[{"available":true,"c_guid":"339a2886-8860-4891-a8d8-4de0cc852b38","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Vasárnap kora délután ismeretlen személy bombafenyegetésről tett bejelentést a rendőrségnél.","shortLead":"Vasárnap kora délután ismeretlen személy bombafenyegetésről tett bejelentést a rendőrségnél.","id":"20250330_mav-bombariado-fenyegyetes-erd-pusztaszabolcs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/339a2886-8860-4891-a8d8-4de0cc852b38.jpg","index":0,"item":"d043c8bc-a9ac-4531-9a50-47e2139c1026","keywords":null,"link":"/itthon/20250330_mav-bombariado-fenyegyetes-erd-pusztaszabolcs","timestamp":"2025. március. 30. 16:16","title":"Bombariadó miatt áll a vasúti forgalom Érd és Pusztaszabolcs között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3962af54-b4c9-4a95-a537-557948a06d29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A héten többször is támadás érte a Tisza aláírásgyűjtő önkénteseit, most Dunaegyházán szidalmazták és fenyegették őket. ","shortLead":"A héten többször is támadás érte a Tisza aláírásgyűjtő önkénteseit, most Dunaegyházán szidalmazták és fenyegették őket. ","id":"20250330_tisza-part-nepszavazas-alairasgyujtes-dunaegyhaza-kovacs-roland-fidesz-polgarmesterjelolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3962af54-b4c9-4a95-a537-557948a06d29.jpg","index":0,"item":"5e32e157-41d2-4499-8130-8c70783bd18c","keywords":null,"link":"/itthon/20250330_tisza-part-nepszavazas-alairasgyujtes-dunaegyhaza-kovacs-roland-fidesz-polgarmesterjelolt","timestamp":"2025. március. 30. 11:04","title":"Most fideszes polgármesterjelölt rugdosta a Tisza Párt népszavazási pultját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129fcc89-aa96-4cc7-9191-72613ed3ae65","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Történetének legsúlyosabb erdőtüzei pusztítanak az országban.","shortLead":"Történetének legsúlyosabb erdőtüzei pusztítanak az országban.","id":"20250330_del-korea-erdotuz-tuzvesz-nagyszulok-sir-ongyujto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/129fcc89-aa96-4cc7-9191-72613ed3ae65.jpg","index":0,"item":"2b35350d-e863-4c8a-be6e-d702fac8c881","keywords":null,"link":"/vilag/20250330_del-korea-erdotuz-tuzvesz-nagyszulok-sir-ongyujto","timestamp":"2025. március. 30. 10:30","title":"Nagyszülei sírját gondozó férfi okozhatta a dél-koreai erdőtüzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f4cf84-ce13-4cd4-80dc-cfa244410a48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyiek szerint teljesen nyilvánvaló volt, mi folyik a házban.","shortLead":"A helyiek szerint teljesen nyilvánvaló volt, mi folyik a házban.","id":"20250329_Bordelyhaz-Kecskemet-ugyesz-rendor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55f4cf84-ce13-4cd4-80dc-cfa244410a48.jpg","index":0,"item":"8ac4e9b6-3f67-44e5-9b88-7f4d41698116","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_Bordelyhaz-Kecskemet-ugyesz-rendor","timestamp":"2025. március. 29. 13:26","title":"Bordélyházat működtetett Kecskeméten egy ügyész és egy volt rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea399b8d-e833-4be2-b76a-8cd2fc9b16b2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az okosórák, beleértve az Apple Watchokat, jóval többek csuklón viselhető időmérőknél, nyomon követik a felhasználó fizikai aktivitását, egészségügyi paramétereit, és a kapcsolódó okostelefon kiterjesztéseként is funkcionálnak. Úgy tűnik azonban, az Apple-nek még ez sem elég, mesterséges intelligenciával és kamerával ruházná fel okosóráját, hogy egészen különleges eszköz váljon belőle.","shortLead":"Az okosórák, beleértve az Apple Watchokat, jóval többek csuklón viselhető időmérőknél, nyomon követik a felhasználó...","id":"20250329_apple-watch-okosora-kamera-mesterseges-intelligencia-mark-gurman-hirlevel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea399b8d-e833-4be2-b76a-8cd2fc9b16b2.jpg","index":0,"item":"d4231927-a899-4882-ac51-41b62a5466da","keywords":null,"link":"/tudomany/20250329_apple-watch-okosora-kamera-mesterseges-intelligencia-mark-gurman-hirlevel","timestamp":"2025. március. 29. 16:03","title":"Kiszivárgott: ennyire merész tervei vannak az Apple-nek, mégpedig az órájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f058e29e-70f0-4115-ac0a-708beadb09f6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az épp új gazdára váró Bugatti Veyron Super Sport Royale-lal eddig csak pár száz kilométert tettek meg.","shortLead":"Az épp új gazdára váró Bugatti Veyron Super Sport Royale-lal eddig csak pár száz kilométert tettek meg.","id":"20250331_mindenki-utana-fordul-1200-loeros-sarga-fekete-bugatti-veyron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f058e29e-70f0-4115-ac0a-708beadb09f6.jpg","index":0,"item":"b31639e3-f4b0-45eb-9202-7fe362276509","keywords":null,"link":"/cegauto/20250331_mindenki-utana-fordul-1200-loeros-sarga-fekete-bugatti-veyron","timestamp":"2025. március. 31. 06:41","title":"Mindenki utána fordul ennek az 1200 lóerős sárga-fekete Bugattinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9e868d1-2a9b-4af0-b210-994411d28789","c_author":"HVG","category":"360","description":"Repülés közben kellemetlen meglepetéseket okozhatnak a légáramlás-változások. Svéd és spanyol kutatók a mesterséges intelligenciát vetnék be, hogy megelőzzék a turbulencia okozta problémákat.","shortLead":"Repülés közben kellemetlen meglepetéseket okozhatnak a légáramlás-változások. Svéd és spanyol kutatók a mesterséges...","id":"20250329_hvg-turbulencia-csokkentese-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9e868d1-2a9b-4af0-b210-994411d28789.jpg","index":0,"item":"b36a78c0-78bf-4960-a3ac-71ea3a0b214e","keywords":null,"link":"/360/20250329_hvg-turbulencia-csokkentese-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. március. 29. 16:15","title":"Így regulázhatják meg a turbulenciát – nem is csak a levegőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba16bd6-721b-48f9-8699-ee05778c9a21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke ismét felszólította az államfőt, hogy álljon ki a megtámadott civilek mellett. A miniszterelnöknek is üzent. ","shortLead":"A Tisza Párt elnöke ismét felszólította az államfőt, hogy álljon ki a megtámadott civilek mellett. A miniszterelnöknek...","id":"20250330_magyar-peter-kormend-beszed-ferfi-rendorok-eloallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aba16bd6-721b-48f9-8699-ee05778c9a21.jpg","index":0,"item":"1b0374c5-50e8-4f59-8d1b-633434a94bfc","keywords":null,"link":"/itthon/20250330_magyar-peter-kormend-beszed-ferfi-rendorok-eloallitas","timestamp":"2025. március. 30. 18:29","title":"Rendőrök vezették el a férfit, aki megzavarta Magyar Péter beszédét Körmenden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]