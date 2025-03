Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3cab2292-952d-479c-ba1c-a686d982065c","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A társadalom felső harmada a butának tekintett falusi szegényekre hárítja a Fidesz negyedik kétharmadát, de óriásit téved: nem igaz, hogy a vidék a kormánypárt erős bázisa, annak minden társadalmi rétegben stabil szavazótábora van – mondja Kovách Imre szociológus, egy provokatív állításokkal teli, friss tanulmánykötet szerkesztője, és egyik szerzője. Minden, amit tudni lehet a mai magyar társadalomról, amely nem is olyan töredezett, mint gondolnánk.","shortLead":"A társadalom felső harmada a butának tekintett falusi szegényekre hárítja a Fidesz negyedik kétharmadát, de óriásit...","id":"20250321_hvg-ontudatra-ebredok-kovach-imre-interju-varos-videk-kozeledeser-szabadsagvagy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3cab2292-952d-479c-ba1c-a686d982065c.jpg","index":0,"item":"9689a814-2cb0-4e48-8603-9b119c2f2cbe","keywords":null,"link":"/360/20250321_hvg-ontudatra-ebredok-kovach-imre-interju-varos-videk-kozeledeser-szabadsagvagy","timestamp":"2025. március. 21. 06:30","title":"Éppen az a vidéki új elit állhat a Tisza Párt előretörése mögött, amit a Fidesz nevelt ki és neki és Timothée Chalamet-nek, mit és hogyan kell csinálniuk.","shortLead":"Gwyneth Paltrow azt mondta, túlságosan feszengene, ha valaki más mondaná meg neki és Timothée Chalamet-nek, mit és...","id":"20250320_Gwyneth-Paltrow-intimitas-koordinator-Timothee-Chalamet-forgatas-hollywood-Marty-Supreme","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b61c7e10-d6b6-4c09-a31b-788dbb63cd7e.jpg","index":0,"item":"058c0106-1e16-4b77-8c1e-691143e18bfd","keywords":null,"link":"/elet/20250320_Gwyneth-Paltrow-intimitas-koordinator-Timothee-Chalamet-forgatas-hollywood-Marty-Supreme","timestamp":"2025. március. 20. 17:56","title":"Gwyneth Paltrow rászólt az intimitás koordinátorra, hogy vegyen vissza magából beszéde élő Moszkva-barát Ilan Shortól. köröznek 16:34","title":"Trump elárulta, hogy többször is beszélt Putyinnal az elmúlt hetekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3deba086-b13a-46da-a978-cd7f27da3913","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elgázolt egy kerékpárral közlekedő férfit Szigetújfalu polgármestere, Taligás Károly – közölte az RTL Híradó. A férfi meghalt a helyszínen, a rendőrség vizsgálja, hogy Taligás ittas volt-e. A férfi A boszorkányüldözésektől a nőgyilkosságokig című könyvében Silvia Federici azt állítja, ezeknek hasonlóak az okaik, mint a XVI–XVII. században a tomboló boszorkányüldözésnek voltak. Sőt, a boszorkányüldözés újabb korszakát éljük, mondja interjúnkban. 