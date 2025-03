Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"93bbef32-8bfe-4ef1-a3ae-190f66b64c74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Wonder Womant alakító Gal Gadot neve is felkerült a hollywoodi hírességek sétányára, aminek nem mindenki örült.","shortLead":"A Wonder Womant alakító Gal Gadot neve is felkerült a hollywoodi hírességek sétányára, aminek nem mindenki örült.","id":"20250319_Gal-Gadot-hollywood-csillag-avatas-tuntetes-izrael-palesztin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93bbef32-8bfe-4ef1-a3ae-190f66b64c74.jpg","index":0,"item":"c42e5631-db21-417a-8988-2b9f10681981","keywords":null,"link":"/elet/20250319_Gal-Gadot-hollywood-csillag-avatas-tuntetes-izrael-palesztin","timestamp":"2025. március. 19. 09:26","title":"Gal Gadot hollywoodi csillagavatásán összecsaptak a palesztin- és Izrael-párti tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e878882d-b0c0-40ba-8e76-1010dac9304b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Business Insider olyan világvárosokat gyűjtött össze, ahol a legmagasabb életminőséget lehet kihozni a legalacsonyabb megélhetési költségekből. ","shortLead":"A Business Insider olyan világvárosokat gyűjtött össze, ahol a legmagasabb életminőséget lehet kihozni a legalacsonyabb...","id":"20250319_olcso-elheto-varosok-budapest-arak-koltsegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e878882d-b0c0-40ba-8e76-1010dac9304b.jpg","index":0,"item":"ef294ae2-132a-421b-ba6d-aab6489c2838","keywords":null,"link":"/elet/20250319_olcso-elheto-varosok-budapest-arak-koltsegek","timestamp":"2025. március. 19. 06:01","title":"Nyolc élhető és megfizethető város – Budapest is felkerült a listára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb0ba444-42bc-48fb-913d-94ff88c4896c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Samsung új telefonjai után a korábbi Galaxy okostelefonok és táblagépek is megkapják az Android 15-re épülő One UI 7-et. A gyakorlatban ez sok új funkciót jelent a mobilokon. A szoftverfrissítés érkezésére több körben számíthatnak az érintettek.","shortLead":"A Samsung új telefonjai után a korábbi Galaxy okostelefonok és táblagépek is megkapják az Android 15-re épülő One UI...","id":"20250319_samsung-galaxy-mobilok-tablagepek-oneui-7-frissites-android-15","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb0ba444-42bc-48fb-913d-94ff88c4896c.jpg","index":0,"item":"92b5dfff-0fcd-4d7c-b99b-36d5e52f7ffc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_samsung-galaxy-mobilok-tablagepek-oneui-7-frissites-android-15","timestamp":"2025. március. 19. 08:03","title":"Ha Samsung mobilja van, vésse be a naptárába ezt: kap majd egy csomó mindent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a39571-40be-4f97-b86f-0e77da84b31e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fellebbviteli bíróságon februárba véget ért az ismert producer, P. Koltai Gábor elleni büntetőeljárás. Koltai Róbert és Pogány Judit fiát költségvetési csalásért, okirat hamisításért és pénzmosásért ítélték el jogerősen még tavaly.","shortLead":"A fellebbviteli bíróságon februárba véget ért az ismert producer, P. Koltai Gábor elleni büntetőeljárás. Koltai Róbert...","id":"20250319_Rabolintott-a-birosag-Koltai-Robert-es-Pogany-Judit-fianak-felfuggesztett-bortonbuntetesere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38a39571-40be-4f97-b86f-0e77da84b31e.jpg","index":0,"item":"de4dfcc5-60f8-4b23-b3b9-ba40a75521c5","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Rabolintott-a-birosag-Koltai-Robert-es-Pogany-Judit-fianak-felfuggesztett-bortonbuntetesere","timestamp":"2025. március. 19. 09:10","title":"Rábólintott a bíróság Koltai Róbert és Pogány Judit fiának felfüggesztett börtönbüntetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8272c555-d2fd-42f3-a143-a3be26626b32","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ellenzéki képviselők a Pride betiltását lehetővé tevő kormánypárti előterjesztés szavazásakor tiltakoztak.","shortLead":"Az ellenzéki képviselők a Pride betiltását lehetővé tevő kormánypárti előterjesztés szavazásakor tiltakoztak.","id":"20250319_pride-betiltas-parlamenti-szavazas-momentum-kepviselok-bayer-zsolt-poloska","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8272c555-d2fd-42f3-a143-a3be26626b32.jpg","index":0,"item":"cb8c80e3-00a1-45a8-b940-998e415f1c69","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_pride-betiltas-parlamenti-szavazas-momentum-kepviselok-bayer-zsolt-poloska","timestamp":"2025. március. 19. 10:23","title":"Tetvezi-poloskázza Bayer a parlamentben füstgyertyát gyújtó momentumosokat, szerinte Bányai Gábor meg is halhatott volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"463d9067-b7c1-4748-919c-fe08bde20625","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője lebarmozta és bolsevikozta a füstgyertyázó képviselőket. Bányai Gábor pedig videót készített a parlamenti akcióról.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője lebarmozta és bolsevikozta a füstgyertyázó képviselőket. Bányai Gábor pedig videót készített...","id":"20250318_kocsis-mate-banyai-gabor-rosszullet-fustgyertyazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/463d9067-b7c1-4748-919c-fe08bde20625.jpg","index":0,"item":"b7c6b290-d865-48ce-a7ac-224fd6362777","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_kocsis-mate-banyai-gabor-rosszullet-fustgyertyazas","timestamp":"2025. március. 18. 15:48","title":"Kocsis Máté: A Covidot alig túlélő Bányai Gábor rosszul lett a füstgyertyázástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy helyre sűríti a legfontosabb biztonsági funkciókat a TikTok, érdemes lehet megnyitni, hogy átnézze, mennyire védi a profilját – és az adatait.","shortLead":"Egy helyre sűríti a legfontosabb biztonsági funkciókat a TikTok, érdemes lehet megnyitni, hogy átnézze, mennyire védi...","id":"20250318_tiktok-biztonsagi-kozpont-uj-funkcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b.jpg","index":0,"item":"029ce955-4efd-47b7-9d81-28fbf2241cfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250318_tiktok-biztonsagi-kozpont-uj-funkcio","timestamp":"2025. március. 18. 13:03","title":"Jelez, ha baj van, de a megelőzésben is segít a TikTok újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"230ec3ad-28e5-4270-b37d-d134a707b176","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A 4iG, a Corvinus Zrt. és a Magyar Vagon is százmilliárdokat kapott akvizíciókra, például a Vodafone vagy a Talgo felvásárlására.","shortLead":"A 4iG, a Corvinus Zrt. és a Magyar Vagon is százmilliárdokat kapott akvizíciókra, például a Vodafone vagy a Talgo...","id":"20250318_800-milliardot-osztott-ki-a-kormany-haveri-cegeknek-az-Eximbankon-keresztul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/230ec3ad-28e5-4270-b37d-d134a707b176.jpg","index":0,"item":"e746cf5c-a1ae-43ca-85f4-5b99f81e0bf2","keywords":null,"link":"/kkv/20250318_800-milliardot-osztott-ki-a-kormany-haveri-cegeknek-az-Eximbankon-keresztul","timestamp":"2025. március. 18. 14:57","title":"Sok pénzt adott a kormány a hozzá közel álló cégeknek az Eximbankon keresztül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]