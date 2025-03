Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"573aac3c-9565-42b1-bd26-d39fcd862513","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kolléga búcsúztatójába lendített bele a jegyellenőr.","shortLead":"Egy kolléga búcsúztatójába lendített bele a jegyellenőr.","id":"20250329_karlendito-kalauz-mav-fuzesabony","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/573aac3c-9565-42b1-bd26-d39fcd862513.jpg","index":0,"item":"ac3cbfe0-ab2a-44e6-bea5-a83be036b17d","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_karlendito-kalauz-mav-fuzesabony","timestamp":"2025. március. 29. 15:06","title":"Karlendítő kalauz miatt indít vizsgálatot a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15369082-e29b-4e1d-b897-b6a4c40fa4d5","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Nobel-díjas író, Orhan Pamuk 50 éve él Isztambulban, de még sosem látott ekkora korlátozásokat. Úgy véli, hogy a török demokrácia az életéért harcol, miután az elnök letartóztatta legfőbb vetélytársát. Az ország már egy évtizede menetel a tekintélyuralom felé, ám a tüntetők még nem adták fel.","shortLead":"A Nobel-díjas író, Orhan Pamuk 50 éve él Isztambulban, de még sosem látott ekkora korlátozásokat. Úgy véli...","id":"20250329_torokorszag-tuntetesek-erdogan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15369082-e29b-4e1d-b897-b6a4c40fa4d5.jpg","index":0,"item":"5ae63f9e-2e58-4282-be25-997dc7d2e734","keywords":null,"link":"/360/20250329_torokorszag-tuntetesek-erdogan","timestamp":"2025. március. 29. 13:45","title":"Intő példa: így számolják fel éppen a demokrácia maradékát is Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddc71adf-849c-401a-b570-48861294f43f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az összehangolt demonstrációk ezúttal többnyire békésen zajlottak. ","shortLead":"Az összehangolt demonstrációk ezúttal többnyire békésen zajlottak. ","id":"20250330_tesla-elon-musk-doge-tuntetes-demonstracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ddc71adf-849c-401a-b570-48861294f43f.jpg","index":0,"item":"1c068b60-d306-4145-af81-8cadafcc5e1c","keywords":null,"link":"/kkv/20250330_tesla-elon-musk-doge-tuntetes-demonstracio","timestamp":"2025. március. 30. 09:14","title":"Elon Musk „náci autói” ellen tüntettek több amerikai államban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a299b698-cece-4f8c-ae21-b8a3fc4d88fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Nemzetközi lapszemle a béketárgyalások játszmáiról, Orbán szerepéről, Trump és Putyin birodalmi törekvéseiről és a Signal-botrányról. ","shortLead":"Nemzetközi lapszemle a béketárgyalások játszmáiról, Orbán szerepéről, Trump és Putyin birodalmi törekvéseiről és...","id":"20250329_Putyin-verszagot-erez-Trumpnak-most-kellene-felallnia-a-targyaloasztaltol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a299b698-cece-4f8c-ae21-b8a3fc4d88fe.jpg","index":0,"item":"79e78449-4590-4394-b619-02ca479339c1","keywords":null,"link":"/360/20250329_Putyin-verszagot-erez-Trumpnak-most-kellene-felallnia-a-targyaloasztaltol","timestamp":"2025. március. 29. 09:57","title":"Putyin vérszagot érez, Trumpnak most kellene felállnia a tárgyalóasztaltól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469d6f49-ed88-4211-837e-3bd40d904445","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Jogerősen fiktívvé nyilvánította Tarsoly Csaba és családtagjai lakcímkártyáját a bíróság, mert az azon megjelölt budai villa már nem az övék. Egy elsőfokú bírósági döntés szerint a családnak ki is kellene költöznie belőle.","shortLead":"Jogerősen fiktívvé nyilvánította Tarsoly Csaba és családtagjai lakcímkártyáját a bíróság, mert az azon megjelölt budai...","id":"20250331_Tarsoly-Csaba-ervenytelen-lakcimkartya-luxusingatlan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/469d6f49-ed88-4211-837e-3bd40d904445.jpg","index":0,"item":"b841bdff-22c5-47ac-b87d-03e579181d56","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_Tarsoly-Csaba-ervenytelen-lakcimkartya-luxusingatlan","timestamp":"2025. március. 31. 05:00","title":"Már a lakcímkártyájuk sem érvényes Tarsoly Csabáéknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d704ca8-ae8c-4c38-96de-52386ec75155","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"360","description":"Meg kell osztani és túl kell ordítani – ennyi a fideszes recept. A zebrákon, a Dinasztián és a Pride példáján mutatjuk be a kormányzati kommunikáció érdekeit, módszereit és céljait.","shortLead":"Meg kell osztani és túl kell ordítani – ennyi a fideszes recept. A zebrákon, a Dinasztián és a Pride példáján mutatjuk...","id":"20250331_yakari-orban-viktor-magyar-peter-kampany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d704ca8-ae8c-4c38-96de-52386ec75155.jpg","index":0,"item":"2f5f1719-0100-4e3b-ae39-482e0057dd00","keywords":null,"link":"/360/20250331_yakari-orban-viktor-magyar-peter-kampany","timestamp":"2025. március. 31. 06:30","title":"Yakari, a bátor kis zajkeltő – Orbán rájött, hogy a szokott módszerekkel nem tudja hatástalanítani Magyar bombáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e4bce5-c012-4ef8-b0cc-7b497c9cf4bd","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Vámos Miklós számolt be erről.","shortLead":"Vámos Miklós számolt be erről.","id":"20250329_esterhazy-peter-haza-problemak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48e4bce5-c012-4ef8-b0cc-7b497c9cf4bd.jpg","index":0,"item":"248a687e-7ce0-4a7b-844a-0a8f18823f1b","keywords":null,"link":"/elet/20250329_esterhazy-peter-haza-problemak","timestamp":"2025. március. 29. 15:30","title":"Jóval komolyabb problémák vannak Esterházy Péter volt házával, mint amire számítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8bfbf97-b284-45aa-9a41-c94bff18b5f5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem óvatoskodta el. ","shortLead":"Nem óvatoskodta el. ","id":"20250331_Forgalommal-szemben-jott-a-kamion-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8bfbf97-b284-45aa-9a41-c94bff18b5f5.jpg","index":0,"item":"6e8ee7c2-6116-431d-ac5d-054aba424581","keywords":null,"link":"/cegauto/20250331_Forgalommal-szemben-jott-a-kamion-video","timestamp":"2025. március. 31. 07:37","title":"Forgalommal szemben jött a kamion, mindenki menekült előle – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]