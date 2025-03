Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5e4784b7-1620-40cd-b99c-ffe0bdca8ddf","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A legizgalmasabb kérdés persze az, hogy nálunk milyen áron kínálják majd.","shortLead":"A legizgalmasabb kérdés persze az, hogy nálunk milyen áron kínálják majd.","id":"20250320_BYD-Dolphin-Surf-Seagull-olcso-villanyauto-elektromos-auto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e4784b7-1620-40cd-b99c-ffe0bdca8ddf.jpg","index":0,"item":"b55644fa-45ba-4015-a0aa-b2ed63c2a68b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250320_BYD-Dolphin-Surf-Seagull-olcso-villanyauto-elektromos-auto","timestamp":"2025. március. 20. 10:35","title":"Kínában 4 millió forint ez a BYD, ami hamarosan Európában is kapható lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40b4df84-972d-49e7-bb6c-90896750e0ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A strasbourgi bíróságon pert nyert a magyar állammal szemben az az egykori fogvatartott, akit önkényesen megakadályoztak abban, hogy ott lehessen édesanyja és testvére temetésén. Pedig alig volt hátra a büntetéséből, és kifejezetten mintaszerű volt a viselkedése. A férfit képviselő Magyar Helsinki Bizottság a döntéssel kapcsolatban hangsúlyozta: a kegyeleti jog a fogvatartottat is megilleti. ","shortLead":"A strasbourgi bíróságon pert nyert a magyar állammal szemben az az egykori fogvatartott, akit önkényesen...","id":"20250319_fogvatartott-temetes-strasbourg-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40b4df84-972d-49e7-bb6c-90896750e0ac.jpg","index":0,"item":"d30fb63f-2f6f-4cc5-99d0-e162426f0eab","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_fogvatartott-temetes-strasbourg-per","timestamp":"2025. március. 19. 11:48","title":"Pert nyert a rab, akit nem engedtek el sem édesanyja, sem a testvére temetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d0d322-3d1a-4e3a-a594-322d3b4ed0a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megérkezett az első előzetes a klasszikus családi vígjáték második részéhez.","shortLead":"Megérkezett az első előzetes a klasszikus családi vígjáték második részéhez.","id":"20250319_Jamie-Lee-Curtis-es-Lindsay-Lohan-ujra-testet-cserel-a-Nem-ferek-a-borodbe-folytatasaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65d0d322-3d1a-4e3a-a594-322d3b4ed0a4.jpg","index":0,"item":"c8c606de-b932-44fa-83e6-47f412ce0fa6","keywords":null,"link":"/kultura/20250319_Jamie-Lee-Curtis-es-Lindsay-Lohan-ujra-testet-cserel-a-Nem-ferek-a-borodbe-folytatasaban","timestamp":"2025. március. 19. 13:10","title":"Jamie Lee Curtis és Lindsay Lohan újra testet cserél a Nem férek a bőrödbe folytatásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29e8a755-ef4d-4cbd-9ae6-599163a234f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Színészek, énekesek és médiaszereplők is elmondták véleményüket a kedden rohamtempóban elfogadott törvényről.","shortLead":"Színészek, énekesek és médiaszereplők is elmondták véleményüket a kedden rohamtempóban elfogadott törvényről.","id":"20250319_pride-betiltas-hiressegek-velemenye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29e8a755-ef4d-4cbd-9ae6-599163a234f8.jpg","index":0,"item":"69f680da-cf72-42b1-86c0-cbafb880b744","keywords":null,"link":"/elet/20250319_pride-betiltas-hiressegek-velemenye","timestamp":"2025. március. 19. 17:11","title":"„Ma megint sikerült egy hatalmas lépést tenni a sötétség felé” – magyar hírességek a Pride betiltásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cab2292-952d-479c-ba1c-a686d982065c","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A társadalom felső harmada a butának tekintett falusi szegényekre hárítja a Fidesz negyedik kétharmadát, de óriásit téved: már nem igaz, hogy a vidék a kormánypárt erős bázisa, annak minden társadalmi rétegben stabil szavazótábora van – mondja Kovách Imre szociológus, egy provokatív állításokkal teli, friss tanulmánykötet egyik szerzője. Minden, amit tudni lehet a mai magyar társadalomról, amely nem is olyan töredezett, mint gondolnánk.","shortLead":"A társadalom felső harmada a butának tekintett falusi szegényekre hárítja a Fidesz negyedik kétharmadát, de óriásit...","id":"20250321_hvg-ontudatra-ebredok-kovach-imre-interju-varos-videk-kozeledeser-szabadsagvagy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3cab2292-952d-479c-ba1c-a686d982065c.jpg","index":0,"item":"9689a814-2cb0-4e48-8603-9b119c2f2cbe","keywords":null,"link":"/360/20250321_hvg-ontudatra-ebredok-kovach-imre-interju-varos-videk-kozeledeser-szabadsagvagy","timestamp":"2025. március. 21. 06:30","title":"Éppen az a vidéki új elit állhat a Tisza Párt előretörése mögött, amit a Fidesz nevelt ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai elnök ugyanazokat a célpontokat támadja, mint korábban a Fidesz és a PiS, vagyis az igazságszolgáltatást, a sajtót és az egyetemeket, de ő már túltett az illiberális magyar és a lengyel modellen. Merthogy gyorsabban cselekszik és keményebben lép fel. Így vélekedik a Le Monde volt főszerkesztője, a szerkesztőbizottság elnöke.","shortLead":"Az amerikai elnök ugyanazokat a célpontokat támadja, mint korábban a Fidesz és a PiS, vagyis az igazságszolgáltatást...","id":"20250320_Sylvie-Kauffmann-trump-orban-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"e8c19d4d-296d-47ec-85ba-4f4738785052","keywords":null,"link":"/360/20250320_Sylvie-Kauffmann-trump-orban-lapszemle","timestamp":"2025. március. 20. 07:30","title":"Sylvie Kauffmann: Trump, a tanítvány már leelőzte mesterét, Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dd0ed18-62c7-4351-9ac4-3c6ff130eaf3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az elkövetők nagyon hamar lebuktak, a rendőrök a pénzt az egyik rabló melltartójában találták meg.","shortLead":"Az elkövetők nagyon hamar lebuktak, a rendőrök a pénzt az egyik rabló melltartójában találták meg.","id":"20250320_rablas-cegled-vonat-fizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dd0ed18-62c7-4351-9ac4-3c6ff130eaf3.jpg","index":0,"item":"c6c90166-bf65-408e-ac20-f6818b5b2b91","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_rablas-cegled-vonat-fizetes","timestamp":"2025. március. 20. 20:09","title":"Kiraboltak egy nőt Cegléden, aki a vonaton számolta meg a fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"726b4eaf-cdd7-4c93-a400-b74d655f7b7d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Igaz, előtte három hétig napi 350 millió dollárral, azaz közel 128 milliárd forinttal gyarapodott a vagyona.","shortLead":"Igaz, előtte három hétig napi 350 millió dollárral, azaz közel 128 milliárd forinttal gyarapodott a vagyona.","id":"20250319_indonezia-dci-tozsde-reszveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/726b4eaf-cdd7-4c93-a400-b74d655f7b7d.jpg","index":0,"item":"95cf060d-1dbd-4bab-83c3-c06f66760918","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_indonezia-dci-tozsde-reszveny","timestamp":"2025. március. 19. 08:24","title":"Ekkora bukást is régen láthattunk: három nap alatt 1300 milliárd forintot vesztett egy nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]