Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"53f817ee-4ce4-4b13-abdc-0bf74dbd760e","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Donald Trump autokratikus állammá alakítja országát, és ebben olyan fejlemény segíti őt, amelyet az USA alapító atyái nem láttak előre – állítja Steven Levitsky harvardi professzor, a „Hogyan halnak meg a demokráciák” című, Daniel Ziblattal közösen írt bestseller társszerzője.","shortLead":"Donald Trump autokratikus állammá alakítja országát, és ebben olyan fejlemény segíti őt, amelyet az USA alapító atyái...","id":"20250322_Steven-Levitsky-Spiegel-Az-USA-megszunik-demokracia-lenni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53f817ee-4ce4-4b13-abdc-0bf74dbd760e.jpg","index":0,"item":"27bf081d-7aaa-4d6c-86fe-665739cb3aa7","keywords":null,"link":"/360/20250322_Steven-Levitsky-Spiegel-Az-USA-megszunik-demokracia-lenni","timestamp":"2025. március. 22. 09:31","title":"„Az USA megszűnik demokrácia lenni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f00057-2544-448e-ae13-ee616593e028","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A Csík zenekar prímásaként, valamint a népzene és a kortárs könnyűzene első számú „házasítójaként” ismert Szabó Attila hétévesen, pont ötven éve lépett először színpadra. Az évfordulót Kossuth-díjas barátaival és családi zenekarával ünnepli március 29-én, Egerben.","shortLead":"A Csík zenekar prímásaként, valamint a népzene és a kortárs könnyűzene első számú „házasítójaként” ismert Szabó Attila...","id":"20250322_szabo-attila-csik-zenekar-interju-lovasi-presser-brody","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8f00057-2544-448e-ae13-ee616593e028.jpg","index":0,"item":"4a909a5d-a07d-43f6-a661-16c88d2d5142","keywords":null,"link":"/elet/20250322_szabo-attila-csik-zenekar-interju-lovasi-presser-brody","timestamp":"2025. március. 22. 19:40","title":"„Az embereknek játszunk, nem kérdezzük meg tőlük, hogy kire szavaztak” – Presser, Bródy, Lovasi is fellép Szabó Attilával a félévszázados koncertjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy erzsébetvárosi kocsmánál matricázott.","shortLead":"Egy erzsébetvárosi kocsmánál matricázott.","id":"20250323_Megtamadtak-a-Momentum-aktivistajat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"88038511-23dc-4021-8134-62509b5ff9fd","keywords":null,"link":"/itthon/20250323_Megtamadtak-a-Momentum-aktivistajat","timestamp":"2025. március. 23. 09:51","title":"Megtámadták a Momentum aktivistáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03ecc71f-7ad0-4afc-9398-a8729655dd37","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadásban lakóházak, autók és közösségi épületek gyulladtak ki.","shortLead":"A támadásban lakóházak, autók és közösségi épületek gyulladtak ki.","id":"20250322_Dronokkal-tamadta-Zaporizzsjat-az-orosz-legiero","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03ecc71f-7ad0-4afc-9398-a8729655dd37.jpg","index":0,"item":"aef99e55-1c38-417d-b9e1-67882f5bd4f9","keywords":null,"link":"/vilag/20250322_Dronokkal-tamadta-Zaporizzsjat-az-orosz-legiero","timestamp":"2025. március. 22. 20:26","title":"Drónokkal támadta Zaporizzsját az orosz légierő, egy apát és lányát a romok alatt találtak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a73314ef-8d0b-45d6-982e-50c13573f8f0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA mellett Kína is elkezdte vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a Holdra telepített rádióteleszkópokkal vizsgálja a világűr múltját.","shortLead":"A NASA mellett Kína is elkezdte vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a Holdra telepített rádióteleszkópokkal vizsgálja...","id":"20250321_hold-radioteleszkop-felepitese-vilagegyetem-vizsgalata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a73314ef-8d0b-45d6-982e-50c13573f8f0.jpg","index":0,"item":"95bccecc-a899-4120-a725-2a3fa2701c62","keywords":null,"link":"/tudomany/20250321_hold-radioteleszkop-felepitese-vilagegyetem-vizsgalata","timestamp":"2025. március. 21. 16:03","title":"30 kilométeres rádióteleszkóp-rendszert telepítene a Holdra Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f2bd01-26e7-4082-aed7-5dcb8f2df55d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Állami Számvevőszék feljelentése alapján a Nemzeti Nyomozó Iroda indított vizsgálatot a Matolcsy György leköszönő jegybankelnökhöz köthető alapítványok ügyében.","shortLead":"Az Állami Számvevőszék feljelentése alapján a Nemzeti Nyomozó Iroda indított vizsgálatot a Matolcsy György leköszönő...","id":"20250321_matolcsy-alapitvanyok-nyomozas-NNI-ASZ-pallas-athene-domus-meriti-Optima-Befektetesi-Zrt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17f2bd01-26e7-4082-aed7-5dcb8f2df55d.jpg","index":0,"item":"553a14e2-12c8-413f-aa03-33a2a3913d14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250321_matolcsy-alapitvanyok-nyomozas-NNI-ASZ-pallas-athene-domus-meriti-Optima-Befektetesi-Zrt","timestamp":"2025. március. 21. 13:49","title":"Már nyomoznak a Matolcsy-féle MNB-alapítványok ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40b2530-88e2-4f1c-9efb-8ebc99de07f5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Izrael történetében ez az első alkalom, hogy menesztették a Sin Bét főnökét.","shortLead":"Izrael történetében ez az első alkalom, hogy menesztették a Sin Bét főnökét.","id":"20250321_izrael-benjamin-netanjahu-belbiztonsagi-szolgalat-sin-bet-ronen-bar-menesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b40b2530-88e2-4f1c-9efb-8ebc99de07f5.jpg","index":0,"item":"20a81701-3819-44e2-8d66-07adebf1830b","keywords":null,"link":"/vilag/20250321_izrael-benjamin-netanjahu-belbiztonsagi-szolgalat-sin-bet-ronen-bar-menesztes","timestamp":"2025. március. 21. 11:43","title":"Netanjahu kirúgta az izraeli belbiztonsági szolgálat vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ae6e8b-704c-4b55-9019-1771374c8980","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány „még viccnek is rossz” reakciója után a Tisza vezetője azt kérdezte Orbán Viktortól, hogy valóban a lányáé-e a balatoni gigakúria, amely miatt elterelték még a kéktúrát is. ","shortLead":"A kormány „még viccnek is rossz” reakciója után a Tisza vezetője azt kérdezte Orbán Viktortól, hogy valóban a lányáé-e...","id":"20250322_magyar-peter-orban-viktor-roban-rahel-hatvanpuszta-balatonhenye-birtok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11ae6e8b-704c-4b55-9019-1771374c8980.jpg","index":0,"item":"bdca6c2b-0783-4edb-9ed5-b3f75048a5f1","keywords":null,"link":"/itthon/20250322_magyar-peter-orban-viktor-roban-rahel-hatvanpuszta-balatonhenye-birtok","timestamp":"2025. március. 22. 16:05","title":"„A pánikszoba is a szülőknek készült?” – Magyar Péternek vannak még kérdései Hatvanpusztáról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]