Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6f987769-e3ad-40d3-a917-aec1128123cb","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nagy István miniszter megígérte, hogy az állam átmenetileg átvállalja az állattartók kártalanítását.","shortLead":"Nagy István miniszter megígérte, hogy az állam átmenetileg átvállalja az állattartók kártalanítását.","id":"20250330_szarvasmarha-szaj-es-koromfajas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f987769-e3ad-40d3-a917-aec1128123cb.jpg","index":0,"item":"25bd7c38-1eba-4d26-8a16-2e44b477f249","keywords":null,"link":"/kkv/20250330_szarvasmarha-szaj-es-koromfajas","timestamp":"2025. március. 30. 19:22","title":"Elkezdtek leölni 3000 szarvasmarhát Győr- Moson- Sopron megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f46b932-5a5d-4a71-93c0-0a8b4cd35525","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A lakosság majdnem fele a romló egészségügyet, közel 40 százalékuk pedig az ország gazdasági-politikai helyzetét jelölte meg, mint napjaink legaggasztóbb tényezőjét.","shortLead":"A lakosság majdnem fele a romló egészségügyet, közel 40 százalékuk pedig az ország gazdasági-politikai helyzetét...","id":"20250331_mi-aggasztja-a-legjobban-a-magyarokat-OPOSZ-inflacio-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f46b932-5a5d-4a71-93c0-0a8b4cd35525.jpg","index":0,"item":"4dd4d4a4-5ba5-41b5-96ab-5c8da932af2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_mi-aggasztja-a-legjobban-a-magyarokat-OPOSZ-inflacio-kutatas","timestamp":"2025. március. 31. 15:09","title":"Az infláció aggasztja a legjobban a magyarok közel 60 százalékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a493f8fa-2d3a-4daf-b507-e638cbbe85a0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók több mint 19 ezer ember agyfelvételét nézték át, az adatok alapján pedig egyértelműnek tűnik, hogy az agy nem egy lassú folyamat során öregszik.","shortLead":"Amerikai kutatók több mint 19 ezer ember agyfelvételét nézték át, az adatok alapján pedig egyértelműnek tűnik...","id":"20250331_agykutatas-agyvizsgalat-oregedes-fmri","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a493f8fa-2d3a-4daf-b507-e638cbbe85a0.jpg","index":0,"item":"ab7d23f0-3f9f-44e0-93d6-9564854b7cdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250331_agykutatas-agyvizsgalat-oregedes-fmri","timestamp":"2025. március. 31. 20:03","title":"Megvan a titok: ebben az életkorban kezd el rohamosan öregedni az agy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d9a0979-c49a-460e-8b40-8c51ab7a7f3b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erős, 7,1-es erősségű földrengés rázta meg vasárnap a Csendes-óceán déli részén fekvő Tonga szigetállam térségét, aminek nyomán szökőárriadót rendeltek el.","shortLead":"Erős, 7,1-es erősségű földrengés rázta meg vasárnap a Csendes-óceán déli részén fekvő Tonga szigetállam térségét...","id":"20250330_tonga-eros-foldrenges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d9a0979-c49a-460e-8b40-8c51ab7a7f3b.jpg","index":0,"item":"1edf564f-1a36-46c5-afc8-cfe17375d268","keywords":null,"link":"/vilag/20250330_tonga-eros-foldrenges","timestamp":"2025. március. 30. 16:34","title":"Erős földrengés rázta meg Tonga térségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a75ce2-42eb-4f71-bf31-d27d75984777","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Talán önnel is előfordult már, hogy az utcán sétálva felfigyelt egy pár villanyvezetékről lelógó cipőre, és elgondolkodott: vajon mi célból dobták fel oda? ","shortLead":"Talán önnel is előfordult már, hogy az utcán sétálva felfigyelt egy pár villanyvezetékről lelógó cipőre, és...","id":"20250401_cipo-villanyvezeteken-oka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56a75ce2-42eb-4f71-bf31-d27d75984777.jpg","index":0,"item":"3a57b11d-d0e5-4849-ac11-9c16ad03694c","keywords":null,"link":"/elet/20250401_cipo-villanyvezeteken-oka","timestamp":"2025. április. 01. 06:01","title":"Miért lógnak cipők a villanyvezetékekről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad1bd20a-a2d8-434d-a7e4-31af95ce15a4","c_author":"Tamás Ervin","category":"360","description":"A felgyülemlett indulatokat egyre nehezebb kanalizálni, mert az emberek naponta belelátnak egy-egy NER-hazafi zsúfolt kamrájába. Lehet utálni a Spart, a bankokat, de még inkább kezd ömleni a harag a kivagyi és könyöklő, vagyonával hencegő helyi kiskirályokra. A Fidesz közben kapkodni kezdett, egyik mentő ötlete okozza a következő lánggócot – értékeli a helyzetet Tamás Ervin.","shortLead":"A felgyülemlett indulatokat egyre nehezebb kanalizálni, mert az emberek naponta belelátnak egy-egy NER-hazafi zsúfolt...","id":"20250401_Tamas-Ervin-Megint-jonnek-kopogtatnak-dorombolnek-orditanak-konyorognek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad1bd20a-a2d8-434d-a7e4-31af95ce15a4.jpg","index":0,"item":"d4bc312a-abe1-4b42-8072-493a0c079a3d","keywords":null,"link":"/360/20250401_Tamas-Ervin-Megint-jonnek-kopogtatnak-dorombolnek-orditanak-konyorognek","timestamp":"2025. április. 01. 08:00","title":"Tamás Ervin: Ember, most jönnek ki a kocsmából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11678be8-9e24-4b40-b3bf-41fab04f63f1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Összegyűjtöttük a világszerte, így a magyar vásárlók körében is népszerű SUV kategória néhány fontos új modelljét, melyek a piac mozgatórugói lehetnek a közeljövőben.","shortLead":"Összegyűjtöttük a világszerte, így a magyar vásárlók körében is népszerű SUV kategória néhány fontos új modelljét...","id":"20250330_hvg-suv-divat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11678be8-9e24-4b40-b3bf-41fab04f63f1.jpg","index":0,"item":"ead724ae-bb25-42b3-9f31-4259117961da","keywords":null,"link":"/360/20250330_hvg-suv-divat","timestamp":"2025. március. 30. 15:30","title":"Kapaszkodnak a gyártók, hogy diktálhassák a trendeket a városi terepjárók piacán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa11e9e1-4c84-43ec-b1a1-c6e24beddced","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Vége a némaságnak a Meta üzenetküldő platformján: hasonlóan az Instagramhoz, immáron zenei aláfestéssel is lehet színesíteni az egyes állapotfrissítéseket a WhatsAppon is.","shortLead":"Vége a némaságnak a Meta üzenetküldő platformján: hasonlóan az Instagramhoz, immáron zenei aláfestéssel is lehet...","id":"20250331_meta-whatsapp-allapot-zenek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa11e9e1-4c84-43ec-b1a1-c6e24beddced.jpg","index":0,"item":"eff58ff0-802f-4a26-a3e4-f46f8ec844f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250331_meta-whatsapp-allapot-zenek","timestamp":"2025. március. 31. 16:03","title":"Zenés újdonságot kap a WhatsApp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]