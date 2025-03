Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A több mint másfél órás beszédben az elnök az elmúlt hat hét intézkedéseit és a jövőbeli terveit taglalta, de mások mellett ostorozta Európát is.","shortLead":"A több mint másfél órás beszédben az elnök az elmúlt hat hét intézkedéseit és a jövőbeli terveit taglalta, de mások...","id":"20250305_egyesult-allamok-donald-trump-kongresszusi-beszed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf.jpg","index":0,"item":"6809bdce-d08e-4b87-890b-4a30560389b1","keywords":null,"link":"/vilag/20250305_egyesult-allamok-donald-trump-kongresszusi-beszed","timestamp":"2025. március. 05. 05:36","title":"„Amerika visszatért!” – Trump megtartotta első beszédét a kongresszusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8d4377-66ad-4921-826f-477ae0754483","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A volt lengyel államfő által is aláírt levél szerint az Ukrajnának adott 1994-es biztonsági garanciák értelmében Washingtonnak feltételek nélkül kellene támogatnia Kijevet.","shortLead":"A volt lengyel államfő által is aláírt levél szerint az Ukrajnának adott 1994-es biztonsági garanciák értelmében...","id":"20250303_walesa-trump-level-zelenszkij-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd8d4377-66ad-4921-826f-477ae0754483.jpg","index":0,"item":"50f0128c-3907-4bd4-9288-798357802830","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_walesa-trump-level-zelenszkij-ukrajna","timestamp":"2025. március. 03. 17:22","title":"Lech Walesa: Sértő, hogy Trump hálát és tisztelet vár az Ukrajnának nyújtott támogatásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f3704c-3176-4daa-851f-3763cb70ab43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A húsok, a zöldségek és a gyümölcsök is az intézkedés hatálya alá esnek. ","shortLead":"A húsok, a zöldségek és a gyümölcsök is az intézkedés hatálya alá esnek. ","id":"20250304_Kina-megtorlasul-tobb-amerikai-termekre-is-vamokat-vetett-ki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6f3704c-3176-4daa-851f-3763cb70ab43.jpg","index":0,"item":"2e4c2452-e2b2-4a15-9a6b-a3a54744246f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_Kina-megtorlasul-tobb-amerikai-termekre-is-vamokat-vetett-ki","timestamp":"2025. március. 04. 06:51","title":"Kína megtorlásul több amerikai termékre is vámokat vetett ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d04ecd2-9199-4539-8a3b-9a11e70271df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az év legpuccosabb filmünnepén a legnagyobb divatházak öltöztetik a legnagyobb sztárokat, a jelszó leginkább a visszafogott elegancia. A Vanity Fair hagyományos afterpartyján már jóval pőrébb a valóság. ","shortLead":"Az év legpuccosabb filmünnepén a legnagyobb divatházak öltöztetik a legnagyobb sztárokat, a jelszó leginkább...","id":"20250303_Oscar-gala-ruhak-Vanity-Fair-Oscar-buli-galeria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d04ecd2-9199-4539-8a3b-9a11e70271df.jpg","index":0,"item":"6056ece4-fb5e-4917-83d7-4396230d89fa","keywords":null,"link":"/elet/20250303_Oscar-gala-ruhak-Vanity-Fair-Oscar-buli-galeria","timestamp":"2025. március. 03. 12:34","title":"Meztelenruhák, habcsókruhák és szoborszerű ruhák: így vonultak fel a sztárok az Oscaron és a díjkiosztó utáni partin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b94600fb-c792-4762-9ddb-f3d2d3009854","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Rengeteg népi bölcsesség kering az interneten arról, hogy mi olvasható le a körmök állapotáról. Az orvosok szerint a bőrgyógyászati problémáktól kezdve a vesebetegségeken át egészen az autoimmun betegségekig sok mindent jelezhet az, ha elváltozást látunk a körmeinken. ","shortLead":"Rengeteg népi bölcsesség kering az interneten arról, hogy mi olvasható le a körmök állapotáról. Az orvosok szerint...","id":"20250304_feher-foltok-a-kormon-elvaltozsasok-betegsegek-jelei-tunetei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b94600fb-c792-4762-9ddb-f3d2d3009854.jpg","index":0,"item":"71bbc9ed-307d-4df6-a82a-ca76a05864ac","keywords":null,"link":"/elet/20250304_feher-foltok-a-kormon-elvaltozsasok-betegsegek-jelei-tunetei","timestamp":"2025. március. 04. 05:11","title":"Fehér foltok és más elváltozások a körmön, amik betegségről is árulkodhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac6bdf7-0cf2-46d7-8421-220a2537ecba","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új funkciók és egy MI-ügynök is jön a Honor készülékeire, melyek a cég tervei szerint hamarosan más gyártók eszközeivel is kapcsolódni tudnak majd. Egy képjavító mesterséges intelligencia már heteken belül megérkezik, az egyik csúcsmobil pedig tovább lesz támogatott, mint eredetileg ígérték.","shortLead":"Új funkciók és egy MI-ügynök is jön a Honor készülékeire, melyek a cég tervei szerint hamarosan más gyártók eszközeivel...","id":"20250303_honor-alpha-plan-mesterseges-intelligencia-tervek-fajlmegosztas-szoftvertamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bac6bdf7-0cf2-46d7-8421-220a2537ecba.jpg","index":0,"item":"11602c55-2f5f-4af5-9aff-c814df89d587","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_honor-alpha-plan-mesterseges-intelligencia-tervek-fajlmegosztas-szoftvertamogatas","timestamp":"2025. március. 03. 15:03","title":"A Honor jelenti: milliárdokat költ az MI-re, jön az iPhone-os fájlmegosztás és a 7 éves szoftvertámogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75a3d070-9158-4a0e-a47e-8d9fa3133043","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"Donald Trump elnök éppen az amerikai dominanciájú globális kereskedelmi rendszer alapjait támadja, amikor 1939 óta nem látott csúcsra emeli az importra vonatkozó összesített vámtarifát. Az elnök egyértelmű célja visszahozni az USA-ba a gyártást, és erősíteni a hazai piac szerepét, ám mindennek ára van, ami hosszabb távon akár a dollárt és az amerikai gazdaságot is gyengítheti.","shortLead":"Donald Trump elnök éppen az amerikai dominanciájú globális kereskedelmi rendszer alapjait támadja, amikor 1939 óta nem...","id":"20250303_Mit-jelentenek-Trump-vamtarifai-a-fogyasztok-az-USA-kereskedelmi-partnerei-es-a-vilaggazdasag-szamara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75a3d070-9158-4a0e-a47e-8d9fa3133043.jpg","index":0,"item":"3e610541-a61e-4cc3-9459-a2f0d4bbf0b1","keywords":null,"link":"/360/20250303_Mit-jelentenek-Trump-vamtarifai-a-fogyasztok-az-USA-kereskedelmi-partnerei-es-a-vilaggazdasag-szamara","timestamp":"2025. március. 03. 17:30","title":"Kedden élesedhetnek Trump vámjai, már csak az a kérdés, kinek fognak jobban fájni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb5629e8-8d6c-44ba-af60-4d1fa9cb187c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"„Ukrán barátaink aláírására vár” az ásványkincsekről szóló megállapodás, közölte az amerikai alelnök.","shortLead":"„Ukrán barátaink aláírására vár” az ásványkincsekről szóló megállapodás, közölte az amerikai alelnök.","id":"20250304_ukrajna-amerikai-katonai-segely-targyalas-jd-vance","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb5629e8-8d6c-44ba-af60-4d1fa9cb187c.jpg","index":0,"item":"2471b275-8493-4267-9880-c77c90cd2947","keywords":null,"link":"/vilag/20250304_ukrajna-amerikai-katonai-segely-targyalas-jd-vance","timestamp":"2025. március. 04. 19:53","title":"Vance: Ukrajnának tárgyalóasztalhoz kell ülnie az amerikai katonai segélyezés újraindításáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]