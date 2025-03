Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"08cfdfa1-d472-4c5a-a8ff-c297339ba739","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Idén is menetelt volna április 20-án a Magyar Kétfarkú Kutya Párt a marihuána legalizációjáért. Ezt eddig megtehették, most viszont az engedélyező rendőrség váratlant húzott. Pedig meg se szavazta az Országgyűlés a drogok „népszerűsítését” tiltó Alaptörvény-módosítást.","shortLead":"Idén is menetelt volna április 20-án a Magyar Kétfarkú Kutya Párt a marihuána legalizációjáért. Ezt eddig megtehették...","id":"20250321_rendorseg-kutyapart-alaptorveny-modositas-marihuana-legalizalasa-felvonulas-rendorseg-engedelyezes-tiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08cfdfa1-d472-4c5a-a8ff-c297339ba739.jpg","index":0,"item":"031144e3-0f57-4951-953b-8e8496ef4afc","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_rendorseg-kutyapart-alaptorveny-modositas-marihuana-legalizalasa-felvonulas-rendorseg-engedelyezes-tiltas","timestamp":"2025. március. 21. 17:16","title":"Engedélyezte a rendőrség a Kutyapárt tüntetését, de ha addigra elfogadnák a drogtilalmi Alaptörvény-módosítást, akkor mégsem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32165344-7a3a-40dc-9db9-eeece810acf5","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"eurologus","description":"A Covid-19 világjárvány kellős közepén Európa vezetői meglepték a világot, amikor 2020 nyarán igen nagynak számító gazdaság fellendülési támogatási programot RRF összerakták. Mind a méretét – 750 milliárd eurót terveztek elkölteni 2026 végéig -, mind a finanszírozási módját tekintve újdonságként hatott a közös alap létrehozása. A valóság azonban közbeszólt, és ma a fejlesztések és beruházások megvalósításában élen járó tagállamok is komoly kihívásokkal állnak szemben.","shortLead":"A Covid-19 világjárvány kellős közepén Európa vezetői meglepték a világot, amikor 2020 nyarán igen nagynak számító...","id":"20250322_COVID_RRF_unios-forrasok_jogallamisag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32165344-7a3a-40dc-9db9-eeece810acf5.jpg","index":0,"item":"ac7b83d1-f333-4c08-ab28-0106a78ed31c","keywords":null,"link":"/eurologus/20250322_COVID_RRF_unios-forrasok_jogallamisag","timestamp":"2025. március. 22. 11:30","title":"Nem csak a magyarokra nézve jár súlyos következményekkel, hogy csúszik az uniós helyreállítási alap felhasználása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7564c4ae-fe04-471c-a766-582a0965ac27","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Olyan a jelenet, mint egy Belmondo-film, de szerencsére megúszták a rendőrök. ","shortLead":"Olyan a jelenet, mint egy Belmondo-film, de szerencsére megúszták a rendőrök. ","id":"20250322_Tiz-rendor-serult-meg-Parizsban-amikor-egymas-autoit-tortek-ossze-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7564c4ae-fe04-471c-a766-582a0965ac27.jpg","index":0,"item":"b125bfce-729a-4019-b8fc-8183234a39b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250322_Tiz-rendor-serult-meg-Parizsban-amikor-egymas-autoit-tortek-ossze-video","timestamp":"2025. március. 22. 17:33","title":"Tíz rendőr és három járőrautó sérült meg Párizsban, amikor egymás autóit törték össze egy üldözésnél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0799b0c-14d3-4081-90ab-dd11d346d3ea","c_author":"4iG Informatikai Zrt. ","category":"brandchannel","description":"A Bizottság döntése alapján 2025 januárjában megkezdődött a Közös Európai Mezőgazdasági Adattér (Common European Agricultural Data Space – CEADS) létrehozása. A CEADS célja egy európai keretrendszer kialakítása, amely biztonságos, átlátható és felelősségteljes módon könnyíti meg az adatok megosztását, feldolgozását és elemzését. Alapvető eszközként szolgál majd az ágazat digitális és zöld átállásának felgyorsításához, az adminisztratív terhek csökkentéséhez, valamint a mesterségesintelligencia-eszközök alkalmazásának megalapozásához.","shortLead":"A Bizottság döntése alapján 2025 januárjában megkezdődött a Közös Európai Mezőgazdasági Adattér (Common European...","id":"20250220_4iG_Kozos-Europai-Mezogazdasagi-Adatter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0799b0c-14d3-4081-90ab-dd11d346d3ea.jpg","index":0,"item":"35c13be9-df34-4cd2-aa1b-0979ab98aa69","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250220_4iG_Kozos-Europai-Mezogazdasagi-Adatter","timestamp":"2025. március. 22. 15:30","title":"Mi történik a mezőgazdasággal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"4iG Group","c_partnerlogo":"2b533719-cdbe-4980-9b60-a426eaa5e8d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"116ff4a9-5e07-4f94-9be6-1b0a84f750ea","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Andrew Tate az X-en azt írta a rajongóinak, hogy 185 ezer dollárt költött egy magánrepülőre azért, hogy „aláírjon egy papírt” Romániában.","shortLead":"Andrew Tate az X-en azt írta a rajongóinak, hogy 185 ezer dollárt költött egy magánrepülőre azért, hogy „aláírjon...","id":"20250322_tate-fiverek-romania-visszateres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/116ff4a9-5e07-4f94-9be6-1b0a84f750ea.jpg","index":0,"item":"6f090e20-820f-492f-8a2e-3dfcc1018409","keywords":null,"link":"/elet/20250322_tate-fiverek-romania-visszateres","timestamp":"2025. március. 22. 11:26","title":"„Ártatlan emberek nem futnak el semmitől” – visszatértek Romániába a Tate fivérek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa8993b-b138-4ff0-a82e-941ab92974fe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezzel felfedezték a világ első „sharktopuszát”.","shortLead":"Ezzel felfedezték a világ első „sharktopuszát”.","id":"20250322_Lefilmeztek-ahogy-a-polip-egy-capa-hatan-szorfozik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2fa8993b-b138-4ff0-a82e-941ab92974fe.jpg","index":0,"item":"6f5c8312-2bbb-4e34-979c-1ba6d6ad8562","keywords":null,"link":"/elet/20250322_Lefilmeztek-ahogy-a-polip-egy-capa-hatan-szorfozik","timestamp":"2025. március. 22. 12:22","title":"Lefilmezték, ahogy a polip egy cápa hátán szörfözik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"903d4a70-b4c8-4ff8-8661-e41503ac2313","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három hete váltják egymást a viharok az Ibériai-félszigeten, és az előrejelzések szerint további esők jönnek.","shortLead":"Három hete váltják egymást a viharok az Ibériai-félszigeten, és az előrejelzések szerint további esők jönnek.","id":"20250321_arviz-madrid-eso-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/903d4a70-b4c8-4ff8-8661-e41503ac2313.jpg","index":0,"item":"ee9771fe-8ece-403c-ae66-c1729d8f80b7","keywords":null,"link":"/vilag/20250321_arviz-madrid-eso-video","timestamp":"2025. március. 21. 17:56","title":"Hatalmas áradásokat okoztak Madridban a heves esőzések – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5c30ac2-3cd2-43f6-a9d6-47cbf90294b0","c_author":"Fülöp István - Kovács Gábor","category":"360","description":"Az autóipar szenvedése mutatja igazán, mekkora kockázatot hordoz Orbán Viktor hazárdjátéka, amelynek igazi tétje a magyar ipar túlélése. Óriási kapacitások állnak kihasználatlanul az akkumulátor- és autógyárakban, a javulásra csak halvány remény van.","shortLead":"Az autóipar szenvedése mutatja igazán, mekkora kockázatot hordoz Orbán Viktor hazárdjátéka, amelynek igazi tétje...","id":"20250323_hvg-auto-akkugyartas-sk-samsung-ures-tankkal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5c30ac2-3cd2-43f6-a9d6-47cbf90294b0.jpg","index":0,"item":"00db1af5-1317-4c49-a7d9-9b5d53188f7a","keywords":null,"link":"/360/20250323_hvg-auto-akkugyartas-sk-samsung-ures-tankkal","timestamp":"2025. március. 23. 08:30","title":"A magyar akkugyártás helyzete dióhéjban: Orbánék 19-re lapot húztak és most izgulnak, mit kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]