4-b4ec-d8d54ff07d66.jpg","index":0,"item":"a3f01ca7-4b51-4f24-bad6-76249395b226","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_egyesult-allamok-marco-rubio-bosznia-hercegovina","timestamp":"2025. március. 11. 15:14","title":"Rubio Boszniáról: „Az utolsó dolog, amire szükségünk van, az egy újabb válság”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75a3d070-9158-4a0e-a47e-8d9fa3133043","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök újabb vámokkal fenyegetőzik, áprilisban az Egyesült Államokba érkező autókra kivetett importvámokat akarja jelentősen megemelni.","shortLead":"Az amerikai elnök újabb vámokkal fenyegetőzik, áprilisban az Egyesült Államokba érkező autókra kivetett importvámokat...","id":"20250311_Trump-megduplazza-a-kanadai-aluminiumra-es-acelra-kivetett-vamokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75a3d070-9158-4a0e-a47e-8d9fa3133043.jpg","index":0,"item":"4ec72adf-48f0-48dd-b8b6-dfd3fb1e8ae3","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_Trump-megduplazza-a-kanadai-aluminiumra-es-acelra-kivetett-vamokat","timestamp":"2025. március. 11. 21:34","title":"Trump megduplázza a kanadai alumíniumra és acélra kivetett vámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]