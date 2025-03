Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d39fe761-a4f7-4668-95f2-ba5c7592249c","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Bár a települési önkormányzatok nem kérték, és szükségük sincs erre, a kormány az ingatlan-adásvételek korlátozhatóságával biztosítaná „önvédelmi” képességüket. A Fidesz 15 éve rombolja az önkormányzatiságot, a jogkörök és források visszaadása nincs terítéken.","shortLead":"Bár a települési önkormányzatok nem kérték, és szükségük sincs erre, a kormány az ingatlan-adásvételek...","id":"20250325_falvak-identitas-kormany-epp-elvett-meg-egy-fontos-jogot-az-onkormanyzatoktol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d39fe761-a4f7-4668-95f2-ba5c7592249c.jpg","index":0,"item":"c8aac4e0-4e23-4dba-b02d-21e6a7f3a029","keywords":null,"link":"/360/20250325_falvak-identitas-kormany-epp-elvett-meg-egy-fontos-jogot-az-onkormanyzatoktol","timestamp":"2025. március. 25. 11:39","title":"A falvak „identitását védi” a kormány, miközben elvett még egy fontos jogot az önkormányzatoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"163dac8f-5ebb-4806-9dc9-dad3d8e84fd3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A francia csapatkapitány mentette meg a helyzetet. ","shortLead":"A francia csapatkapitány mentette meg a helyzetet. ","id":"20250325_lerobban-a-Volkswagen-miniautoja-ami-a-labdat-vitte-Mbappenak-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/163dac8f-5ebb-4806-9dc9-dad3d8e84fd3.jpg","index":0,"item":"15c83a37-6974-4d38-b041-8815270f61c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250325_lerobban-a-Volkswagen-miniautoja-ami-a-labdat-vitte-Mbappenak-video","timestamp":"2025. március. 25. 15:08","title":"Videón a kínos baki: lerobbant a Volkswagen miniautója, ami a labdát vitte Mbappénak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump nem csupán Ukrajnát adja fel, hanem telibe találja az európaiak önbecsülését is. Trump jócskán megcsappantotta a lengyelek körében idáig töretlen bizalmat az Egyesült Államok iránt. Meglepő, hogy az elnök sorozatos jogsértései dacára viszonylag csendes az amerikai társadalom. Miért boldogtalan az új európai külügyi főmegbízott, Kaja Kallas? A kínai BYD villámgyors e-autós töltési rendszerével üzent Elon Musknak és a világnak. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Trump nem csupán Ukrajnát adja fel, hanem telibe találja az európaiak önbecsülését is. Trump jócskán megcsappantotta...","id":"20250324_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"7c76a718-ff81-40fc-844f-13e269824180","keywords":null,"link":"/360/20250324_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 24. 10:44","title":"Die Welt-kommentár: Nem boszorkányság olyan védelmi szervezetet alapítani az EU-ban, amelyben Magyarország nem vétózhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57d7cf68-b22f-4b4f-8500-67201e15aaf2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A csillagászok több forgatókönyvet is készítettek arra vonatkozóan, hogy a T Coronae Borealis mikor fog robbanni. Az első dátum egészen közeli: március 27.","shortLead":"A csillagászok több forgatókönyvet is készítettek arra vonatkozóan, hogy a T Coronae Borealis mikor fog robbanni...","id":"20250324_t-coronae-borealis-robbanas-feher-torpe-voros-orias-csillag-robbanas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57d7cf68-b22f-4b4f-8500-67201e15aaf2.jpg","index":0,"item":"7a261a06-feab-448e-873b-22489e45f95d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250324_t-coronae-borealis-robbanas-feher-torpe-voros-orias-csillag-robbanas","timestamp":"2025. március. 24. 18:03","title":"Termonukleáris robbanás várható az űrben, és mindenki látni fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b89400a5-675a-47d0-86f0-d06a6d383fab","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Dopemannek nem tetszenek Majka dalai, de azt elismerte, hogy profi, sok pénzt kap, és nagy király.","shortLead":"Dopemannek nem tetszenek Majka dalai, de azt elismerte, hogy profi, sok pénzt kap, és nagy király.","id":"20250325_dopeman-majka-csurran-cseppen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b89400a5-675a-47d0-86f0-d06a6d383fab.jpg","index":0,"item":"97d299af-f994-48d1-8c01-a49780aa6f31","keywords":null,"link":"/elet/20250325_dopeman-majka-csurran-cseppen","timestamp":"2025. március. 25. 14:09","title":"Dopeman Majka Csurran cseppenjéről: Tőle ez nem hiteles","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe85382-5a31-4b9c-a81f-1effaddec931","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA Curiosity nevű Mars-járója egy olyan mintát elemzett, ami az eddigi legnagyobb szerves molekulát tartalmazta, amit a vörös bolygón találtak.","shortLead":"A NASA Curiosity nevű Mars-járója egy olyan mintát elemzett, ami az eddigi legnagyobb szerves molekulát tartalmazta...","id":"20250325_nasa-mars-curiosity-szerves-molekula-elet-jelei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbe85382-5a31-4b9c-a81f-1effaddec931.jpg","index":0,"item":"744b3e62-75fd-4cc4-9cf3-ccd7c5e48544","keywords":null,"link":"/tudomany/20250325_nasa-mars-curiosity-szerves-molekula-elet-jelei","timestamp":"2025. március. 25. 11:03","title":"Óriási szerves molekulákat találtak a Marson, olyat, amilyen a Földön is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000c56c2-dd19-4569-9a1d-7f466fcb1a5c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jack Thorne már most retteg attól, hogy mi lesz, amikor okostelefont szeretne majd nyolcéves fia.","shortLead":"Jack Thorne már most retteg attól, hogy mi lesz, amikor okostelefont szeretne majd nyolcéves fia.","id":"20250324_kamaszok-mobiltelefon-tiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/000c56c2-dd19-4569-9a1d-7f466fcb1a5c.jpg","index":0,"item":"f9c85f88-1a41-476b-816d-feb082c2cce9","keywords":null,"link":"/elet/20250324_kamaszok-mobiltelefon-tiltas","timestamp":"2025. március. 24. 11:41","title":"A Kamaszok írója szerint legalább 14 éves korukig nem lenne szabad mobilt adni a gyerekek kezébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9945866-4734-404d-8741-501e5dde68c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Steiner Attila alig várja, hogy beszéljenek a Tisza Párt elnökének „régi ügyeiről”.","shortLead":"Steiner Attila alig várja, hogy beszéljenek a Tisza Párt elnökének „régi ügyeiről”.","id":"20250325_magyar-peter-steiner-attila-fidesz-valasztokeruleti-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9945866-4734-404d-8741-501e5dde68c0.jpg","index":0,"item":"2d15268d-5429-4e31-a1bb-1d29044c6862","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_magyar-peter-steiner-attila-fidesz-valasztokeruleti-elnok","timestamp":"2025. március. 25. 15:07","title":"A fideszes választókerületi elnök is reagált Magyar Péter bejelentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]