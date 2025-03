Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2527ce00-69a6-44ed-b450-8c9f8a4d296a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétszáz napja tartják fogva, de most először hallgatták ki Kiss Lászlót, Budapest III. kerületének vezetőjét. A vádakat visszautasította, majd több kérést is megfogalmazott az ügyészség felé.","shortLead":"Kétszáz napja tartják fogva, de most először hallgatták ki Kiss Lászlót, Budapest III. kerületének vezetőjét. A vádakat...","id":"20250305_Tartsanak-hazkutatast-Meszaros-Lorincnel-is-kerte-kihallgatasan-a-letartoztatasban-levo-obudai-polgarmester","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2527ce00-69a6-44ed-b450-8c9f8a4d296a.jpg","index":0,"item":"961ae406-0968-438a-bb9b-6048a1382b11","keywords":null,"link":"/itthon/20250305_Tartsanak-hazkutatast-Meszaros-Lorincnel-is-kerte-kihallgatasan-a-letartoztatasban-levo-obudai-polgarmester","timestamp":"2025. március. 05. 14:58","title":"Tartsanak házkutatást Mészáros Lőrinc cégeinél is – javasolta kihallgatásán a letartóztatásban lévő óbudai polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25632d4c-bf82-4cb8-a8c8-c276e5acb44e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A diák bosszút akart állni, mert a tanár rendőrt hívott a barátjára.","shortLead":"A diák bosszút akart állni, mert a tanár rendőrt hívott a barátjára.","id":"20250306_Kest-vitt-az-iskolaba-hogy-megszurkalja-a-tanarat-felfuggesztettet-kapott-az-ozdi-fiu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25632d4c-bf82-4cb8-a8c8-c276e5acb44e.jpg","index":0,"item":"e1080d54-4a88-4c70-859a-46af37532166","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_Kest-vitt-az-iskolaba-hogy-megszurkalja-a-tanarat-felfuggesztettet-kapott-az-ozdi-fiu","timestamp":"2025. március. 06. 16:40","title":"Kést vitt az iskolába, hogy \"megszurkálja\" a tanárát, felfüggesztettet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9a88419-6b10-4242-a5f2-4bc2a0125eeb","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Jelentősen olcsóbban válhat meg tőle a Sporting, mint ahogyan az korábban tervben volt.","shortLead":"Jelentősen olcsóbban válhat meg tőle a Sporting, mint ahogyan az korábban tervben volt.","id":"20250306_gyokeres-viktor-atigazolas-fabrizio-romano","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9a88419-6b10-4242-a5f2-4bc2a0125eeb.jpg","index":0,"item":"a1febabe-58e8-4368-8248-64d8c0c77cac","keywords":null,"link":"/sport/20250306_gyokeres-viktor-atigazolas-fabrizio-romano","timestamp":"2025. március. 06. 13:21","title":"Fabrizio Romano exkluzív információkat osztott meg Gyökeres Viktor klubváltásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e91f61-acf1-4954-bea0-3019fde14fe7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az évszak nagy részében az átlagot közelítette a hőmérséklet.","shortLead":"Az évszak nagy részében az átlagot közelítette a hőmérséklet.","id":"20250305_hungaromet-enyhe-szaraz-tel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14e91f61-acf1-4954-bea0-3019fde14fe7.jpg","index":0,"item":"e4e643b3-0529-4284-9236-30ff79490abd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_hungaromet-enyhe-szaraz-tel","timestamp":"2025. március. 05. 19:55","title":"Értékelték a mögöttünk álló telet: enyhe és nagyon száraz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f9dd019-8687-40ca-b234-acd7cc32fba1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A vádak szerint a diplomaták egyeztettek Calin Georgescu elnökjelölttel, míg az orosz szolgálatok szerint Románia az EU nyomására cselekszik.","shortLead":"A vádak szerint a diplomaták egyeztettek Calin Georgescu elnökjelölttel, míg az orosz szolgálatok szerint Románia az EU...","id":"20250305_Romania-beavatkozasra-hivatkozva-utasit-ki-orosz-katonai-attasekat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f9dd019-8687-40ca-b234-acd7cc32fba1.jpg","index":0,"item":"21cb1263-fa9f-4fc8-a92f-c6b8a70aaf97","keywords":null,"link":"/vilag/20250305_Romania-beavatkozasra-hivatkozva-utasit-ki-orosz-katonai-attasekat","timestamp":"2025. március. 05. 17:45","title":"Románia kiutasított két orosz diplomatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3e066ae-0802-46b2-b281-069fb5457095","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Allergia, koronavírus-járvány, nátha és influenza – betegségek, amelyekkel mind együtt jár az orrfolyás. Néhány otthoni praktikával segíthetünk magunkon, ehhez viszont el kell jutnunk a probléma gyökeréhez.","shortLead":"Allergia, koronavírus-járvány, nátha és influenza – betegségek, amelyekkel mind együtt jár az orrfolyás. Néhány otthoni...","id":"20250306_orrfolyas-ellen-hazilag-natha-influenza-virus-allergia-parlagfu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3e066ae-0802-46b2-b281-069fb5457095.jpg","index":0,"item":"29866bf3-c037-46ab-a598-bcc3bd5d2220","keywords":null,"link":"/elet/20250306_orrfolyas-ellen-hazilag-natha-influenza-virus-allergia-parlagfu","timestamp":"2025. március. 06. 05:32","title":"Így vethet véget gyorsan az orrfolyásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d34fe1-42b8-46ba-9dcc-ba63150b19a4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kínai külügyminisztérium szerint a fentanil csak ürügy, a keddi vámemelésre a korábbinál fenyegetőbben reagáltak.","shortLead":"A kínai külügyminisztérium szerint a fentanil csak ürügy, a keddi vámemelésre a korábbinál fenyegetőbben reagáltak.","id":"20250305_kina-egyesult-allamok-vam-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9d34fe1-42b8-46ba-9dcc-ba63150b19a4.jpg","index":0,"item":"cf4262b6-17d5-466c-b9dd-e97a1b7ea976","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250305_kina-egyesult-allamok-vam-haboru","timestamp":"2025. március. 05. 19:04","title":"Kína: Ha Amerika háborúzni akar, annak minden fajtájára készen állunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f55aa5ed-20c8-4b34-9b03-536a90843fc3","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Újabb paksi megbízások körvonalazódnak annak a Schatz Péternek a családjánál, aki a kormányfő tanácsadójának, Habony Árpádnak a balkáni médiaüzleteiben közreműködött. ","shortLead":"Újabb paksi megbízások körvonalazódnak annak a Schatz Péternek a családjánál, aki a kormányfő tanácsadójának, Habony...","id":"20250306_Habony-korei-megjelentek-a-paksi-bovitesnel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f55aa5ed-20c8-4b34-9b03-536a90843fc3.jpg","index":0,"item":"4e74e93e-6bf3-49ce-b7f6-0895eaa9c513","keywords":null,"link":"/360/20250306_Habony-korei-megjelentek-a-paksi-bovitesnel","timestamp":"2025. március. 06. 09:08","title":"Habony körei tovább nyomulnak a paksi bővítésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]