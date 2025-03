Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3c175245-74ce-446d-9abd-889e1f72c857","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a módosítást elfogadják, akkor már a kecskesajt sem lesz feltétlenül ugyanolyan.","shortLead":"Ha a módosítást elfogadják, akkor már a kecskesajt sem lesz feltétlenül ugyanolyan.","id":"20250316_tejtermekek-agrarminiszterium-magyar-elelmiszerkonyv-valtozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c175245-74ce-446d-9abd-889e1f72c857.jpg","index":0,"item":"029d55c5-4a85-45b3-ab04-05fa9f17bbc8","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_tejtermekek-agrarminiszterium-magyar-elelmiszerkonyv-valtozas","timestamp":"2025. március. 16. 18:02","title":"Rendet tenne a tejtermékeknél az Agrárminisztérium a fogyasztók és a termelők érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef56ad53-2776-4b39-98a2-675fd2c7bd6b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi és a nő Isten képmását hordozza, méltóságát ezért tőle kapja – írja Fabiny Tamás.","shortLead":"A férfi és a nő Isten képmását hordozza, méltóságát ezért tőle kapja – írja Fabiny Tamás.","id":"20250317_fabiny-tamas-puspok-orban-beszed-poloska-teologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef56ad53-2776-4b39-98a2-675fd2c7bd6b.jpg","index":0,"item":"902c4542-82bf-4998-845b-34557fc4691f","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_fabiny-tamas-puspok-orban-beszed-poloska-teologia","timestamp":"2025. március. 17. 14:40","title":"Fabiny püspök Orbán poloskás beszédéről: Egy keresztény politikust éppen a hite kell hogy megvédjen attól, hogy ilyen súlyos kifejezésekkel éljen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a59d46f-1481-4e3d-829f-c06a87ca7305","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hétfőtől lépett életbe az egyes élelmiszerekre vonatkozó árrés szabályozása, a kormány jelentős árcsökkenésre számít a kijelölt harminc terméknél. Megnéztük, mi látszik ebből a boltokban.","shortLead":"Hétfőtől lépett életbe az egyes élelmiszerekre vonatkozó árrés szabályozása, a kormány jelentős árcsökkenésre számít...","id":"20250317_arrestop-elso-napja-boltok-arak-tojas-vaj-tej-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a59d46f-1481-4e3d-829f-c06a87ca7305.jpg","index":0,"item":"d2d403bd-3678-4da0-8a38-4129462eb6bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250317_arrestop-elso-napja-boltok-arak-tojas-vaj-tej-ebx","timestamp":"2025. március. 17. 11:35","title":"Kifosztott tojáspult, olcsóbb vaj, drágább tej – körülnéztünk a boltokban az árrésstop első napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37310021-eb9e-4960-b963-217288fe5d40","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kormánykedvenc New Land Media és a Media Dynamics Kft. nem először nyeri meg a feladatot, de most kétszer annyit költhetnek az ország külföldi reklámozására, mint legutóbb.","shortLead":"A kormánykedvenc New Land Media és a Media Dynamics Kft. nem először nyeri meg a feladatot, de most kétszer annyit...","id":"20250317_24-milliard-reklam-Balasy-Magyarorszag-New-Land-Media-Media-Dynamics","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37310021-eb9e-4960-b963-217288fe5d40.jpg","index":0,"item":"1ada537b-a152-4694-bf65-0dde7c4099ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250317_24-milliard-reklam-Balasy-Magyarorszag-New-Land-Media-Media-Dynamics","timestamp":"2025. március. 17. 12:45","title":"24 milliárdos keretből reklámozhatják Balásyék Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi hátulról leütötte a templomból hazafelé tartó nőt, a földön fekvő asszony fejét nagy erővel ütötte, majd elvette a táskáját. A nő sérülései életveszélyesek.","shortLead":"A férfi hátulról leütötte a templomból hazafelé tartó nőt, a földön fekvő asszony fejét nagy erővel ütötte, majd...","id":"20250316_Letartoztattak-a-87-eves-sajokazai-asszony-tamadojat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6.jpg","index":0,"item":"df9b5aec-68bf-4655-a14c-5056b539b0e0","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Letartoztattak-a-87-eves-sajokazai-asszony-tamadojat","timestamp":"2025. március. 16. 14:59","title":"Letartóztatták a 87 éves sajókazai asszony támadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e52a7f0-9313-4143-a37b-200bff6b01b5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sokan nem elégedettek azzal, ahogyan fellépnek a Republikánus Párttal szemben.","shortLead":"Sokan nem elégedettek azzal, ahogyan fellépnek a Republikánus Párttal szemben.","id":"20250316_friss-felmeresek-szerint-melyponton-van-a-Demokrata-Part-nepszerusege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e52a7f0-9313-4143-a37b-200bff6b01b5.jpg","index":0,"item":"a725c26c-95ab-4478-8772-7ae4f3ee3496","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_friss-felmeresek-szerint-melyponton-van-a-Demokrata-Part-nepszerusege","timestamp":"2025. március. 16. 16:41","title":"Friss felmérések szerint soha nem látott mélyponton van a Demokrata Párt népszerűsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08c18c4d-2370-49a7-90a4-f0be1dbdde92","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz rekordbajnok egy hónapon belül kiesett a BL-ből, a kupából, és beleszaladt két súlyos vereségbe a bajnokságban.","shortLead":"Az olasz rekordbajnok egy hónapon belül kiesett a BL-ből, a kupából, és beleszaladt két súlyos vereségbe a bajnokságban.","id":"20250317_thiago-motta-edzo-juventus-ultimatum-olasz-bajnoksag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08c18c4d-2370-49a7-90a4-f0be1dbdde92.jpg","index":0,"item":"c2153f5a-5b28-4a8c-836a-54f37ff3e44f","keywords":null,"link":"/sport/20250317_thiago-motta-edzo-juventus-ultimatum-olasz-bajnoksag","timestamp":"2025. március. 17. 16:45","title":"Kiteszik Mottát, ha nem sikerül összekapnia a bukdácsoló Juventust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfde4aa-149c-4727-969e-dc5c3c7abea0","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A zártkerti övezet lakói azért küzdenek, hogy bevezethessék a közműveket.","shortLead":"A zártkerti övezet lakói azért küzdenek, hogy bevezethessék a közműveket.","id":"20250317_csucshegy-budapest-kivalas-alairasgyujtes-nepszavazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7cfde4aa-149c-4727-969e-dc5c3c7abea0.jpg","index":0,"item":"124d7866-3857-4d0e-b3ed-49c9c6c6f9d3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250317_csucshegy-budapest-kivalas-alairasgyujtes-nepszavazas","timestamp":"2025. március. 17. 17:25","title":"Aláírásgyűjtés kezdődött azért, hogy kiváljon Budapestből egy városrész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]