[{"available":true,"c_guid":"06337d88-2a06-47c2-82d8-2f07430e7c5b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vendégek két külön incidenst is jelentettek, amely során kártevőt találtak az ételben, úgyhogy soron kívüli nagytakarítást rendeltek el a vállalatnál.","shortLead":"Vendégek két külön incidenst is jelentettek, amely során kártevőt találtak az ételben, úgyhogy soron kívüli...","id":"20250330_Japan-gyorsetterem-leves-miso-patkany-kartevo-botrany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06337d88-2a06-47c2-82d8-2f07430e7c5b.jpg","index":0,"item":"3b02cbd7-6f7a-4501-8dad-8d00644c999a","keywords":null,"link":"/kkv/20250330_Japan-gyorsetterem-leves-miso-patkany-kartevo-botrany","timestamp":"2025. március. 30. 11:30","title":"Ideiglenesen bezár Japán egyik legnagyobb levesezőlánca, miután döglött patkányt találtak az ételben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e76f4a-a502-44d1-bccf-255a8a4caa72","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250330_chrome-frissites-csillagrobbanas-mikromuanyag-ragoban-waze-longevity-mix","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39e76f4a-a502-44d1-bccf-255a8a4caa72.jpg","index":0,"item":"1c0961bd-abf3-46ed-a77f-430ea403c755","keywords":null,"link":"/tudomany/20250330_chrome-frissites-csillagrobbanas-mikromuanyag-ragoban-waze-longevity-mix","timestamp":"2025. március. 30. 12:00","title":"Ez történt: Valami óriásit robbant az űrben, és úgy tűnik, a java csak ezután jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3458a93f-4a08-4d16-a022-3514fa35031a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Régóta élő városi legenda csupán, hogy megtakarított pénzünket csak akkor érdemes befektetni, ha az a több milliós nagyságrendbe tartozik. Éppen ezért sokan nincsenek tisztában azzal, milyen lehetőségeik vannak, mibe érdemes fektetni vagyonukat.","shortLead":"Régóta élő városi legenda csupán, hogy megtakarított pénzünket csak akkor érdemes befektetni, ha az a több milliós...","id":"20250331_Kasszakulcs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3458a93f-4a08-4d16-a022-3514fa35031a.jpg","index":0,"item":"8428c3bf-fe32-49a3-92fc-ce04cf3f0990","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_Kasszakulcs","timestamp":"2025. március. 31. 06:00","title":"Mibe fektessem a pénzemet? - Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e46a81-4e9f-4127-a532-cd0411cc7262","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt ígéri, javulni fog a felhasználói élmény.","shortLead":"Azt ígéri, javulni fog a felhasználói élmény.","id":"20250329_Elon-Musk-eladta-az-X-et-a-sajat-cegenek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7e46a81-4e9f-4127-a532-cd0411cc7262.jpg","index":0,"item":"57804467-eedc-447c-a39f-2f794775a578","keywords":null,"link":"/tudomany/20250329_Elon-Musk-eladta-az-X-et-a-sajat-cegenek","timestamp":"2025. március. 29. 09:13","title":"Elon Musk eladta az X-et a saját cégének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852f15c7-cf21-4f96-a728-a084c02efbc0","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Nem is az alvásra van igazán szükségünk, mint inkább az álomra – derül ki Rahul Jandial agysebész új könyvéből, amiből azt is megtudjuk, mi a hasznuk a rémálmoknak és az erotikus álmoknak, és miért nem kell miattuk aggódnunk. ","shortLead":"Nem is az alvásra van igazán szükségünk, mint inkább az álomra – derül ki Rahul Jandial agysebész új könyvéből...","id":"20250329_hvg-alomkutatas-alvas-Rahul-Jandial-agysebesz-Miert-almodunk-alszanak-ra-egyet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/852f15c7-cf21-4f96-a728-a084c02efbc0.jpg","index":0,"item":"b22e44f5-8398-4279-b8fe-74fde1c6057c","keywords":null,"link":"/360/20250329_hvg-alomkutatas-alvas-Rahul-Jandial-agysebesz-Miert-almodunk-alszanak-ra-egyet","timestamp":"2025. március. 29. 13:00","title":"Megcsalta a párját egy erotikus álomban? Ez nem szégyen, hanem az agyműködés csodája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e64dcf2-a02a-46fc-a2e7-0e4e4cfd6a0f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Férjével együtt azt is elárulták, hogy mit tesznek azért, hogy ne gyújtsa fel a házat, vagy ne kóboroljon el.","shortLead":"Férjével együtt azt is elárulták, hogy mit tesznek azért, hogy ne gyújtsa fel a házat, vagy ne kóboroljon el.","id":"20250329_alvajaro-mit-csinal-influenszer-videok-modszerek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e64dcf2-a02a-46fc-a2e7-0e4e4cfd6a0f.jpg","index":0,"item":"239bb24d-e2d9-4acf-a666-2bc4659f6176","keywords":null,"link":"/elet/20250329_alvajaro-mit-csinal-influenszer-videok-modszerek","timestamp":"2025. március. 29. 13:08","title":"Videókat oszt meg éjjeli kalandjairól az alvajáró influenszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a39565f-a07d-4e65-94e0-4dc93f2657c7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Legalább 694-re nőtt a Mianmart sújtó erős földrengés halálos áldozatainak száma, és 1670-en megsérültek – közölte az ország katonai vezetése szombaton az állami médiában. Nemzetközi mentőcsapatok érkeznek az országba.","shortLead":"Legalább 694-re nőtt a Mianmart sújtó erős földrengés halálos áldozatainak száma, és 1670-en megsérültek –...","id":"20250329_mianmari-foldrenges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a39565f-a07d-4e65-94e0-4dc93f2657c7.jpg","index":0,"item":"909c579a-2f51-4337-8310-bd4d7bcf1fc8","keywords":null,"link":"/vilag/20250329_mianmari-foldrenges","timestamp":"2025. március. 29. 07:50","title":"Közel hétszázra emelkedett a mianmari földrengés áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2313c9a-4dbc-4e14-b0e1-ef02d5397a1e","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Alkotmányossági kötélhúzásba torkollhat, hogy Donald Trump bírósági eljárást mellőzve akarja kiutasítani a Columbia Egyetemen lezajlott tüntetések kapcsán antiszemitizmussal és a Hamász támogatásával vádolt Mahmoud Khalilt, akinek állandó tartózkodási engedélye van az Egyesült Államokban.","shortLead":"Alkotmányossági kötélhúzásba torkollhat, hogy Donald Trump bírósági eljárást mellőzve akarja kiutasítani a Columbia...","id":"20250329_hvg-izrael-hamasz-columbia-egyetem-mahmoud-khalil-A-vihar-kozepen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2313c9a-4dbc-4e14-b0e1-ef02d5397a1e.jpg","index":0,"item":"08b60854-ade4-44c0-84c0-83c16245f6af","keywords":null,"link":"/360/20250329_hvg-izrael-hamasz-columbia-egyetem-mahmoud-khalil-A-vihar-kozepen","timestamp":"2025. március. 29. 10:45","title":"Terroristák támogatásával vádolják az amerikai egyetemi tüntetések legismertebb figuráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]