A Semisonic szerint a Trump-kormányzat „teljesen félreértelmezte" a Closing Time című dalukat, amelyet egy kitoloncolásról szóló videóhoz használtak fel. A Semisonic szerint a Trump-kormányzat „teljesen félreértelmezte" a Closing Time című dalukat, amelyet egy kitoloncolásról szóló videóhoz használtak fel. Újabb zenekar tiltotta meg Trumpnak, hogy felhasználja a zenéjét. A mozdonyvezetőt és másik három embert a tűzoltók mentették ki. A vonat ablakán másztak ki az utasok a tiszaeszlári halálos baleset után. Miniszterelnöki biztosként segíti Orbán Viktor munkáját Kőnig Róbert gyerekorvos, az erről szóló kormányfői videóban pedig együtt népszerűsítették az „új doki" kötetét, amely a HVG Könyveknél jelent meg. Azt is megtudtuk, hogy Orbánék és Deutsch Tamásék hogyan futottak össze a sürgősségin, és ki miért rohant oda a gyerekével. A HVG Könyveknél megjelent kötetét dedikálta Orbán Viktornak az új miniszterelnöki biztosa. Ritka módszerrel szerzett kannabiszolajat négy férfi Memphis mellett: két pitonnal ijesztgették az eladókat. Kígyókkal akartak kirabolni egy benzinkutat Amerikában. A Gázát kettéválasztó Necarim-tengely területéről február 9-én vonultak ki az izraeli katonák, most visszatértek. Újra bevonult az izraeli hadsereg Gázába. A rendező, Sós Bálint Dániel a mindig is olyan filmet akart készíteni, amiben a forma és a tartalom tökéletes egységet alkot. A filmben nem csak a lecsupaszított képi világa különleges, a finanszírozása is párját ritkítja manapság. Tragikus fordulat után súlyos dilemma: a kiskamasz gyerek megóvása vagy az igazság a fontosabb? A legfőbb szabályok elveket jelölnek ki, és a magyar alkotmány a jövőben úgy rendelkezik, hogy van különbség születési alapon ember és ember között. Gergely Márton: Kérem a teremtési sorrend érvényesítését a várólistán, az állásinterjún és a sorállásnál. A 33 éves női vádlott maga is évek óta prostituáltként dolgozott. Azt mondta, bulizni mennek Ausztriába, de prostitúcióra kényszerítette a 16 éves lányt.