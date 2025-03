Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0557ea8e-2507-4800-8af1-b5b53bea04de","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kirill Dmitrijev arról beszélt, hogy a SpaceX vezetőjével szeretne együttműködni a Roszkoszmosz és a Roszatom is.","shortLead":"Kirill Dmitrijev arról beszélt, hogy a SpaceX vezetőjével szeretne együttműködni a Roszkoszmosz és a Roszatom is.","id":"20250318_oroszorszag-elon-musk-mars-misszio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0557ea8e-2507-4800-8af1-b5b53bea04de.jpg","index":0,"item":"69c074da-629c-41c5-bf60-32213e67fc49","keywords":null,"link":"/tudomany/20250318_oroszorszag-elon-musk-mars-misszio","timestamp":"2025. március. 18. 17:04","title":"Oroszország Elon Muskkal tárgyalna a Mars-misszióról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd78d8c-ec7e-4862-9397-92b1995d0e4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miniszterelnöki biztosként segíti Orbán Viktor munkáját Kőnig Róbert gyerekorvos, az erről szóló kormányfői videóban pedig együtt népszerűsítették az „új doki” kötetét, amely a HVG Könyveknél jelent meg. Azt is megtudtuk, hogy Orbánék és Deutsch Tamásék hogyan futottak össze a sürgősségin, és ki miért rohant oda a gyerekével.","shortLead":"Miniszterelnöki biztosként segíti Orbán Viktor munkáját Kőnig Róbert gyerekorvos, az erről szóló kormányfői videóban...","id":"20250319_konig-doki-orban-viktor-hvg-konyv-dedikalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dd78d8c-ec7e-4862-9397-92b1995d0e4e.jpg","index":0,"item":"ab9b7ca3-9f43-4fcf-b7bc-e07a3163da64","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_konig-doki-orban-viktor-hvg-konyv-dedikalas","timestamp":"2025. március. 19. 10:20","title":"A HVG Könyveknél megjelent kötetét dedikálta Orbán Viktornak az új miniszterelnöki biztosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfa5cedf-7f8c-45cd-aa3d-0372372b8ea7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hangélmény biztosan jobb lenne, de a világ közben másfelé halad.","shortLead":"A hangélmény biztosan jobb lenne, de a világ közben másfelé halad.","id":"20250320_Visszaterhetnenek-V10-es-motor-Forma-1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfa5cedf-7f8c-45cd-aa3d-0372372b8ea7.jpg","index":0,"item":"b9c74ea9-0bd1-474f-8808-d824cb4fb5f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250320_Visszaterhetnenek-V10-es-motor-Forma-1","timestamp":"2025. március. 20. 08:05","title":"Visszatérhetnének a V10-es motorok a Forma–1-be – egy feltétellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c5cf89-523c-4be3-aa6b-2a443914cb00","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Beperelte a profi tenisz irányító szervezeteit a Novak Djokovic és Vasek Pospisil által alapított érdekvédelmi szövetség, amely több jogot követel a játékosoknak.","shortLead":"Beperelte a profi tenisz irányító szervezeteit a Novak Djokovic és Vasek Pospisil által alapított érdekvédelmi...","id":"20250319_novak-djokovic-ptpa-tenisz-szervezetek-per-jolet-ranglista-penzdijak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17c5cf89-523c-4be3-aa6b-2a443914cb00.jpg","index":0,"item":"7bfa7281-da47-4911-99f0-482201e88907","keywords":null,"link":"/sport/20250319_novak-djokovic-ptpa-tenisz-szervezetek-per-jolet-ranglista-penzdijak","timestamp":"2025. március. 19. 11:46","title":"Háborút indítottak Djokovicék a teniszt „kartellként” irányító szervezetek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d369de-34e0-4ec2-be47-fb71e8098af2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hűtőre és mikróra gyűjt a mentők szervezete a Budapestre rendelt munkatársaknak, hogy meg tudják melegíteni az ételt, amit egy cég ajánlott fel számukra – írja a 444.hu. ","shortLead":"Hűtőre és mikróra gyűjt a mentők szervezete a Budapestre rendelt munkatársaknak, hogy meg tudják melegíteni az ételt...","id":"20250319_mentok-mikro-huto-gyujtes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88d369de-34e0-4ec2-be47-fb71e8098af2.jpg","index":0,"item":"19839ec2-ec41-45b3-af9a-29d6cb7e2c18","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_mentok-mikro-huto-gyujtes","timestamp":"2025. március. 19. 12:17","title":"Mikróra és hűtőre gyűjtenek a mentőknek, hogy megehessék a nekik felajánlott ételt, a mentőszolgálat szerint ez provokáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b248e519-7f34-4654-9144-4a0e1997e316","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hazánkba is megérkezett az Apple 2022-ben bemutatott fizetési funkciója, a Tap to Pay, ami elsősorban a kisvállalkozások számára jelenthet könnyebbséget.","shortLead":"Hazánkba is megérkezett az Apple 2022-ben bemutatott fizetési funkciója, a Tap to Pay, ami elsősorban...","id":"20250318_apple-iphone-tap-to-pay-kartyaterminal-funkcio-magyarorszagi-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b248e519-7f34-4654-9144-4a0e1997e316.jpg","index":0,"item":"be1feb30-d5dc-4290-a96a-6af295a30d4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250318_apple-iphone-tap-to-pay-kartyaterminal-funkcio-magyarorszagi-megjelenes","timestamp":"2025. március. 18. 16:03","title":"iPhone-ja van? Már kártyaterminálként is használhatja, Magyarországon is megjelent az érintéses fizetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f1ead6-eb3f-4e1c-9c28-b7c7a80e530c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt gondolják, kicsi rá az esély, hogy valamelyik gyerek szórakozik.","shortLead":"Azt gondolják, kicsi rá az esély, hogy valamelyik gyerek szórakozik.","id":"20250319_Bombariado-Csepel-Ukrajna-ukran-menekultek-oktatas-ukran-magyar-iskola","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42f1ead6-eb3f-4e1c-9c28-b7c7a80e530c.jpg","index":0,"item":"1b7ecea7-4b33-4484-abb8-13cbc1778905","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Bombariado-Csepel-Ukrajna-ukran-menekultek-oktatas-ukran-magyar-iskola","timestamp":"2025. március. 19. 10:27","title":"A héten már négyszer volt bombariadó egy ukrán menekülteket fogadó csepeli iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2756a438-c898-4d3a-9674-27312fa20363","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"17 fok is lehet.","shortLead":"17 fok is lehet.","id":"20250320_idojaras-meteorologia-csillagaszati-tavasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2756a438-c898-4d3a-9674-27312fa20363.jpg","index":0,"item":"c5bfac89-14c2-4ade-bccc-bc3f8d39b529","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_idojaras-meteorologia-csillagaszati-tavasz","timestamp":"2025. március. 20. 05:19","title":"Tovább emelkedik a hőmérséklet a csillagászati tavasz első napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]