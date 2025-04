Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"272b5397-be53-4ba3-895a-7968ecc2e8d6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A szaktárca szerint az állam finanszírozása stabil, szó sincs egyszeri 10 milliárd eurónyi hitelfelvételről.","shortLead":"A szaktárca szerint az állam finanszírozása stabil, szó sincs egyszeri 10 milliárd eurónyi hitelfelvételről.","id":"20250403_Az-NGM-nyilatkozott-akar-e-a-kormany-10-milliard-euronyi-hitelt-felvenni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/272b5397-be53-4ba3-895a-7968ecc2e8d6.jpg","index":0,"item":"1c2275ff-2a4a-4b68-bb88-1e18deeab5d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_Az-NGM-nyilatkozott-akar-e-a-kormany-10-milliard-euronyi-hitelt-felvenni","timestamp":"2025. április. 03. 11:38","title":"Az NGM nyilatkozott arról, hogy akar-e a kormány 10 milliárd eurónyi hitelt felvenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8fded54-e06f-474d-b9fa-c84cd27f0c89","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Elon Musk politikai ámokfutása nem használt az eladásoknak, ahogy a Tesla elleni bojkott is sokat ártott.","shortLead":"Elon Musk politikai ámokfutása nem használt az eladásoknak, ahogy a Tesla elleni bojkott is sokat ártott.","id":"20250402_tesla-eladasok-elso-negyedeves-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8fded54-e06f-474d-b9fa-c84cd27f0c89.jpg","index":0,"item":"6e718cef-fc99-42a6-8cf2-aa77c4e37a44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_tesla-eladasok-elso-negyedeves-adatok","timestamp":"2025. április. 02. 16:03","title":"Megbüntették a vásárlók a Teslát: bezuhantak az eladások az első negyedéves adatok szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8d0a73-72f2-4acc-8ade-6b1e316e368a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jelentősen megugrott a hálózati forgalom a Wikipédia szervereinél, ami a költségek megemelkedését hozta magával. A hatását már a felhasználók is érezhették.","shortLead":"Jelentősen megugrott a hálózati forgalom a Wikipédia szervereinél, ami a költségek megemelkedését hozta magával...","id":"20250402_wikipedia-wikimedia-szocikk-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f8d0a73-72f2-4acc-8ade-6b1e316e368a.jpg","index":0,"item":"580a4302-3959-469b-b88f-4120ae620062","keywords":null,"link":"/tudomany/20250402_wikipedia-wikimedia-szocikk-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 02. 18:03","title":"Rászabadult a mesterséges intelligencia a Wikipédiára, a hatása már érezhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b703197-5766-421a-80df-8b7e7e3dc7a6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A fővárosi állatkert vezetése szerint nem valószínű, hogy a félbemaradt beruházás egy-két éven belül befejeződik.","shortLead":"A fővárosi állatkert vezetése szerint nem valószínű, hogy a félbemaradt beruházás egy-két éven belül befejeződik.","id":"20250402_fovarosi-allatkert-biodom-allando-megnyitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b703197-5766-421a-80df-8b7e7e3dc7a6.jpg","index":0,"item":"1596ce96-f638-4d95-ae13-307b2f67db23","keywords":null,"link":"/elet/20250402_fovarosi-allatkert-biodom-allando-megnyitas","timestamp":"2025. április. 02. 14:40","title":"A tervezett 20 milliárd forint töredékéből, de még az idén teljesen megnyitják a Biodómot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb6be247-7b13-4e63-84cb-6223d3ffc55c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Amikor egy zenész együttműködik a demokrácia hirdetőivel, abból propaganda lesz. És ha Elton John ül a zongoránál, az nem csak oroszellenes propagandát jelent” – áll az orosz ügyészség közleményében.","shortLead":"„Amikor egy zenész együttműködik a demokrácia hirdetőivel, abból propaganda lesz. És ha Elton John ül a zongoránál...","id":"20250403_oroszorszag-tiltas-elton-john-aids-alapitvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb6be247-7b13-4e63-84cb-6223d3ffc55c.jpg","index":0,"item":"76910655-8877-4602-98a5-867b13d29f45","keywords":null,"link":"/kultura/20250403_oroszorszag-tiltas-elton-john-aids-alapitvany","timestamp":"2025. április. 03. 14:44","title":"Oroszországban betiltották az Elton John AIDS Alapítványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9e6b8eb-5123-4891-90fb-e37bdd5e00ea","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A látogatás idejére az amerikai kormányzat felfüggesztette a Kirill Dmitrijev elleni szankciókat. ","shortLead":"A látogatás idejére az amerikai kormányzat felfüggesztette a Kirill Dmitrijev elleni szankciókat. ","id":"20250402_egyesult-allamok-oroszorszag-ukrajnai-haboru-targyalas-kirill-dmitrijev-steve-witkoff","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9e6b8eb-5123-4891-90fb-e37bdd5e00ea.jpg","index":0,"item":"3e787bfd-c335-4c7c-8199-e69919ce88b9","keywords":null,"link":"/vilag/20250402_egyesult-allamok-oroszorszag-ukrajnai-haboru-targyalas-kirill-dmitrijev-steve-witkoff","timestamp":"2025. április. 02. 13:38","title":"Putyin főtárgyalója Washingtonba utazott, hogy Trump különmegbízottjával egyeztessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f6845d-afe0-468b-a30f-881452a70702","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ahogy a HVG-nek, úgy Arató Andrásnak is elsősorban a laktózmentes termékek árcsökkenése tűnt fel.","shortLead":"Ahogy a HVG-nek, úgy Arató Andrásnak is elsősorban a laktózmentes termékek árcsökkenése tűnt fel.","id":"20250402_hir-tv-arresstop-hide-the-pain-harold-arato-andras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07f6845d-afe0-468b-a30f-881452a70702.jpg","index":0,"item":"ae878556-246c-4ff0-9072-c566eb0a61cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_hir-tv-arresstop-hide-the-pain-harold-arato-andras","timestamp":"2025. április. 02. 08:48","title":"A Hír Tv megtalálta az árrésstop tökéletes reklámarcát: Hide the Pain Haroldot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93846477-9f64-4bdf-b83f-cb4b8f7c49f5","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A háromszáz évvel ezelőtt, 1725. április 2-án született hírhedt szélhámos és nőcsábász a legkitűnőbb krónikása volt a hanyatlás és felemelkedés, a felvilágosodás és a szétzüllés századának. Minden idők egyik legnépszerűbb emlékirata lódításaival együtt is a leghitelesebb és legérzékletesebb leírása az akkori Európa udvarainak, szalonjainak, erkölcseinek. A nagy uralkodók, vezető politikusok környezetétől a legnyomorúságosabb rabságig, a mérgező pénzbőségtől a vészes pénzszűkéig a legeltérőbb színhelyeket, a legszélsőségesebb élethelyzeteket tárják fel ennek a sokféle tehetséggel megáldott, nagy tudású írónak, költőnek, tudósnak, szélhámosnak és besúgónak a művei. A szexuális élete viszont nem is volt olyan kirívóan intenzív, mint ahogy az a köztudatban él.","shortLead":"A háromszáz évvel ezelőtt, 1725. április 2-án született hírhedt szélhámos és nőcsábász a legkitűnőbb krónikása volt...","id":"20250402_Giacomo-Casanova-1725-1798","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93846477-9f64-4bdf-b83f-cb4b8f7c49f5.jpg","index":0,"item":"a05a8149-afa8-47db-ad05-7b686cc032ed","keywords":null,"link":"/360/20250402_Giacomo-Casanova-1725-1798","timestamp":"2025. április. 02. 19:30","title":"„Gyönyöröm négyötödét tette ki mindig, amit a másiknak szereztem” – 300 éve született Casanova, aki nem is volt akkora nőcsábász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]