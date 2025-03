Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f94bc9b8-3b13-4a58-928a-5ae03fd3b6fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék szerint Varga Zs. Andrásnak nem volt joga elmozdítani Kovács András bírót.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék szerint Varga Zs. Andrásnak nem volt joga elmozdítani Kovács András bírót.","id":"20250318_Kuria-tanacselnok-Varga-Zs-Andras-Kovacs-Andras-fovarosi-torvenyszek-munkaugyi-per-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f94bc9b8-3b13-4a58-928a-5ae03fd3b6fe.jpg","index":0,"item":"ebb0321c-5395-4504-9bf4-6a5e1936bb30","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_Kuria-tanacselnok-Varga-Zs-Andras-Kovacs-Andras-fovarosi-torvenyszek-munkaugyi-per-itelet","timestamp":"2025. március. 18. 10:36","title":"Törvényt sérthetett a Kúria elnöke, amikor indoklás nélkül felfüggesztett egy tanácselnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5384dbf6-adea-4def-bd6f-eea12370b886","c_author":"Mérlegen","category":"kkv","description":"Pincérkedik saját éttermében, de a vendégeknek nem árulja el, hogy ő a tulajdonos, abban pedig biztos volt, hogy előbb-utóbb meglesz a csillag, ha nem idén, akkor majd jövőre. A Mérlegen új adásában Kvasznicza Ferenccel, a Pajta tulajával beszélgettünk.","shortLead":"Pincérkedik saját éttermében, de a vendégeknek nem árulja el, hogy ő a tulajdonos, abban pedig biztos volt...","id":"20250318_Pajta-etterem-michelin-csillag-interju-Kvasznicza-Ferenc-Merlegen-podcast-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5384dbf6-adea-4def-bd6f-eea12370b886.jpg","index":0,"item":"f52df9ee-0c10-4f98-a3fe-96e53f7f259e","keywords":null,"link":"/kkv/20250318_Pajta-etterem-michelin-csillag-interju-Kvasznicza-Ferenc-Merlegen-podcast-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 17:30","title":"Hiába a Michelin-csillag, az ablakot még mindig a tulaj pucolja – a Pajta étterem sztorija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c73d138-ae0d-438e-9f35-bf225a54e584","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Az EU valóban többet költött 2022 óta orosz energiahordozókra, mint Ukrajna támogatására. És ebben nincsenek benne például az orosz olajból finomított indiai termékek. Az indiai olajtermékexport negyede Európába, 10 százaléka az USA-ba ment 2023-ban.","shortLead":"Az EU valóban többet költött 2022 óta orosz energiahordozókra, mint Ukrajna támogatására. És ebben nincsenek benne...","id":"20250318_Trump-USA-EU-orosz-olaj-india","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c73d138-ae0d-438e-9f35-bf225a54e584.jpg","index":0,"item":"5508f77c-41f5-48cd-8874-9cd23ee24d71","keywords":null,"link":"/360/20250318_Trump-USA-EU-orosz-olaj-india","timestamp":"2025. március. 18. 17:30","title":"Trump az EU-ra mutogat, pedig az USA is habzsolja az orosz olajat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5722bbff-d096-4cd7-8d80-31a626176d5c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Petko Gancsevet azzal fogadta a felesége, hogy bemondta a tévé a halálhírét.","shortLead":"Petko Gancsevet azzal fogadta a felesége, hogy bemondta a tévé a halálhírét.","id":"20250318_gyaszszunet-futballista-bulgaria-arda-levszki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5722bbff-d096-4cd7-8d80-31a626176d5c.jpg","index":0,"item":"4d4151aa-d671-48f0-832d-f1c6bec0e663","keywords":null,"link":"/elet/20250318_gyaszszunet-futballista-bulgaria-arda-levszki","timestamp":"2025. március. 18. 12:54","title":"Gyászszünetet tartottak egy futballista emlékére, pedig nem is halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A hitoktatót szexuális erőszak és szexuális visszaélés bűntettével vádolják.","shortLead":"A hitoktatót szexuális erőszak és szexuális visszaélés bűntettével vádolják.","id":"20250318_fegyhazbuntetes-ugyeszseg-molesztalas-hitoktato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8.jpg","index":0,"item":"b9c166d0-8519-474e-b146-f881de0c54a7","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_fegyhazbuntetes-ugyeszseg-molesztalas-hitoktato","timestamp":"2025. március. 18. 10:39","title":"Fegyházbüntetést kért az ügyészség a kislányokat molesztáló hitoktatóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748242fd-709b-4281-8c49-d3d8e051559f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) négy további kérdést is hitelesített, de ettől még egyáltalán nem biztos, hogy lesz népszavazás. Érdekes a kezdeményező személye is.","shortLead":"A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) négy további kérdést is hitelesített, de ettől még egyáltalán nem biztos...","id":"20250317_Ujra-nekifutnak-a-kotelezo-kamarai-tagdij-elleni-nepszavazasnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/748242fd-709b-4281-8c49-d3d8e051559f.jpg","index":0,"item":"4ae54d53-d468-4590-aef1-01e9843f406c","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Ujra-nekifutnak-a-kotelezo-kamarai-tagdij-elleni-nepszavazasnak","timestamp":"2025. március. 17. 21:51","title":"Újra nekifutnak a kötelező kamarai tagdíj elleni népszavazásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba229609-1343-4ef5-9fc9-dde266ad6b55","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Global Times arról írt, hogy az amerikai kormány úgy dobta el az Amerika Hangját, mint egy koszos rongyot.","shortLead":"A Global Times arról írt, hogy az amerikai kormány úgy dobta el az Amerika Hangját, mint egy koszos rongyot.","id":"20250318_kinai-media-trump-amerika-hangja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba229609-1343-4ef5-9fc9-dde266ad6b55.jpg","index":0,"item":"49527983-0c45-4992-8ad3-0b901e2f0549","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250318_kinai-media-trump-amerika-hangja","timestamp":"2025. március. 18. 13:36","title":"Azon örömködik a kínai média, hogy Trumpék beszántják az Amerika Hangját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf233fc-2283-49a5-bef1-cdb85b4c4f05","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A népszerű üdítőital három ízvariációval indul újra: hagyományos szőlő, cukormentes Traubisoda Zéró és egy kékszőlő ízű változattal.","shortLead":"A népszerű üdítőital három ízvariációval indul újra: hagyományos szőlő, cukormentes Traubisoda Zéró és egy kékszőlő ízű...","id":"20250318_agrarminiszterium-traubisoda-visszateres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/caf233fc-2283-49a5-bef1-cdb85b4c4f05.jpg","index":0,"item":"124251cb-95ed-4f54-b95b-925b51318147","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250318_agrarminiszterium-traubisoda-visszateres","timestamp":"2025. március. 18. 21:29","title":"Visszatér a Traubisoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]