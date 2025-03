Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"de655a22-5959-4096-948e-96267a33dda3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Három idős nőt is zaklatott a fiatal férfi, aztán másnap egy rendőr elé kanyarodott a rollerével.","shortLead":"Három idős nőt is zaklatott a fiatal férfi, aztán másnap egy rendőr elé kanyarodott a rollerével.","id":"20250321_idos-nok-zaklatas-bukosisak-szatirt-miskolc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de655a22-5959-4096-948e-96267a33dda3.jpg","index":0,"item":"4bfd0039-32f6-41f1-86c7-5f22fbecf542","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_idos-nok-zaklatas-bukosisak-szatirt-miskolc","timestamp":"2025. március. 21. 15:59","title":"Idős nőket zaklató bukósisakos szatírt fogott egy miskolci rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c3d599-fea6-4f10-9c26-b6b0bd1df930","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A momentumosokkal együtt tiltakozó független Hadházy Ákos szerint „a hatalmat mindennél jobban zavarja az, ha ellenszegülnek neki”. Egyúttal újabb tüntetést is meghirdetett jövő keddre, az Erzsébet hídhoz.","shortLead":"A momentumosokkal együtt tiltakozó független Hadházy Ákos szerint „a hatalmat mindennél jobban zavarja az, ha...","id":"20250321_Hadhazyt-sem-kimelte-Kovert-o-is-kapott-12-millios-birsagot-es-kitiltast-fustgyertyazasert-ujabb-tuntetes-lesz-kedden-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17c3d599-fea6-4f10-9c26-b6b0bd1df930.jpg","index":0,"item":"5ec0f5fa-7774-477d-8be4-75b607e3f06d","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_Hadhazyt-sem-kimelte-Kovert-o-is-kapott-12-millios-birsagot-es-kitiltast-fustgyertyazasert-ujabb-tuntetes-lesz-kedden-ebx","timestamp":"2025. március. 21. 11:33","title":"Hadházyt sem kímélte Kövér, 12 milliós bírságot és kitiltást kapott a füstgyertyázásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eadc77d7-721a-4c12-bcc1-d18623311770","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A New Horizons a galaktikus pólus felé, a sötét égbolt felé fordulva végzett méréseket, amikor különleges adatokat rögzített.","shortLead":"A New Horizons a galaktikus pólus felé, a sötét égbolt felé fordulva végzett méréseket, amikor különleges adatokat...","id":"20250320_nasa-new-horizons-urszonda-fenyforras-meres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eadc77d7-721a-4c12-bcc1-d18623311770.jpg","index":0,"item":"2583902b-9e55-425b-a5c4-a86b1c1521f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_nasa-new-horizons-urszonda-fenyforras-meres","timestamp":"2025. március. 20. 16:03","title":"Váratlanul erős fényt mért a NASA űrszondája, és nem tudni, mi lehetett a forrás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db9f460-65a8-463b-973c-ccf2d70237d4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Szűk fél évet kaptak az ukránok, hogy orosz útlevelet kérjenek, akik ezt nem teszik meg, azoknak el kell hagyniuk az otthonukat.","shortLead":"Szűk fél évet kaptak az ukránok, hogy orosz útlevelet kérjenek, akik ezt nem teszik meg, azoknak el kell hagyniuk...","id":"20250320_putyin-ukran-elfoglalt-teruletek-orosz-allampolgarsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6db9f460-65a8-463b-973c-ccf2d70237d4.jpg","index":0,"item":"d352e58a-f774-4137-b909-6634518deebe","keywords":null,"link":"/vilag/20250320_putyin-ukran-elfoglalt-teruletek-orosz-allampolgarsag","timestamp":"2025. március. 20. 16:39","title":"Putyin kiutasítja azokat az ukránokat az elfoglalt területekről, akik nem akarnak orosz állampolgárok lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ccdb370-3def-482b-b1ef-68fb970accbd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az MI-vel fejlesztene új hackertámadási módokat Phenjan, ehhez állítólag már létre is hozott egy új egységet.","shortLead":"Az MI-vel fejlesztene új hackertámadási módokat Phenjan, ehhez állítólag már létre is hozott egy új egységet.","id":"20250321_eszak-koreai-hackerek-mesterseges-intelligencia-research-center-227-uj-hacker-egyseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ccdb370-3def-482b-b1ef-68fb970accbd.jpg","index":0,"item":"ec2fcc84-4720-4cb2-8475-9086fa890661","keywords":null,"link":"/tudomany/20250321_eszak-koreai-hackerek-mesterseges-intelligencia-research-center-227-uj-hacker-egyseg","timestamp":"2025. március. 21. 10:03","title":"Szintet léphetnek Észak-Korea kiberműveletei a mesterséges intelligencia segítségével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"116ff4a9-5e07-4f94-9be6-1b0a84f750ea","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Andrew Tate az X-en azt írta a rajongóinak, hogy 185 ezer dollárt költött egy magánrepülőre azért, hogy „aláírjon egy papírt” Romániában.","shortLead":"Andrew Tate az X-en azt írta a rajongóinak, hogy 185 ezer dollárt költött egy magánrepülőre azért, hogy „aláírjon...","id":"20250322_tate-fiverek-romania-visszateres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/116ff4a9-5e07-4f94-9be6-1b0a84f750ea.jpg","index":0,"item":"6f090e20-820f-492f-8a2e-3dfcc1018409","keywords":null,"link":"/elet/20250322_tate-fiverek-romania-visszateres","timestamp":"2025. március. 22. 11:26","title":"„Ártatlan emberek nem futnak el semmitől” – visszatértek Romániába a Tate fivérek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc7e677-fd56-480a-8732-cd7ab6501fb2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint létezik olyan forgatókönyv, hogy a herpeszvírus az orron keresztül fertőzzön, és ha ez megtörténik, az igen komoly következményekkel jár.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint létezik olyan forgatókönyv, hogy a herpeszvírus az orron keresztül fertőzzön, és ha...","id":"20250321_herpeszvirus-fertozes-emberi-agy-neurologiai-problemak-viselkedes-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dc7e677-fd56-480a-8732-cd7ab6501fb2.jpg","index":0,"item":"34b847b7-6510-4286-adaa-316c452a4de5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250321_herpeszvirus-fertozes-emberi-agy-neurologiai-problemak-viselkedes-kutatas","timestamp":"2025. március. 21. 08:03","title":"Kiderült, hogy az agyba is bejuthat a herpeszvírus, és ez pont annyira aggasztó, amennyire úgy hangzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c376c6e-7103-485f-b1f5-bfb683639a90","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A 19 éves fiút november óta kórházban ápolták.","shortLead":"A 19 éves fiút november óta kórházban ápolták.","id":"20250321_szerbia-ujvideki-tragedia-ujabb-halalos-aldozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c376c6e-7103-485f-b1f5-bfb683639a90.jpg","index":0,"item":"165f9c5b-52ec-4803-b1a8-54b53f2acb42","keywords":null,"link":"/vilag/20250321_szerbia-ujvideki-tragedia-ujabb-halalos-aldozat","timestamp":"2025. március. 21. 13:10","title":"Elhunyt az újvidéki tragédia egyik sérültje, tizenhatra emelkedett a halálos áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]