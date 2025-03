Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"acf7436f-089d-4fda-8895-e78a38d5f4aa","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A herceg 2020-ban költözött az USA-ba feleségével, az amerikai állampolgár Meghan Markle-lel, és már nem először pedzegetik a kitoloncolását. ","shortLead":"A herceg 2020-ban költözött az USA-ba feleségével, az amerikai állampolgár Meghan Markle-lel, és már nem először...","id":"20250318_Harry-herceg-vizum-kitoloncolas-bevandorlas-akta-Amerikai-Egyesult-Allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acf7436f-089d-4fda-8895-e78a38d5f4aa.jpg","index":0,"item":"eeb69659-d686-4ba5-a5c8-51577aff8580","keywords":null,"link":"/elet/20250318_Harry-herceg-vizum-kitoloncolas-bevandorlas-akta-Amerikai-Egyesult-Allamok","timestamp":"2025. március. 18. 15:32","title":"Nyilvánosságra hozhatják Harry herceg bevándorlási iratait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf233fc-2283-49a5-bef1-cdb85b4c4f05","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A népszerű üdítőital három ízvariációval indul újra: hagyományos szőlő, cukormentes Traubisoda Zéró és egy kékszőlő ízű változattal.","shortLead":"A népszerű üdítőital három ízvariációval indul újra: hagyományos szőlő, cukormentes Traubisoda Zéró és egy kékszőlő ízű...","id":"20250318_agrarminiszterium-traubisoda-visszateres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/caf233fc-2283-49a5-bef1-cdb85b4c4f05.jpg","index":0,"item":"124251cb-95ed-4f54-b95b-925b51318147","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250318_agrarminiszterium-traubisoda-visszateres","timestamp":"2025. március. 18. 21:29","title":"Visszatér a Traubisoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da316fc-8cd9-4a73-8aa1-e6f8b8c0abd9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fényt gyújtanak, mert a miniszterelnök kijelentései és a listázásra való felhívás sötét időket idéz.","shortLead":"Fényt gyújtanak, mert a miniszterelnök kijelentései és a listázásra való felhívás sötét időket idéz.","id":"20250318_orban-poloska-beszed-birok-tiltakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0da316fc-8cd9-4a73-8aa1-e6f8b8c0abd9.jpg","index":0,"item":"0a97a462-4ef4-462c-9e37-2aa25f1fa843","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_orban-poloska-beszed-birok-tiltakozas","timestamp":"2025. március. 18. 10:45","title":"Békés akcióra készülnek a bírók a kormányfő poloskázós beszéde miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a78ff653-240e-4e3a-9d95-6695d26ba228","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Akár súlyos pénzbüntetést is kaphat, akit rajtakapnak árusításon vagy a fogyasztáson. A termékek nemcsak tiltottak, hanem súlyos egészségügyi kockázatokat jelenthetnek.","shortLead":"Akár súlyos pénzbüntetést is kaphat, akit rajtakapnak árusításon vagy a fogyasztáson. A termékek nemcsak tiltottak...","id":"20250317_elfbar-pocobart-diakok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a78ff653-240e-4e3a-9d95-6695d26ba228.jpg","index":0,"item":"98bcbd10-6609-4e97-b647-00ee1aee693f","keywords":null,"link":"/elet/20250317_elfbar-pocobart-diakok","timestamp":"2025. március. 17. 10:02","title":"Hiába az ezernyi figyelmeztetés, egyre több Elfbart, és Pocobart találnak diákoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d827e604-8021-4cba-ad70-5dc659117ed6","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Megérkezett az elmúlt évek egyik legintelligensebb sorozatának, a Különválásnak (Severance) a második évada. Idegtépő, de az itt felsorakozó munkahelyi rejtélyek megérdemlik a figyelmet és a türelmet is. Spoilermentes ajánló.","shortLead":"Megérkezett az elmúlt évek egyik legintelligensebb sorozatának, a Különválásnak (Severance) a második évada. Idegtépő...","id":"20250317_severance-kulonvalas-apple-ben-stiller-sorozatajanlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d827e604-8021-4cba-ad70-5dc659117ed6.jpg","index":0,"item":"a1bbffd9-38d5-43e1-8311-b3ab010a7d91","keywords":null,"link":"/elet/20250317_severance-kulonvalas-apple-ben-stiller-sorozatajanlo","timestamp":"2025. március. 17. 15:50","title":"Ezek a főnökök rosszabbak még az ön főnökeinél is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b76c55a5-91fc-4720-8a60-dde054f17a94","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok Iránt fogja felelőssé tenni a jemeni húszik újabb támadásaiért.","shortLead":"Az Egyesült Államok Iránt fogja felelőssé tenni a jemeni húszik újabb támadásaiért.","id":"20250317_Donald-Trump-kemenyen-megfenyegette-Irant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b76c55a5-91fc-4720-8a60-dde054f17a94.jpg","index":0,"item":"5644dc40-d8d8-4ae1-8537-0831dfaeae1c","keywords":null,"link":"/vilag/20250317_Donald-Trump-kemenyen-megfenyegette-Irant","timestamp":"2025. március. 17. 21:40","title":"Donald Trump keményen megfenyegette Iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3878d778-9301-4a48-aca8-a6c64bc94c9c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Bloomberg jelentése szerint az elődökhöz képest 60 százalékkal több fogyott el az iPhone 16e-ből, ami alapján úgy tűnik, a felhasználók elnézik az Apple-nek az áremelést.","shortLead":"A Bloomberg jelentése szerint az elődökhöz képest 60 százalékkal több fogyott el az iPhone 16e-ből, ami alapján...","id":"20250317_apple-iphone-16e-okostelefon-eladas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3878d778-9301-4a48-aca8-a6c64bc94c9c.jpg","index":0,"item":"0de11762-306d-4ee3-ba73-84f7487cc8ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20250317_apple-iphone-16e-okostelefon-eladas","timestamp":"2025. március. 17. 15:03","title":"Hiába a magasabb ár, jól rajtolt az iPhone 16e eladása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8038ddac-b21a-4a64-a5bf-35811786bd32","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az egyre melegebb nyarak gyorsítják az öregedést – sugallja egy amerikai kutatás.","shortLead":"Az egyre melegebb nyarak gyorsítják az öregedést – sugallja egy amerikai kutatás.","id":"20250317_hvg-oregedes-meleg-hoseg-kanikula-hatasa-epigenetikai-eletkorra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8038ddac-b21a-4a64-a5bf-35811786bd32.jpg","index":0,"item":"9c884795-2d23-4804-a914-3df19cbe1016","keywords":null,"link":"/360/20250317_hvg-oregedes-meleg-hoseg-kanikula-hatasa-epigenetikai-eletkorra","timestamp":"2025. március. 17. 16:30","title":"Öregít a nagy meleg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]