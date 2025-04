A Használtautó.hu legfrissebb adatai szerint 2025 márciusában látványosan megugrott a használtautó-piaci kereslet: a portálon 23,8 százalékkal nőtt az érdeklődések száma az előző év azonos időszakához képest. Az átlagárak 6,6 százalékos emelkedése mellett minden hajtáslánctípus iránt nőtt a kereslet. Benzines autók esetében 312 ezer érdeklődést regisztráltak (20,4 százalékos növekedés), a dízelek iránt 22,1 százalékkal nőtt az érdeklődés, míg az elektromos és hibrid modellek látványos, 67,2, illetve 46,7 százalékos növekedést könyvelhettek el.

A kínálati oldalon is hasonlóan kedvező trendek látszanak: a meghirdetett autók száma 6,6 százalékkal nőtt, így több modell közül válogathattak a vásárlók. A kivitelek közötti népszerűségi versenyben továbbra is a ferdehátúak vezetik a listát 200 ezer érdeklődéssel (19,3 százalékos növekedés), de az idei március igazi nyertesei az SUV-ok lettek. A 102 ezer érdeklődő 36,4 százalékos emelkedést jelentett, amivel megelőzték a kombikat is, amelyek 22,9 százalékos bővüléssel 97 ezer érdeklődést gyűjtöttek.

Használtautó-típusok népszerűség szerint Használtautó.hu

Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője szerint az idei év rendkívül erős kezdést hozott: „A márciusi növekedés mögött gazdasági tényezők – például az állampapír-kifizetések és a munkáshitel – is állnak. A bővülő kínálat pedig lehetőséget adott arra, hogy még többen találják meg az igényeiknek megfelelő autót. Kiemelkedő az SUV-ok iránti kereslet, de minden kategóriában érzékelhető volt a fellendülés.”